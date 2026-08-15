Reklama
2 min
Automechanik prozradil. K čemu slouží černé tečky na okraji čelního skla? Většina českých řidičů to vůbec nevíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se podíváte na okraj čelního skla, pravděpodobně si všimnete řady drobných […]
Automechanik prozradil. K čemu slouží černé tečky na okraji čelního skla? Většina českých řidičů to vůbec neví
Zdroj: -
Reklama
Češi přišli na geniální trik, jak se zbavit plevele bez chemie. Stačí 2 ingredience z kuchyně a za 24 hodin sám zmizí
90 % Čechů vůbec neví, co znamená rybička na autě, i když jí vídají denně. Zjistili jsme její význam
Je nenápadná, měří sotva pár centimetrů a na silnici ji minete skoro […]
Češi se ve velkém zbavují klasických digestoří z kuchyně. Nahrazují je touto vychytávkou, která vysaje páru přímo z hrnce
Kuchyně v českých domácnostech se pomalu, ale viditelně mění. Tam, kde dřív […]
Ani Jar, ani Frosch. Odborníci vyhlásili nejlepší prostředek na mytí nádobí v ČR a budete překvapeni
Když stojíme u regálu s drogerií, obvykle sáhneme po značce, kterou známe […]
Češi pořád mají na zahradě tuhle rostlinu. Vůbec netuší, že jim za ni hrozí pokuta i 100 000 Kč
Kvete růžově, voní a na zahradě působí vděčně. Málokoho napadne, že právě […]
Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
Máte starší auto? Existuje chytrý trik, jak mu dodělat prémiovou výbavu za zlomek ceny
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
4 min
Připálenou pánev nemusíte vyhazovat. Několik domácích fíglů jí vrátí původní vzhled
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:27
4 min
Nemáte doma po tatínkovi tuhle drobnost? V bazarech se teď vykupuje klidně i za 650 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 04:24
4 min
Ani mrkev, ani celer. Do vývaru patří 1 surovina, kterou většina lidí hází do koše
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:23
3 min
Perfektní zpráva pro všechny české důchodce. Od ledna si polepší a valorizace se může zvednout klidně 2x
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:21
3 min
Reklama
Novinka pro všechny české důchodce. Od roku 2027 budou moci žádat manželé o důchod společně
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:21
3 min
Kdo má ve spíži tyhle staré zavařovací sklenice, ať je nevyhazuje. Sběratelé za ně dávají i 2 500 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:19
4 min
Vepřová panenka s pepřovou omáčkou: Jednoduché slavnostní jídlo s chutí luxusní restaurace
Cooky.cz
dnes, 04:18
4 min
Lidé mají rádi hodiny z pohádek. Za starý stroj ze zdi snadno dostanete 3 000 korun i víc
VědaŽivě.cz
dnes, 04:14
2 min
Tři hodiny od Prahy leží azurová jezera s průzračnou vodou, písečnými plážemi a jachtami
VědaŽivě.cz
dnes, 04:11
3 min
Reklama
Mužům klesá testosteron už před narozením dítěte. Čím víc otec pečuje, tím víc se jeho mozek přepojuje na nový režim
VědaŽivě.cz
dnes, 04:10
4 min
Žvýkačka ani čokoláda nemusí koberec odepsat. Pomohou fígle, které zná málokdo
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:07
4 min
Pamatujete aplikaci Tečka z covidu? Stát ji oživil a brzy vám v ní dá známku, jak poctivě chodíte k lékaři
Mobify.cz
dnes, 04:03
4 min
Leonardo da Vinci ožívá. Co se stane, když se ocitnete přímo v jeho době?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 04:00
V zásuvkách vám možná leží věci za desítky tisíc korun. Většina lidí je vyhodí nebo nechá ležet bez povšimnutí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Reklama
Podobný kýč s andělíčky má ještě doma leckterá důchodkyně. Sběratelé po nich šílí a nabízejí přes 15 000 Kč
