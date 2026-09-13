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„Ať se klidně sjednotí hned.“ Trumpův neřízený výrok v Irsku zvedl ze židle Brity i unionisty

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Donald Trump při návštěvě Irska podpořil sjednocení ostrova a rozpoutal diplomatický skandál. Cestu spojil s golfem v resortu Doonbeg, kde hostil turnaj Irish Open.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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