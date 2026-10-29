Autobus havaroval na namrzlé silnici na Chebsku, dva cestující se zranili

Autobus havaroval na namrzlé silnici na Chebsku, dva cestující se zraniliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
autobus
Článek byl publikován 29.10.2026 08:15
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