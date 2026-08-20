Atlético vyhrálo 2:0 a právě tím může samo sebe uklidnit. Bez Álvareze mu ale v útoku chybělo něco, co zatím nenahradilo

Atlético Madrid vstoupilo do nové sezony výsledkem, nad kterým se těžko protestuje. Nováčka z Málagy doma porazilo 2:0, debutant Lee Kang-in otevřel skóre krásnou střelou a Álex Baena přidal druhý gól z přímého kopu. Tři body jsou doma, čisté konto také a tabulka se na konci srpna opravdu neptá, zda vítězství vzniklo po dvaceti krásných kombinacích nebo dvou mimořádných individuálních momentech.
Právě druhá možnost je ale pro Diega Simeoneho před koncem přestupového období podstatně zajímavější. Reuters popsal útočný výkon Atlética jako nevýrazný a absence Juliána Álvareze byla znát zejména ve chvílích, kdy mužstvo potřebovalo vytvořit nebezpečí přímo středem soupeřovy obrany.
Álvarez proti Málaze nehrál. Simeone ho před utkáním vyřadil z výběru s vysvětlením, že po návratu z pozápasového volna po mistrovství světa ještě není na úrovni, kterou od něj trenér požaduje. Jenže kolem Argentince současně běží mnohem větší příběh: otevřeně přiznal touhu odejít do Barcelony, zatímco Atlético trvá na tom, že svého nejlepšího útočníka prodávat nechce.
Generální ředitel Miguel Ángel Gil Marín dokonce před sezonou prohlásil, že klub by nepřijal ani nabídku 200 milionů eur. Simeone do toho přidal snad nejvýmluvnější větu celé kauzy: Álvarez je podle něj nejlepší hráč týmu a Atlético kolem něj chce mužstvo stavět.
Právě proto byl zápas proti Málaze mnohem víc než obyčejná ligová premiéra.
Dva krásné góly neznamenají, že útok fungoval
Atlético oba góly vytvořilo způsobem, který zároveň krásně ukazuje problém. Lee Kang-in skóroval třináct minut po příchodu z lavičky individuální akcí z pravé strany, Baena rozhodl nádherným přímým kopem. Oba momenty byly kvalitní, oba zaslouží pochvalu, jenže ani jeden nevznikl tím, že by Atlético dlouhodobě dostávalo soupeřovu obranu pod tlak fungujícím centrálním útokem. Reuters přímo upozornil, že šlo o dva špičkové okamžiky v jinak málo přesvědčivém ofenzivním výkonu.
To je důležitý rozdíl. Mužstvo může vyhrát zápas díky kvalitě jednotlivců a zároveň v něm ukázat strukturální slabinu. Na první ligové kolo proti nováčkovi to stačí. V zápase, kde Atlético nebude mít tolik prostoru nebo bude potřebovat dlouho dobývat zataženého soupeře, už může být mnohem podstatnější, zda má vepředu hráče, který umí spojit náběh za obranu, pohyb mezi stopery, práci zády k brance a okamžitou agresivitu po ztrátě míče.
Álvarez není jen člověk, který na konci takové akce vystřelí.
Je jedním z hráčů, kvůli nimž ta akce vůbec začne vypadat nebezpečně.
Simeone přesunul Lookmana na hrot. Tím ale nevytvořil nového Álvareze
Situaci komplikuje to, co se Atléticu stalo během několika měsíců kolem Argentince. Antoine Griezmann odešel do Major League Soccer, Alexander Sørloth je mimo kvůli svalovému zranění a Simeone proto proti Málaze postavil Ademolu Lookmana jako centrálního útočníka. Přirozenou pozicí Lookmana je přitom spíš křídlo či pohyblivá role za útočníkem.
Taková improvizace může fungovat. Mobilní hráč v centru dokáže vytahovat stopery, otevírat prostor pro náběhy záložníků a proti některým soupeřům může být právě jeho nepředvídatelnost výhodou. Jenže něco jiného je použít podobnou variantu jako taktické překvapení a něco jiného je z ní udělat základ útoku na několik měsíců.
Atlético právě proti Málaze vidělo ten rozdíl. Lookman mohl být aktivní, Baena s Leem mohli přinést kvalitu z druhé vlny, ale v poslední třetině chyběl pevný bod, kolem kterého by se ostatní pohybovali. Simeone je trenér, který tradičně dokáže z různých typů útočníků vytěžit maximum, jenže ani on nemůže jednoduchým přesunutím jména v sestavě nahradit vlastnosti hráče, kolem něhož chce podle svých slov celé mužstvo stavět.
