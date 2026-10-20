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Australský plynový projekt způsobí 484 úmrtí na vedro v Evropě do roku 2100. Souvislost odhaluje lineární vztah CO₂ a teploty

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Plynový projekt Scarborough vypustí za svou životnost 876 milionů tun CO₂. Vědci z toho dopočítali 484 dalších úmrtí na vedro v Evropě do roku 2100.
Australský plynový projekt způsobí 484 úmrtí na vedro v Evropě do roku 2100. Souvislost odhaluje lineární vztah CO₂ a teploty

Australský plynový projekt způsobí 484 úmrtí na vedro v Evropě do roku 2100. Souvislost odhaluje lineární vztah CO₂ a teploty

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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