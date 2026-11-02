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Auta našich prezidentů od Havla po Pavla: pamatujete si je? Dar z Portugalska, dvanáctiválcový Mercedes a Superby

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Havlův Renault 21 od portugalského prezidenta i dvanáctiválcový Mercedes S 600 jsou do 31. října k vidění v Lánech. Klaus a Zeman jezdili Superby, Pavlovi vybírá auto policie.
Podvozek starého Mercedesu, černý Renault 21, stříbrný Mercedes-Benz S 600 a stříbrný Volkswagen Golf před garážemi zámku v Lánech

Podvozek starého Mercedesu, černý Renault 21, stříbrný Mercedes-Benz S 600 a stříbrný Volkswagen Golf před garážemi zámku v Lánech

Zdroj: Národní technické muzeum
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

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