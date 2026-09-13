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„Ať si to na stará kolena užije." Exmanželka Baroše reagovala na zprávu o jeho třetím dítěti a nešetřila ho

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Dennívýzva
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Milan Baroš čeká s partnerkou Anetou Vrzalovou dceru. Reakce jeho exmanželky Terezy, zprostředkovaná anonymním zdrojem, přišla okamžitě, a bez servítek.
„Ať si to na stará kolena užije." Exmanželka Baroše reagovala na zprávu o jeho třetím dítěti a nešetřila ho

„Ať si to na stará kolena užije." Exmanželka Baroše reagovala na zprávu o jeho třetím dítěti a nešetřila ho

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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