NESPECHEJ.cz
dnes, 04:00
3 min
Vyjednavač Adam Dolník dostával lidi ze zajetí. Někdy rozhodovalo jediné špatně zvolené slovo
Žena.cz
dnes, 03:59
Chleba tvrdne už druhý den kvůli 3 chybám, které dělá skoro každá domácnost. Jedna z nich se opravuje za minutu
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:59
4 min
Spíš motorový vůz než lokomotiva: Drobná Bobinka dokázala postavit lipenskou přehradu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:40
Ani voda, ani mléko. Do palačinkového těsta patří 1 tekutina, kterou Francouzky používají po generace
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:33
4 min
Reklama
„Zkuste si žít v Aši nebo Rumburku.“ Expert vysvětluje, kde se berou voliči Babiše
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Ukrajinský velitel překvapil. Řekl, kdo jsou nejlepší zabijáci ze vzduchu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Test znalostí na téma nápoje z českých filmů: 10 z 10 bodů je důkazem, že se můžete považovat za znalce
Cooky.cz
dnes, 03:03
2 min
Před 168 lety odstartoval 3 200 km dlouhý kabel éru globální komunikace
Volty
dnes, 01:00
2 min
Wells na UFC 330 otočil téměř ztracený zápas. Orolbaie uspal škrcením
MMAMAG.cz
dnes, 00:34
2 min
Reklama
Samsung prodává nejlepší fotočip konkurenci a do vlastních telefonů dává 3 roky starý. Nikdo nechápe proč
Mobify.cz
15. 8. 2026, 21:43
4 min
Nosková slaví poprvé od Wimbledonu, dál jde i Menšík. Končí Djokovič
Aktuálně.cz - Sport
15. 8. 2026, 21:21
Mléko smíchané s manganistanem: okurky přestanou žloutnout do týdne a začnou plodit jako o život
Chalupáři-Zahrádkáři
15. 8. 2026, 21:12
2 min
Matka školáka: „Zrušte výtvarku a tělocvik, ne mobily.“ Vyjmenovala 5 důvodů, proč má pravdu
Mobify.cz
15. 8. 2026, 20:34
5 min
Fotbalisté Plzně porazili Zlín 3:2 a poprvé v ligové sezoně zvítězili
Plzeňská Drbna
15. 8. 2026, 20:12
2 min
Reklama
Strýček mi prozradil jeden fígl na brambory a od té doby je nemáme kde skladovat. Stačí dodržet tři věci při sázení
Chalupáři-Zahrádkáři
15. 8. 2026, 20:06
2 min
100 milionů lidí ztratilo WhatsApp ze dne na den. Rusko vypnulo aplikaci a nutí lidi přejít na státem sledovaný nástroj
Mobify.cz
15. 8. 2026, 19:50
4 min
Z původních Bažantů z Les Charlots tři zemřeli na rakovinu. Žijící Rego utekl před diktaturou a Fechner na 40 let zmizel
ReadZone
15. 8. 2026, 19:48
4 min
Aňa Geislerová koupila ruinu za miliony. Dnes její vila vypadá jako středomořský sen
Žena.cz
15. 8. 2026, 19:40
Budkowski chce prověřit, jakou techniku dostává Cadillac od Ferrari
SvětFormule.cz
15. 8. 2026, 19:29
1 min
Reklama
Takticky jsem to asi nezvládla, bědovala Manuel. Bez medaile je i Vadlejch
Aktuálně.cz - Sport
15. 8. 2026, 19:16
Záhon po česneku nesmí zůstat prázdný ani den. Tři plodiny, které v té půdě rostou dvakrát rychleji než jinde
Chalupáři-Zahrádkáři
15. 8. 2026, 19:14
2 min
T-Mobile vám nově sebere kredit už po půl roce. Stačí dobít o korunu méně, než žádá
Mobify.cz
15. 8. 2026, 19:08
4 min
Toto nikdo nepamatuje, nechápal Kopecký. Po smolném momentu musel odstoupit
Aktuálně.cz - Sport
15. 8. 2026, 19:04
Toto nikdo nepamatuje, nechápal Kopecký. Po smolném momentu musel odstoupit
Aktuálně.cz - Sport
15. 8. 2026, 19:04
Reklama
Reklama
Měla to být chvilková zábava u pláže. Otec se syny zůstal uvězněný na rozbouřeném moři
Aňa Geislerová koupila ruinu za miliony. Dnes její vila vypadá jako středomořský sen
KVÍZ: Cestovatelská sezóna vrcholí. Kam se v EU jezdí nejčastěji? A kde je nejvíc kapsářů?
Brečela po pěti letech, Mäki dojal drtivý finiš. Ta prsa tam nějak byla, popisovala
Pětiletý Luboš zmizel před svým domem. Pátrání zahrnulo hroby i staveniště a po 15 letech se ozval muž z Afriky
Reklama
Reklama