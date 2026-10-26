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Až 57 600 Kč za měsíc a nepotřebujete ani maturitu. Firmy po celém Česku zoufale hledají lidi na tuhle pozici

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Dopravní firmy dnes shánějí lidi, kteří se nebojí velkého volantu a dlouhých tras. Na maturitu se u pohovoru...
Až 57 600 Kč za měsíc a nepotřebujete ani maturitu. Firmy po celém Česku zoufale hledají lidi na tuhle pozici

Až 57 600 Kč za měsíc a nepotřebujete ani maturitu. Firmy po celém Česku zoufale hledají lidi na tuhle pozici

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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