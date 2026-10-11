Australan tvrdil, že manželka utekla od dcer i od něj. Ostatky našli na jeho zahradě, kam ukázal po 45 letech lží

Colleen bylo 24 let a s manželem Geoffreym měla dvě malé dcery. Podle jeho tehdejší verze za ním jednoho dne přišla oblečená a se sbalenými taškami a řekla mu, že odchází od něj i od holčiček. Pohřešování nahlásila její matka, a to s měsíčním odstupem.
Policie kdysi prohledala i zahradu, ve které se pak našly ostatky
Geoffrey figuroval mezi podezřelými. Důkazy, které by jeho vinu potvrdily, se policii sehnat nepodařilo, a tak případ nakonec skončil v kolonce nevyřešených.
Vyšetřovatelé si ho opakovaně zvali k výslechu. Pokaždé slyšeli totéž: žena se sbalila a odešla. Prohledali dům, zahradu i blízké okolí, a nenašli nic, co by jeho výpověď zpochybnilo.
Ostatky Colleen se nakonec našly právě na zahradě, kterou policie kdysi ohledala. Na místo musel vyšetřovatele navést sám Geoffrey, a to je nejslabší bod původního pátrání.
Jak Geoffrey po 45 letech popsal hádku, která skončila smrtí
V roce 2018 Geoffrey svou výpověď změnil a přiznal, že manželku zabil. Podle jeho slov se to stalo neúmyslně. Ten večer se hádali, stejně jako noci předtím, a on ji udeřil do hlavy. Ránu podle svého popisu nemířil tak silně. Colleen se sesunula na podlahu a už nejevila známky života.
Od jejího zmizení v roce 1973 tak uplynulo 45 let. Celý průběh té noci přitom známe jen z vyprávění muže, který předtím tvrdil něco úplně jiného.
Pak ukázal na konkrétní místo na zahradě. Policie tam podle deníku The Guardian vykopala kosterní ostatky.
Proč se malá dcera bála zeptat, kam zmizela matka
Colleenina sestra Heather verzi o útěku nikdy nepřijala. Stanici ABC řekla, že její sestra by děti neopustila, protože to neměla v povaze a byla to milující matka. Švagra prý podezírala odjakživa.
Tíživější je svědectví jedné z dcer. Australské stanici 9News popsala, že si za zmizení matky celé roky přičítala vinu. Otec ji navíc varoval, že pokud se bude vyptávat, skončí v dětském domově. Svou verzi tedy Geoffrey hlídal i doma, před vlastní dcerou.
Záznam, ve kterém se rodina Colleen setkává s jejím vrahem u soudu, zveřejnila stanice 9News Adelaide 30. září 2020.
Rozsudek, kterého se Geoffrey Adams nikdy nedočkal
Soudní proces se táhl dlouho. Porota Geoffreyho nakonec obvinění z vraždy zprostila a on pak čekal na vynesení rozsudku. Za jaký čin měl trest dostat, dostupné zprávy neuvádějí, a tahle otázka tak zůstává otevřená.
Během čekání se ukázalo, že má nádor na mozku a trest by si odpykat nedokázal. Zemřel den poté, co tato zpráva vyšla. Rozsudek nad ním tak už nikdo nevynesl.