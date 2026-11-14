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Automatická garážová vrata mají v zimě jednu slabinu. Násilné otevření může skončit drahou opravou

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Večer zaparkujete do garáže auto se sněhem na podbězích a ráno po stisknutí ovladače uslyšíte jen tupé zapraskání. Voda pod spodním těsněním přes noc zmrzne a motor dokáže vytrhnout gumu nebo strhnout pohon.
Otevřená garáž v zimě se sněhem na prahu před vjezdem

Otevřená garáž v zimě se sněhem na prahu před vjezdem

Zdroj: Kotivalo / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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