Barcelona nekupuje jen 49 gólů. Atlético by přišlo o celý plán
Álvarez přišel z Manchesteru City v roce 2024 za 75 milionů eur a během 106 zápasů za Atlético nastřílel 49 branek. Už samotná čísla vysvětlují, proč Madrid nechce o prodeji slyšet. Jenže právě Simeoneho vyjádření ukazuje, že hodnota Argentince je pro klub ještě větší než součet gólů.
Barcelona hledá dlouhodobou náhradu za Roberta Lewandowského a Álvarez během mistrovství světa veřejně řekl, že případný přesun by pro něj znamenal splnění snu. Atlético tedy není v běžné situaci, kdy má drahého hráče, objeví se atraktivní nabídka a vedení si spočítá, zda dokáže za stejné peníze přivést dva jiné. Pokud by Álvarez odešel, měnil by Simeone útočný projekt několik dní před uzavřením trhu a v okamžiku, kdy už Griezmann není k dispozici a Sørloth není zdravý.
Právě tím se dostáváme k paradoxu úvodního vítězství. Kdyby Atlético s Málagou remizovalo 0:0 a dvacetkrát vystřelilo bez gólu, tlak na rychlé vyřešení Álvarezovy situace by byl obrovský. Výhra 2:0 dokáže na několik dní vytvořit pocit, že mužstvo si poradí.
Jenže dva nádherné zásahy záložníků neodpověděly na otázku, kdo bude stabilně dávat útoku jeho osu.
Ani Álvarezův návrat přitom nemusí všechno okamžitě vyřešit
Druhou chybou by bylo předpokládat, že pokud Atlético Barcelona odmítne a Álvarez proti Villarrealu nastoupí, problém jednoduše zmizí. Simeone už před Málagou říkal, že hráč po pauze potřebuje více trénovat a dostat se na požadovanou úroveň. Současně probíhá veřejný přestupový spor, v němž jedna strana otevřeně mluví o vysněném odchodu a druhá o tom, že prodej nepřipadá v úvahu ani za astronomické peníze.
Takovou situaci lze zvládnout. Fotbal je plný hráčů, kteří chtěli v srpnu odejít a v září už znovu dávali góly za původní klub. Pro Simeoneho ale nestačí dostat Álvareze fyzicky zpět na hřiště. Potřebuje jej zpět jako útočníka, kolem kterého může skutečně organizovat celé mužstvo.
To znamená další vrstvu rozhodování. Pokud Atlético opravdu odmítá prodej za jakoukoli cenu, musí být připravené nést i sportovní riziko toho, že hráč, kterého považuje za střed budoucnosti, chtěl být v té chvíli někde jinde.
Proti Málaze Atlético dostalo výsledek. Odpověď ještě ne
Simeone má zatím jednu výhodu: první ligový problém zvládl bez bodové ztráty. Lee Kang-in ukázal, že může přidat okamžitou kvalitu, Baena potvrdil svou nebezpečnost ze standardních situací a Atlético může před nedělním duelem s Villarrealem pracovat v relativním klidu.
Jenže právě výhra 2:0 by neměla zastřít to, co první zápas ukázal.
Julián Álvarez není v současném Atléticu luxusní střelec, kterého lze při odchodu nahradit tím, že jeho branky rozdělíte mezi tři jiné hráče. Po odchodu Griezmanna a při Sørlothově zranění je zároveň člověkem, který dává útoku tvar. Pokud zůstane, Simeone potřebuje co nejrychleji znovu postavit mužstvo kolem něj. Pokud odejde, Atlético bude muset na konci srpna sehnat nejen někoho, kdo umí dávat góly, ale někoho, kdo dovolí ostatním hrát jejich vlastní role.
Málaga byla ideální soupeř k tomu, aby se tento problém schoval za tři body.
Silnější soupeři už tak shovívaví být nemusí.
A právě proto může být nejnebezpečnější věcí, kterou si Atlético z vítězného večera odnese, pocit, že dva góly znamenají, že už našlo řešení.
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Zdroje: Reuters – Atletico Madrid beat Malaga but Alvarez absence is felt [1], Reuters – Atletico coach Simeone to bench Alvarez amid transfer standoff [2].