Auta našich prezidentů od Havla po Pavla: pamatujete si je? Dar z Portugalska, dvanáctiválcový Mercedes a Superby

Na začátku roku 1990 jezdil nově zvolený prezident Václav Havel Renaultem 21 TSE, darem portugalského prezidenta Mária Soarese. Od roku 1993 ho vozil Mercedes-Benz S 600 s dvanáctiválcem. Jeho nástupci Václav Klaus a Miloš Zeman jezdili Superby. Redakce AutoŽivě k 108. výročí vzniku Československa sestavila přehled aut českých prezidentů od Havla po Pavla z podkladů Škody Auto, Národního technického muzea, Mercedesu-Benz a Policie ČR. Uvádí jen vozy, které výrobce, muzeum nebo policie doložili. Na konci připomínáme i auta prezidentů před Havlem.
Havlův Renault i Mercedes uvidíte do soboty 31. října v areálu zámku v Lánech. Výstavu Automobily Václava Havla připravilo Národní technické muzeum se Správou Pražského hradu v roce 90. výročí Havlova narození. Kdo do Lán nestihne dojet, najde Masarykovu Tatru 80 ve stálé expozici muzea na pražské Letné.
Prezident Auto Motor a výkon Zajímavost Václav Havel Renault 21 TSE (1990) muzeum neuvádí dar portugalského prezidenta Mária Soarese Václav Havel Mercedes-Benz S 600 (od 1993) dvanáctiválec 6,0 l, 290 kW (394 k) hlavní vůz hradních garáží Václav Havel Škoda Superb I (2001) Škoda neuvádí vyzkoušel ho v Lánech ještě před premiérou Václav Klaus Škoda Superb I a II (2003 až 2013) u Superbu V6 2.8: šestiválec 2,8 l, 142 kW Klausův Superb V6 2.8 je ve sbírce Národního technického muzea Miloš Zeman Škoda Superb III (od 2015) 2.0 TSI, 206 kW, DSG, pohon všech kol první uživatel třetí generace Superbu Petr Pavel Škoda Superb, Škoda Kodiaq, BMW řady 7 policie nesděluje výběr auta nechal na policii Přehled redakce AutoŽivě podle údajů Škody Auto, Národního technického muzea, Mercedesu-Benz a Policie ČR. Roky v závorce: kdy prezident vůz používal, u Superbu I rok, kdy ho Havel vyzkoušel. Havel začínal v Renaultu 21 od portugalského prezidenta
Renault 21 TSE daroval Havlovi v prosinci 1989 portugalský prezident Mário Soares. Nový prezident ho používal první tři měsíce roku 1990. Dnes patří do sbírky Národního technického muzea.
Od roku 1993 vozil Havla dvanáctiválcový Mercedes S 600 s 394 koňmi
Hlavním vozem hradních garáží se v roce 1993 stal Mercedes-Benz S 600 s dvanáctiválcem o objemu šest litrů. Auta vyrobená od září 1992 mají podle archivu Mercedesu-Benz výkon 290 kW, tedy 394 koní. Ze všech prezidentských aut v našem přehledu, u kterých výkon známe, je nejsilnější.
V Lánech vedle něj stojí Havlův soukromý Volkswagen Golf a podvozek Mercedesu 14/30 HP z roku 1911, prvního auta rodiny Havlů. Karoserie se z něj nedochovala.
Zdroj fotografie: Národní technické muzeum Podvozek Mercedesu 14/30 HP z roku 1911, prvního auta rodiny Havlů, před garážemi zámku v Lánech. Foto: Národní technické muzeum Superb první generace si Havel vyzkoušel v Lánech ještě před premiérou
Podle Škody si Havel vyzkoušel Felicii, první Fabii i první Octavii. Na Superb první generace došlo v září 2001 v Lánech, ještě před oficiální premiérou.
Klaus jezdil Superby deset let, jeho Superb V6 je v muzeu
Václav Klaus používal Škodu Superb první a druhé generace prakticky po obě funkční období, tedy v letech 2003 až 2013. Jeho Superb V6 2.8 má ve sbírce Národní technické muzeum. S výkonem 142 kW byl šestiválec 2,8 litru nejsilnějším benzinovým motorem první generace.
