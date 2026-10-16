Audioknihy na Spotify míří do Česka a cena je pořád tajemství. Polsko dostalo 12 hodin měsíčně v ceně Premium

Čísla z oznámení jsou velká: přes 350 tisíc titulů ve 120 jazycích a potenciální publikum až 750 milionů posluchačů. Na nejprostší otázku českého předplatitele, tedy co dostane ve svém stávajícím tarifu, z nich odpověď nevyčte. Spotify dosud nezveřejnilo, jestli české Premium bude obsahovat nějaké hodiny poslechu, nebo jestli si audioknihy bude muset každý připlatit zvlášť. Z nabídky v jiných zemích se to odhadnout nedá, protože se trh od trhu výrazně liší.
Kanada má 15 hodin, Polsko 12 a jiné země žádnou
Jak různě Spotify audioknihy nastavuje, ukazují země, kde už služba běží. Kanada, Irsko a Nový Zéland dostaly v dubnu 2024 až 15 hodin poslechu měsíčně v ceně Premium. Švédsko, Dánsko, Finsko, Island a Monako mají od listopadu 2025 limit 12 hodin. Stejnou hranici přináší říjnová vlna roku 2026 například do Itálie, Španělska, Polska a Brazílie. V řadě dalších zemí Premium žádné hodiny nezahrnuje a audioknihy se poslouchají přes samostatně placený doplněk Audiobooks+.
Tři hodiny rozdílu se projeví v počtu knih, které člověk za měsíc stihne. Běžná audiokniha trvá 7 až 10 hodin. Do patnácti hodin se tak vejdou dvě kratší, do dvanácti už dvě sedmihodinové ne. Pro Česko je ve hře i třetí varianta: kdyby Spotify zvolilo model Audiobooks+, základní Premium by žádný poslech audioknih neobsahovalo a přístup by se musel dokoupit.
Ani hodiny v ceně nemusejí platit pro každého. Studentský tarif je na některých trzích nezahrnuje a u plánů Family a Duo může poslech v ceně připadnout výhradně správci účtu. U sdíleného předplatného, které si domácnost pořizuje právě kvůli tomu, aby z něj měli všichni stejně, je to citelné omezení. Kdo měsíční limit vyčerpá, může si na některých trzích dokoupit další hodiny, cena i dostupnost téhle možnosti se ale liší podle země.
Spotify vyjmenovalo nové jazykové katalogy. Čeština mezi nimi není
V dubnu 2026 Spotify uvádělo, že na 22 trzích, kde audioknihy nabízí, má katalog přes 700 tisíc titulů. Pro nové trhy hlásí přes 350 tisíc audioknih, tedy zhruba polovinu. Katalog se navíc může lišit mezi jednotlivými zeměmi a tituly zahrnuté v předplatném se nemusejí krýt se všemi, které jde na platformě koupit samostatně.
Pro českého posluchače je podstatnější jazyk. V globálním oznámení Spotify výslovně jmenuje nové katalogy ve španělštině, portugalštině, italštině a polštině, češtinu neuvádí. Audioknihy vydané přes platformu Spotify for Authors mají být na nových trzích dostupné automaticky, což může rozšířit nabídku mezinárodních titulů. Velký český katalog hned od startu z toho nevyplývá, a dokud Spotify neřekne, kolik titulů bude namluveno česky, je číslo 350 tisíc pro tuzemské publikum jen málo vypovídající.
Jak Page Match podle fotky stránky najde místo v audioknize
Funkce Page Match propojuje čtení tištěné knihy s poslechem její audioverze. Uživatel otevře audioknihu v aplikaci, fotoaparátem telefonu naskenuje stránku a služba se pokusí najít odpovídající místo v nahrávce. Hodí se třeba při přechodu od čtení k poslechu a zpátky.
Podle oznámení Spotify z října 2026 umí funkce naskenovat také čárový kód ISBN a zobrazit čísla stránek. Běží na iOS i Androidu a Spotify uvádí podporu více než 30 jazyků.
Čeština mezi jazyky výslovně uvedenými v oznámení nefiguruje. Podpora češtiny ani spolehlivé rozpoznání českých vydání knih proto zatím potvrzené nejsou.
Za 199 korun měsíčně funguje česká konkurence už teď
Na tuzemském trhu přitom už běží služby se známým ceníkem. Audioteka Klub stojí zhruba 199 Kč měsíčně při platbě kartou a 249 Kč při platbě přes Apple nebo Google Play, takže kdo platí kartou, ušetří kolem padesáti korun měsíčně. Služba nabízí i zkušební období, jehož aktuální délku je dobré ověřit přímo u ní. Klubový katalog má podle firmy přes 2 000 titulů.
Audible od Amazonu samostatný český obchod nemá. Čeští zákazníci mohou využít například americkou verzi Audible.com, dostupnost jednotlivých titulů ale může záviset na regionálních omezeních a konkrétním účtu.
Kdyby Spotify v Česku zavedlo samostatný doplněk za další desítky či stovky korun měsíčně, jeho cenová výhoda vůči službám zaměřeným jen na audioknihy by se výrazně zmenšila. Stávajícím předplatitelům Premium nic nenutí měnit tarif předem. Do zveřejnění českých podmínek zůstávají otevřené tři údaje: jestli bude poslech v ceně Premium, kolik hodin případně zahrne a kolik titulů bude v češtině.