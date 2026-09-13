„Ať si to na stará kolena užije." Exmanželka Baroše reagovala na zprávu o jeho třetím dítěti a nešetřila ho

Na charitativní akci Děti ráje se muzikálová herečka a zpěvačka Aneta Vrzalová poprvé ukázala s viditelným bříškem, VIP život zaznamenal, že potvrdila už týdny trvající spekulace: s bývalým fotbalovým reprezentantem Milanem Barošem čekají holčičku. Jméno vybrala ona, Vanesa.
Termín porodu připadá na Štědrý den. Radostná novinka by za jiných okolností proběhla jako příjemná společenská zpráva. Jenže mezi Barošem a jeho exmanželkou Terezou se ještě pár měsíců předtím řešila péče o syny u soudu. A právě z tohoto prostředí přiletěl komentář, který celou zprávu o těhotenství okamžitě přebarvil. Věta z kadeřnického salonu
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Blesku měla Tereza Barošová na zprávu o třetím dítěti svého exmanžela reagovat slovy: „Ať si to na stará kolena užije.“ Výrok deníku sdělil anonymní zdroj ze salonu, kam Barošová dochází. Barošovi je 44 let a Vrzalové 34. Narážka na stará kolena zjevně mířila i na desetiletý věkový rozdíl. A hlavně: přišla od ženy, s níž Baroš strávil 18 let a která ještě letos stála proti němu u soudu.
V září 2024 Tereza veřejně potvrdila rozpad manželství. Baroše tehdy označila za „věčného puberťáka“. Blesk později tvrdil, že nahlédl do dohody o majetkovém vypořádání z února 2024, v níž se psalo o hlubokém rozvratu.
Rok 2026 přinesl další kola:
Leden – u soudu se řešila změna úpravy péče o syny Patrika a Mattea. Podle Blesku spolu exmanželé téměř nekomunikovali. Duben – média popsala spor o výživné a zmínila exekuci. Květen – Baroš stáhl návrh na změnu péče, soudní spor o opatrovnictví se uzavřel. Zdroj fotografie: Nextfoto
Od uzavření sporu do zveřejnění těhotenství uplynuly necelé čtyři měsíce.
Rány z osmnáctiletého vztahu sotva začaly zacelovat a do veřejného prostoru vstoupila zpráva o nové rodině. V tomhle kontextu i krátká jízlivost z kadeřnického křesla působí jako pokračování konfliktu, ne jako nevinný vtip. Dva světy, dva tóny
Kontrast mezi oběma ženami v Barošově životě je nápadný. Vrzalová mluví klidně a konkrétně. V rozhovoru pro
Super.cz řekla, že miminko bylo plánované, oba si ho dlouho přáli a na holčičku se těší. Svatbu nepovažuje za prioritu. U porodu by prý raději byla sama. Na druhé straně stojí Tereza, která veřejně nepromluvila, a přesto je její údajná reakce tím, o čem se mluví. Zajímavý je i detail, který zmiňuje Super: Baroš s Vrzalovou se do září 2026 nikdy oficiálně neobjevili na veřejné akci. Těhotenství bylo jejich prvním společným krokem do světla reflektorů.
Když se v září 2009 narodil Barošův první syn Patrik, čerstvý táta asistoval u porodu a hned poté odjel za reprezentací. Sedmnáct let poté je situace jiná, ne sportovně, ale lidsky. Baroš bude mít tři vlastní děti ze dvou vztahů.
Patrik hraje za Slavii, Matteo za Duklu. V březnu o nich Baroš v rozhovoru pro iSport mluvil s hrdostí, jezdí na jejich zápasy, fandí jim, prožívá každý gól. Vrzalová do složené rodiny přináší syna Olivera z prvního manželství. Dohromady pět dětí, dvě domácnosti, jeden veřejný prostor, v němž se každé slovo počítá.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová