Australanka vyhrála závod s průjmem a odmítla zastavit. Po ní běželi další sportovci, pořadatelé teď čelí vlně hněvu

Co se stalo na trati
Wietrzyk utrpěla během závodu náhlou fekální inkontinenci. Nepřestala. Pokračovala přes sled osmi stanic, který v HYROX formátu znamená sdílené sáně, veslovací trenažéry, skiergy a podlahovou krytinu, po které vzápětí běží a závodí desítky dalších lidí. Záběry, které se během hodin rozšířily po čínské sociální síti Weibo i západních médiích, ukazovaly znečištěné nohy závodnice a stopy na povrchu trati.
Pořadatelé ji nezastavili. Nikdo z rozhodčích ani z medicínského týmu nezasáhl. Wietrzyk doběhla do cíle.
Krátce po závodě se na jejím Instagramu objevila story ve stylu „dřít, nebo zůstat doma… výhra je výhra“. Příspěvek byl později smazán, pravděpodobně v reakci na narůstající kritiku, přímé vysvětlení ale Wietrzyk veřejně neposkytla.
Proč je indoor formát jiný problém
Gastrointestinální kolapsy ve vytrvalostním sportu nejsou nové. Paula Radcliffeová na londýnském maratonu 2005, Yohann Diniz na olympijské padesátce v Riu 2016; obojí bolestivé momenty, obojí na otevřené silnici, kde se závodníci nedotýkají stejných strojů a neběží po stejném koberci v uzavřené hale.
HYROX je jiná disciplína. Osm běžeckých úseků prokládaných osmi funkčními stanicemi, všechno pod jednou střechou, na sdíleném vybavení. Když závodník znečistí madlo sáněk nebo povrch kolem skiergů, další vlna závodníků na to sahá holýma rukama. Expert citovaný ABC News to pojmenoval přímo: maraton bez sdíleného vybavení je hygienicky zásadně jiná situace než halový HYROX.
Podle CDC se některé gastrointestinální patogeny, včetně noroviru, mohou šířit přes kontaminované povrchy a částice stolice. Žádný potvrzený případ nákazy z pekingského závodu nebyl dohledán, ale reálné hygienické riziko existovalo.
Tři dny, tři reakce
Časová osa ukazuje, jak pomalu se organizační mašinérie rozjížděla:
- 12. září – HYROX China vydal oficiální vyjádření na Weibu: zasaženou oblast prý izoloval, dezinfikoval, odstranil dotčené vybavení a po skončení závodního dne vyměnil podlahovou krytinu. O tom, proč závodnici nezastavil během závodu, ani slovo.
- 14. září – vlna kritiky eskalovala. Hashtag o „nepotrestané“ závodnici překročil na Weibu 27 milionů zhlédnutí. Závodníci, kteří běželi po Wietrzyk, mluvili o hygienickém i psychologickém dopadu. Jeden z účastníků citovaný ABC připomněl, že startovné platil za „profesionálně organizovanou a bezpečnou akci“.
- 15. září – spoluzakladatel HYROX Moritz Fürste se omluvil a přiznal organizační chybu. HYROX „měl reagovat okamžitě během závodu,“ řekl. Tentýž den oznámil úpravu pravidel.
Co se změnilo v pravidlech
Před Pekingem měl HYROX v pravidlech penalizace za plivání, smrkání na podlahu, odhazování odpadků nebo vytváření skluzného rizika rozlitou vodou. Komunita proto četla nečinnost v Pekingu jako dvojí metr: za plivnutí pokuta, za fekální kontaminaci sdílené trati nic.
Po incidentu přibyla do aktuálního Singles Rulebooku explicitní klauzule: pokud krev, zvratky, moč nebo stolice závodníka představují riziko kontaminace nebo ohrožení zdraví (vlastního i ostatních), může ředitel závodu závodníka stáhnout ze závodu z medicínských důvodů. Na výsledkové listině se to zapíše jako DNF.
Jinými slovy: rozhodnutí už neleží jen na závodníkovi. Ředitel závodu má výslovnou pravomoc zasáhnout.
A co Česko?
V aktuálním oficiálním přehledu evropských závodů HYROX Česká republika jako hostitelská země nefiguruje. Česká HYROX komunita ale existuje: v Praze fungují certifikovaní trenéři i přípravná centra. Pokud by se oficiální závod konal v české hale, hygienické riziko by bylo principiálně stejné jako v Pekingu. Obecný rámec pro takové akce dává zákon o ochraně veřejného zdraví a dozor krajských hygienických stanic, specifický „HYROX hygienický manuál“ pro české podmínky ale neexistuje.
Výsledek Wietrzyk z Pekingu k 16. září 2026 formálně platí. Zpětná diskvalifikace oznámena nebyla. Pravidla se ale změnila, a příště už nebude prostor hrát to jen na osobní rozhodnutí závodníka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta