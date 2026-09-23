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Asus nacpal RTX 5080 a Core Ultra 9 do krabičky o velikosti knihy. Herní monstrum váží jen 3 kilogramy

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Asus ROG NUC se vejde na dlaň dvou rukou, ale uvnitř běží mobilní GeForce RTX 5080 a 24jádrový procesor Intel. Cena startuje pod 85 tisíc korun.
Herní mini-počítač Asus ROG NUC

Herní mini-počítač Asus ROG NUC

Zdroj: Asus
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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