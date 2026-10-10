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Audioknihy na Spotify míří do Česka. Do konce roku budou dostupné ve více než 180 zemích

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Spotify na frankfurtském knižním veletrhu oznámila, že do konce letošního roku zpřístupní audioknihy ve více než 180 zemích, mezi kterými nechybí ani Česká republika. Dosud...
Audioknihy na Spotify míří do Česka. Do konce roku budou dostupné ve více než 180 zemích

Audioknihy na Spotify míří do Česka. Do konce roku budou dostupné ve více než 180 zemích

Zdroj: Dotekománie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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