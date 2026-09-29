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Ať se nám to líbí, nebo ne, pořád jsme východní Evropa. Naše chování je toho důkazem

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Dennívýzva
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Strávili jsme týden na severu Norska. Během naší expedice jsme potkali tisíce lidí z celého světa. Na letištích, v letadlech, restauracích, obchodech i na „profláknutých“ turistických místech. A chvílemi to fakt stálo za to.
Zaplněná kabina letadla během letu

Zaplněná kabina letadla během letu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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