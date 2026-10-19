Auto v exekuci poslal do šrotu a dostal za něj 3 000 korun. Muž ze Štětí teď riskuje až dva roky za mřížemi

Nejpozději od poloviny roku 2024 muž věděl, že proti němu běží exekuční řízení a že se svým majetkem nesmí nijak nakládat. Podle policie ho výslovně upozornili i na automobil, který patřil do exekučního příkazu k prodeji movitých věcí. Vůz tím byl určený k tomu, aby z něj dostali peníze věřitelé. Začátkem roku 2026 ho muž přesto předal k likvidaci. Značku, model ani stáří auta policie nezveřejnila.
Ekologická likvidace auta zanechá úřední stopu na třech místech
Kdo nechá vůz ekologicky zlikvidovat, dostane od autorizovaného zařízení potvrzení o převzetí autovraku. Doklady od auta i registrační značky musí odevzdat a v registru silničních vozidel se zapíše, že vozidlo zaniklo. Všechny tři kroky jsou dohledatelné, takže schovat šrotování před exekutorem se prakticky nedá.
Muž za vůz dostal 3 000 korun. Taková částka odpovídá běžné výkupní ceně autovraku a o hodnotě funkčního auta nevypovídá.
Policie případ prověřovala několik měsíců a muže obvinila z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obvinění stojí na § 337 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Ten trestá každého, kdo věc dotčenou výkonem rozhodnutí zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní. Horní hranice trestu jsou dva roky odnětí svobody.
Jediné slovo v zákoně, kvůli kterému šrot nefunguje jako únik
Zákaz nakládat s majetkem v exekuci má právní název inhibitorium. Platí od chvíle, kdy dlužník dostane vyrozumění o zahájení exekuce. Od té doby nesmí majetek převést, zatížit ani s ním jinak disponovat. Slovo „jinak“ zahrnuje prodej cizímu člověku, darování i přepis na příbuzného, a stejně tak likvidaci.
Nejvyšší soud tenhle výklad potvrdil v usnesení sp. zn. 3 Tdo 821/2015. Pod maření výkonu rozhodnutí v něm výslovně zařadil i zničení věci nebo stav, kdy se věc stane neupotřebitelnou. Šrotováním tak muž ze Štětí naplnil skutkovou podstatu, kterou soudy pojmenovaly už před lety.
Kolik exekutoři v průměru vymohou na každém sepsaném autě
Exekuce mezitím běží dál a z majetku dlužníka zmizel jen vůz, ze kterého mohli věřitelé něco dostat. Exekutorský úřad Praha-východ podle své interní statistiky za období od dubna 2023 do srpna 2026 vymohl na jedno sepsané vozidlo průměrně zhruba 56 800 korun. To je téměř devatenáctkrát víc, než muž dostal od šrotiště. Číslo ale pochází z jednoho úřadu a o konkrétním autě ze Štětí nic neříká, protože o něm nikdo nezveřejnil žádné podrobnosti. Víc vypovídá jiná část téže statistiky: velkou část peněz dlužníci zaplatili ještě před dražbou, často až ve chvíli, kdy jim exekutor auto zajistil. Samotné sepsání vozu tak k zaplacení dluhu vede častěji než jeho prodej.
Policie podobné případy řeší opakovaně v různých krajích. V roce 2010 šlo o odstranění věcí s exekučními nálepkami, v roce 2018 o prodej auta navzdory poučení o zákazu. Letos v dubnu se na Litoměřicku prodávala tři vozidla v exekuci najednou a k maření výkonu rozhodnutí tam přibylo podezření z podvodu.
Celostátní statistika o tom, kolik dlužníků se pokusí majetek před exekutorem zničit nebo ukrýt, veřejně dostupná není. Exekutorská komora uvádí, že k 30. červnu 2025 se v Česku vedlo přes 3,16 milionu exekucí vůči 606 tisícům lidí, tedy v průměru víc než pět exekucí na jednoho dlužníka.
Tři legální cesty pro dlužníky s autem v hledáčku exekutora
Prodej movitých věcí včetně automobilu nepřichází automaticky na řadu jako první. Zákon určuje pořadí způsobů, jimiž se exekuce provádí, a k zabavení auta se sahá teprve tehdy, když mírnější prostředky nestačí. Dlužník může navrhnout jiné pořadí.
Exekutorská komora radí obrátit se nejdřív přímo na exekutora uvedeného ve vyrozumění, domluvit s ním splátky a požádat o nahlédnutí do spisu. Když pro to existuje zákonný důvod, třeba tíživá sociální situace nebo probíhající soudní spor o to, jestli je pohledávka oprávněná, dá se navrhnout odklad nebo zastavení exekuce. Portál ministerstva spravedlnosti odkazuje i na bezplatné dluhové a občanské poradny a na možnost oddlužení.
Auto v exekuci dlužník nesmí prodat, darovat, přepsat, schovat ani nechat sešrotovat. Muž ze Štětí čelí obvinění z trestného činu, jeho exekuce pokračuje a vůz, který k ní patřil, je v registru silničních vozidel zapsaný jako zaniklý.