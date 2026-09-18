Autobusy a tramvaje budou 1. listopadu úplně zdarma. Město z této výhody udělalo pravidlo

Vždy 1. listopadu
Letos i v následujících letech budou moci lidé v Lodži cestovat veřejnou dopravou zdarma. Nabídka cestování bez úhrady cestovného se však týká pouze jediného dne v roce. Jde o 1. listopad. Týkat se to bude také všech linek, které sahají za hranice Lodže. To znamená, že cestující budou moci cestovat zdarma na hřbitovy také mimo město. Tedy i na hřbitovy v Gadce Staré a Rzgówě.
Řešení má za cíl povzbudit obyvatele k používání veřejné dopravy namísto cestování vozy. A proč zrovna v tento den? Protože se jedná o den, kdy každoročně dochází ke zvýšené dopravě v oblastech hřbitovů. Navíc se každoročně řešil také nedostatek parkovacích míst. Jedná se o pokračování a rozšíření předpisů, které platily už v loňském roce. Zastupitelé loni také schválili usnesení, které zajišťovalo bezplatnou jízdu tramvají a autobusy na svátek Všech svatých, ale v té době se jednalo o jednorázové prominutí poplatku.
Sleva pro všechny
Všichni cestující, nejen obyvatelé Lodže, budou moci využít výhod bezplatného cestování. K získání přístupu k bezplatnému cestování nebude vyžadován žádný zvláštní doklad ani jízdenka. Toto řešení má také usnadnit cestování těm, kteří do Lodže cestují z okolních měst na návštěvu hrobů svých blízkých.
Vzdají se příjmů
Bezplatná doprava samozřejmě znamená vzdát se části příjmů z prodeje jízdenek. Zdůvodnění usnesení uvádí, že jen v roce 2026 dosáhne ztráta příjmů přibližně 311 000 PLN. Místní samospráva se nicméně rozhodla, že důležitější jsou výhody plynoucí ze snížení automobilové dopravy a usnadnění přístupu obyvatel k hřbitovům.
Nejen bezplatné jízdné
Město na cestující skutečně myslí a je si vědomo, že pokud se má co nejvíce lidí dopravit na hřbitovy pomocí autobusů a tramvají, je třeba nejen nabídnout cestovné zdarma. Především je potřeba přidat další spoje. Právě kvůli tomu bude 1. listopadu jezdit více vozidel veřejné dopravy a také budou platit zvláštní jízdní řády. V blízkostech hřbitovů budou jezdit další linky.
Bezplatná doprava v dalších městech
Veřejná doprava bez nutnosti placení je nabízena také v dalších polských městech. A to i při jiných příležitostech. Zadarmo budou moci lidé cestovat už 22. září. Je to Den bez aut. V tento den budou moci lidé cestovat bezplatně ve Varšavě, Zgierzi, Řešově, Poznani nebo Štětíně. V Poznani je bezplatné cestování podmíněno předložením platného technického průkazu vozidla – jeden doklad opravňuje jednu osobu k cestování bez jízdenky.
Existují i města, kde je veřejná doprava trvale bezplatná. Jde o desítky měst. Patří mezi ně například Ostrołęka, Piaseczno, Legionowo a Ząbki, kde mohou obyvatelé využívat místní veřejnou dopravu zdarma. Podobné řešení funguje v Kaliszi . Držitelé Karty obyvatele Kalisze mohou zdarma využívat autobusy KLA a tato možnost byla prodloužena do 31. prosince 2028.
Zdroje článku: www.portalsamorzadowy.pl, kobieta.onet.pl, www.gazetaprawna.pl, www.storicko.cz