Zdroj fotografie: Národní technické muzeum Prezidentská auta ze sbírky Národního technického muzea na výstavě v Lánech v létě 2024. Zleva Masarykova Tatra 80, Aero 50 HP, které krátce používal Edvard Beneš, Havlův Renault 21 TSE i Mercedes-Benz S 600 a Klausův Superb V6 2.8. Foto: Národní technické muzeum Zeman dostal jako první Superb třetí generace s 206 kW
Miloš Zeman se 5. června 2015 stal vůbec prvním uživatelem Superbu třetí generace. Dostal ho v černé perleťové barvě Magic, v nejvyšší výbavě Laurin & Klement, s benzinovým motorem 2.0 TSI o výkonu 206 kW, převodovkou DSG a pohonem všech kol.
Pavlovi vybírá auto policie: Superb, Kodiaq nebo BMW řady 7
Petr Pavel o vozech rozhodovat nechtěl.
„Budu jezdit vozy, které má k dispozici Ochranná služba Policie ČR, výběr konkrétního auta nechám zcela na jejich rozhodnutí,“ řekl před inaugurací v únoru 2023. Policejní prezidium v březnu 2023 uvedlo, že hlavními vozy prezidenta jsou Škoda Superb, Škoda Kodiaq a BMW řady 7. Další podrobnosti o vozech policie z taktických důvodů nesděluje. Před Havlem jezdili prezidenti 6,6litrovou Škodou i čtyřtunovým pancéřovaným speciálem
Tomáš Garrigue Masaryk projel Prahou po návratu z exilu 21. prosince 1918 v otevřeném voze Laurin & Klement řady M. Nejdéle ale používal Škodu Hispano-Suiza, kterou jeho kancelář koupila v květnu 1926 za 280 000 Kč. Šlo o první vůz ze série asi sta kusů s řadovým šestiválcem o objemu 6,6 litru a výkonu 74 kW, tedy 100 koní. Druhou Masarykovou limuzínou byla Tatra 80 z roku 1935 s dvanáctiválcem. Kopřivnice stavěla speciály pro stát i později, třeba
policejní Tatru 613. Zdroj fotografie: Národní technické muzeum Masarykova Tatra 80 a Aero 50 HP, které Edvard Beneš krátce používal v exilu v Británii, na výstavě Národního technického muzea v Lánech v roce 2024. Foto: Národní technické muzeum
Edvard Beneš podle muzea krátce používal v exilu v Británii Aero 50 HP. Klement Gottwald a Antonín Zápotocký jezdili od roku 1950 pancéřovanou Škodou VOS, tedy Vládním osobním speciálem. V prodloužené verzi s pancířem a neprůstřelnými skly tlustými 52 milimetrů vážila až 4 440 kg, o 1,7 tuny víc než Masarykova Hispano-Suiza. Po nich na Hradě sloužily podle Škody převážně sovětské limuzíny ZIS a ZIL a škodovky se k hlavě státu vrátily až po vzniku České republiky.
Prezident Auto Motor a výkon Zajímavost Tomáš G. Masaryk Škoda Hispano-Suiza (1926 až 1936) řadový šestiválec 6,6 l, 74 kW (100 k) první kus ze série asi 100 aut, stál 280 000 Kč Tomáš G. Masaryk Tatra 80 (1935) dvanáctiválec je ve stálé expozici Národního technického muzea Edvard Beneš Aero 50 HP muzeum neuvádí krátce ho používal v exilu v Británii Klement Gottwald, Antonín Zápotocký Škoda VOS, pancéřovaná (od 1950) výrobce neuvádí hmotnost až 4 440 kg, neprůstřelná skla tlustá 52 mm Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák převážně sovětské ZIS a ZIL konkrétní vozy nedoloženy škodovky se k hlavě státu vrátily až po vzniku České republiky Auta prezidentů před Havlem podle údajů Škody Auto a Národního technického muzea. Roky v závorce: kdy prezident vůz používal, u Tatry 80 rok výroby.
Výkon prezidentských aut vzrostl skoro třikrát. Masarykova Hispano-Suiza z roku 1926 měla 74 kW, Zemanův Superb o 89 let později 206 kW, tedy 2,8krát víc. Víc o domácích značkách najdete v článku o tom, jak
Tatra, Škoda a Praga psaly dějiny Československa.
Přehled jsme skládali z tiskových zpráv Škody Auto, webu Národního technického muzea, archivu Mercedesu-Benz a vyjádření policie. Do tabulek jsme dali jen auta, která tyhle zdroje u konkrétního prezidenta uvádějí. Proto v nich chybí Emil Hácha, u něhož jsme vůz v oficiálních podkladech nedohledali, a u komunistických prezidentů po Zápotockém nejsou konkrétní modely. Ze stejného důvodu nepíšeme, jakou motorku má prezident Pavel. Výkon jsme porovnávali podle údajů výrobců.
Zdroj:
AutoŽivě.cz
Autor:
Daniel Karban