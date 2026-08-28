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Aterogenní index: Významný ukazatel možnosti vzniku kardiovaskulárních chorob, který může zachránit život

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Stres, špatná strava a nedostatek pohybu. Není divu, že má dnes tolik lidí problémy s cholesterolem. Jenže cholesterol se dělí na „dobrý“ a „špatný“, a ten dobrý k životu potřebujeme. Jak moc oproti ideálnímu stavu jsme překročili škodlivý cholesterol nám určuje aterogenní index, který se vypočítává z výsledků biochemického krevního testu. Díky tomu lékař může zjistit, zda máme sklony k ateroskleróze či kardiovaskulárním onemocněním.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
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