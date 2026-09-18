Ať do toho jde a spálí se, říká herečka z Ulice o postavě Žofky. O dvacet let starší muž by jí prý nevadil, ale má podmínku

Žofka Dušková patří k postavám, které diváci Ulice doslova sledují vyrůstat. Od roku 2020, kdy se Kateřina Ujfaluši v seriálu poprvé objevila, prošla její hrdinka psychickými problémy, rozpadem rodiny, prvním vztahem, rozchodem, maturitou i zdrogováním na plese. Teď je z ní čerstvá maturantka na životním rozcestí a do cesty jí vstoupil pohledný doktor, kterému je pětatřicet. Herečka k tomu říká jediné: ať si to zkusí.
Žofka na prahu dospělosti
V aktuálních dílech Ulice se Žofka potýká s otázkami, které zná každý, kdo právě opustil střední školu. Kam dál studovat, jak se osamostatnit, s kým bydlet. Jenže scénáristé jí přihodili ještě jednu proměnnou, MUDr. Matouše Havelku, novou postavu 22. sezony. Je mu pětatřicet, je lékař a podle oficiálního přehledu sezony ho víc přitahuje právě Žofka než její kamarádka Adéla. Žofka svůj zájem o Matouše v ukázce z 9. září přiznala nahlas. Hotový pár z nich ale zatím není, jde o jiskření, ne o potvrzený románek.
Ujfaluši to v rozhovoru pro Aplausin.cz komentuje s překvapivou lehkostí. Žofku by nevarovala. Člověk si má podle ní „natlouct pusu a spálit se“, aby zjistil, co mu vyhovuje. Nejde o podporu bezhlavosti. Jde o přesvědčení, že zkušenost, i bolestivá, je cennější než varování zvenčí.
Podmínka, která není žádné tajemství
„Podmínka“ pro vztah s výrazně starším mužem v rozhovoru nezazní jako jedna ostrá věta. Herečka přiznává, že si takový vztah v reálném životě „asi nedokáže představit“, ale vzápětí dodává klasické „nikdy neříkej nikdy“. Z jejích dřívějších vyjádření pro TV Nova vyplývá, co u partnera hledá: upřímnost, smysl pro humor a pocit, že jí s ním je dobře. Žádná dramatická ultimáta. Spíš zdravý rozum jednadvacetileté ženy, která ví, že věk sám o sobě nic neřeší.
Zajímavější je, jak mluví o hranici mezi sebou a Žofkou. Shodují se v motivu dospívání a osamostatňování od rodičů. Rozcházejí se v odvaze: Žofce by starší muž nevadil, Kateřina je opatrnější.
Proč diváky Žofka tak táhne
Žofka není okrajová postava, kolem které se občas něco semele. Redakci VIPŽivot neuniklo, že v červencové anketě o nejoblíbenější postavu 21. sezony získala 2 106 hlasů a postoupila do finále. Když ji na maturitním plese někdo zdrogoval, fanoušci okamžitě sestavovali vlastní teorie o viníkovi. Když ji na jaře políbil Roman, diváci mu to podle bonusového videa Novy „nedarovali“.
Tahle angažovanost není náhoda. Ulice má s dospíváním postav před kamerou letitou praxi, podobným obloukem prošly Gábina, Tereza, Jirka Hložánek i Kristýna Voláková. Žofčina linka je ale hustší. Psychické zdraví, první intimita, rozchod, maturita, pokus o vlastní bydlení a teď starší muž, to všechno za šest let. Podle nás právě ta koncentrace zlomových momentů z ní udělala postavu, na kterou se diváci dívají jako na vlastní.
Co přijde dál
Linka s Matoušem Havelkou se v Ulici rozjela na přelomu srpna a září 2026. Díl 5176 z 31. srpna ukázal Žofku, jak řeší školu, spolubydlení a přátelství prověřené zájmem o „pohledného doktora“. V prvním zářijovém týdnu napětí eskalovalo, mezi kamarádkami kvůli Matoušovi začíná skřípat. Scénáristé zatím nechávají otevřené, jestli z jiskření vznikne vztah, nebo právě to „spálení“, o kterém Ujfaluši mluví.
Nejsilnější na celé lince nakonec není věkový rozdíl. Je to fakt, že Žofka poprvé v seriálu působí jako někdo, kdo sám testuje důsledky vlastních rozhodnutí, a diváci u toho chtějí být.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová