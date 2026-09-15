Až 700 000 Kč nově pro rodiče. Stát zvyšuje příspěvky. Je nutné ale zažádat

Od ledna 2026 se rodičovský příspěvek pro rodiny s dvojčaty nebo vícerčaty zdvojnásobil na 700 000 korun. Rodiče jednoho dítěte musí stále vystačit s 350 000 korunami, což je stejná částka jako v roce 2024. Rozdíl mezi rodinami s jedním a více dětmi se tak dramaticky prohloubil.
Zvýšenou částku 700 000 Kč nedostanou pouze rodiče novorozenců. Nárok na navýšený balík peněz mohou získat i rodiny se staršími dvojčaty nebo vícerčaty, pokud dávku k 1. lednu 2026 stále aktivně čerpají.
Doplatek si musíte vyžádat sami
Pokud jste celou původní sumu už vyčerpali, ale vaše děti ještě nedosáhly věkového limitu, máte nárok na doplatek. Úřad práce vám ho sám od sebe nepošle – musíte podat novou žádost.
Pro děti narozené od 1. ledna 2024 platí, že rodičovský příspěvek lze čerpat maximálně do 3 let věku dítěte. U starších dětí to bylo do 4 let. Pokud rodiče nestihnou částku vyčerpat do třetích narozenin, nevyužité peníze propadají státu.
Od roku 2027 přijde další navýšení
Vláda schválila další růst rodičovského příspěvku. Od ledna 2027 by rodiny s jedním dítětem měly získat 400 000 korun, rodiče vícerčat si polepší na 800 000 korun. Novelu v červenci 2026 schválil Senát a v srpnu 2026 ji podepsal prezident Petr Pavel. Změna je tedy již definitivně schválena.
Schválená novela od ledna 2027 nově umožní čerpat rodičovský příspěvek ve výši 15 000 Kč měsíčně už dva měsíce před očekávaným porodem, a to matkám, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Jak rychle peníze vyčerpat a kolik můžete měsíčně dostat
Celý balík peněz nedostanete naráz. Stát posílá peníze v měsíčních dávkách, přičemž rychlost čerpání i konkrétní měsíční sumu si nastavují sami rodiče podle svých potřeb.
U vícerčat vzrostl měsíční strop bez doložení vysokých příjmů až na 30 000 korun, u jednoho dítěte činí limit 15 000 korun. Pro rodiče s vysokými předchozími příjmy činí v roce 2026 absolutní měsíční limit čerpání až 60 000 Kč u jednoho dítěte a 120 000 Kč u vícerčat.
Pracovat a přivydělávat si k rodičovskému příspěvku můžete zcela bez omezení. Pokud ale do rodiny přibude další miminko, nárok na starší dávku zaniká a musíte co nejdříve nahlásit změnu týkající se nejmladšího člena.
Kde a jak podat žádost o příspěvek
Vyřídit celou věc dnes zvládnete i z domova přes klientskou zónu Jenda. Stačí mít elektronickou identitu a nemusíte vysedávat v čekárnách ani řešit papírování u přepážek úřadu práce.
Kdo raději využije klasickou poštu nebo osobní kontakt, může zažádat na kontaktním pracovišti úřadu práce. Žádost lze podat nejdříve od narození dítěte a nárok lze uplatnit maximálně tři měsíce zpětně.
Základní podmínkou zůstává řádná a celodenní péče o nejmladší dítě v rodině. U dětí do dvou let věku stát přísně hlídá docházku do školky nebo jeslí, která nesmí přesáhnout hranici 120 hodin měsíčně.
Zdroje článku: Rodičovský příspěvek | ÚP, e15.cz, penize.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá