Až 57 600 Kč za měsíc a nepotřebujete ani maturitu. Firmy po celém Česku zoufale hledají lidi na tuhle pozici

Dopravní firmy dnes shánějí lidi, kteří se nebojí velkého volantu a dlouhých tras. Na maturitu se u pohovoru nikdo neptá. Zaměstnavatele zajímá řidičský průkaz a ochota strávit dlouhé dny na silnici. Kolik se za takovou práci opravdu platí a co musí člověk zvládnout, než poprvé usedne do kabiny tahače?
Za volantem chybí tisíce lidí
Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia na začátku roku 2026 odhadovalo, že českým firmám chybí přibližně 20 tisíc řidičů kamionů. Další tisíce volných míst čekají na šoféry autobusů. Podobně velký nedostatek hlásí dopravci už několik let. Chybějící šoféři komplikují život i odběratelům. Když nemá kdo řídit, zdržuje se zásobování a dopravci nemohou vzít další zakázky, o které by jinak byl zájem.
Nedostatek řidičů zdržuje zásobování a dopravci kvůli němu nemohou brát další zakázky. Ilustrační foto. Zdroj: İsa kahraman / Pexels.
Podle mluvčího sdružení Martina Felixe se situace nelepší ani přesto, že za volant usedá víc žen a přibylo rekvalifikačních kurzů. Firmy proto zkoušejí nabírat řidiče ze zemí mimo Evropskou unii. Vyřízení všech povolení ale v Česku trvá mnoho měsíců, zatímco v sousedním Polsku stačí pár týdnů.
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Nejlepší představu dávají samotné pracovní nabídky. Portál řidiče na začátku října 2026 vyhodnotil tisíce inzerátů z dopravy a příbuzných oborů. Řidičům mezinárodní kamionové dopravy slibují zaměstnavatelé v průměru 44 100 až 57 600 Kč hrubého měsíčně. Rozpětí má jednoduché vysvětlení. Firmy v inzerátech obvykle píšou mzdu od a do, takže spodní číslo je průměr nejnižších nabízených částek a horní číslo průměr těch nejvyšších.
Řidiči nákladních automobilů musí podle stejného rozboru počítat s nižšími nabídkami. Nejlépe tedy vycházejí lidé, kteří jsou ochotni vyrazit s kamionem za hranice.
Proč statistika vychází níž
Kdo porovná nabídky pro mezinárodní kamionovou dopravu s oficiálními čísly, může se divit. Podle mzdové statistiky ISPV za rok 2025 vydělávali řidiči nákladních aut, tahačů a speciálních vozidel ve firmách typicky méně, než dnes slibují tyto inzeráty. Jde ale o loňská data za řidiče s různě dlouhou praxí, zatímco inzeráty z října 2026 ukazují nabídky pro nové zaměstnance.
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Ke mzdě se u zahraničních jízd přičítají cestovní náhrady, které konečnou částku na účtu často znatelně zvednou. Lépe placení bývají také řidiči s osvědčením ADR pro převoz nebezpečných věcí. Velmi vysoké výdělky jsou podle rozboru Portálu řidiče spíš výjimkou, které dosahují hlavně šoféři s mimořádně náročným pracovním režimem nebo zaměstnaní u zahraničních dopravců.
Ke kamionu vedou tři řidičská oprávnění
Mezi podmínkami pro řidičský průkaz nákladních skupin vzdělání vůbec nenajdete. Cesta k řízení kamionu vede po schodech:
řidičské oprávnění na osobní auto (skupina B); skupina C pro těžká nákladní auta, kterou lze udělit jen držiteli skupiny B; skupina C+E pro tahač s návěsem, kterou získá jen držitel skupiny C. Přečtěte si také: Češi s kondenzačním kotlem přehlíží 1 nastavení. Spotřebu plynu přitom srazí až o 12 %
Profesionální řidič navíc musí mít profesní způsobilost. Získá ji vstupním školením zakončeným zkouškou a úřad mu ji zapíše přímo do řidičského průkazu. Autoškola i školení něco stojí. Část dopravců ale novým lidem náklady na kvalifikaci proplácí.
Peníze se platí časem stráveným na cestě
Nejhůř se obsazují místa v mezinárodní kamionové dopravě. Kdo na ně nastoupí, často nevidí domov celé dny, někdy i týdny, a to řadu uchazečů odradí. Někteří dopravci proto skládají trasy tak, aby řidiči trávili mimo domov méně času.
Zdroje: https://ekonomickydenik.cz/v-cesku-chybi-25-tisic-ridicu/, https://zpravy.kurzy.cz/862379-mzdy-ridicu-dodavek-autobusu-kamionu-a-tramvaji-se-pohybovaly-od-33-000-kc-do-60-000-kc-platum/, https://energozrouti.cz/clanek/nedostatek-ridicu-plat-kamion-doprava, https://www.portalridice.cz/clanek/kolik-si-vydela-ridic-kamionu-usmolenych-60-cisteho-je-od-reality-hodne-daleko, https://www.cebia.cz/pruvodce/ridicsky-prukaz-skupiny, https://autotrip.cz/?p=16828, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2238746, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://www.portalridice.cz/clanek/prumerna-mzda-v-cesku-je-skoro-52-tisic-ridici-a-automechanici-na-ni-casto-nedosahnou
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