Asus nacpal RTX 5080 a Core Ultra 9 do krabičky o velikosti knihy. Herní monstrum váží jen 3 kilogramy

Rozměry 282 × 188 × 57 milimetrů, objem těsně pod tři litry, hmotnost 3,12 kilogramu. To jsou čísla, která definují nový Asus ROG NUC, herní mini-PC, který na stole zabere přibližně tolik místa jako silnější kniha postavená na výšku. Uvnitř sedí Intel Core Ultra 9 275HX s 24 jádry a boostem až 5,4 GHz a grafika GeForce RTX 5080 Laptop GPU se 7 680 CUDA jádry a 16 GB paměti GDDR7. Právě slovo „Laptop“ v názvu grafiky je klíčové: nejde o desktopovou RTX 5080, ale o její mobilní variantu, která má o třetinu méně výpočetních jader a výrazně nižší spotřebu. Přesto je výsledek působivý a v kontextu objemu, do kterého se vešel, skoro neuvěřitelný.
Notebooková srdce v desktopovém těle
Celý trik ROG NUC spočívá v tom, že Asus vzal špičkovou notebookovou platformu a zasadil ji do stacionárního šasi místo pod klávesnici. Core Ultra 9 275HX je mobilní čip Arrow Lake-HX: osm výkonových a šestnáct úsporných jader, 36 MB cache a maximální turbo spotřeba 160 wattů podle Intelu. Procesory této třídy se běžně párují s osmnáctipalcovými herními notebooky za desítky tisíc korun. Tady sdílejí prostor s grafikou v krabičce, kterou zvednete jednou rukou.
RTX 5080 Laptop GPU v ROG NUC běží podle Asusu na 150 wattech s možností navýšení až o dalších 25 wattů pomocí Dynamic Boost. Pro srovnání: desktopová RTX 5080 má 10 752 CUDA jader a TGP 360 wattů. Mobilní verze nabídne 7 680 jader a výrazně nižší příkon. Výkonově se tak ROG NUC pohybuje spíš na úrovni desktopové RTX 5070 až RTX 5070 Ti, což je pořád hodně, ale není to totéž co plnohodnotná RTX 5080 v klasické věži.
Co říkají benchmarky
Čísla z nezávislých recenzí ukazují, proč si stroj zaslouží přídomek „herní monstrum“, ovšem s hvězdičkou u velikosti šasi. Redakce TechRadar naměřila v Cyberpunku 2077 na 1080p Ultra 148 snímků za sekundu, v Shadow of the Tomb Raider na 1080p Highest dokonce 219 fps. Ve 1440p zůstává výkon velmi silný, ve 4K se u náročnějších her bez technik upscalingu výkon dostává níže, ale s pomocí DLSS může řada titulů dosahovat kolem 60 fps.
Holandská redakce Tweakers přidala kontext: v PCMark 10 Gaming dosáhl ROG NUC (2025) skóre 32 897 bodů oproti 23 196 bodům u loňského modelu. Skok je zřetelný. Zároveň ale Tweakers výkon shrnují jako úroveň desktopových karet RTX 5070 až RTX 5070 Ti, nikoli desktopové RTX 5080. Monstrum je to tedy hlavně vzhledem k objemu, ve kterém ten výkon vzniká.
Tři ventilátory, dva vapor chambery a jeden kompromis
Nacpat výkonnou grafiku a procesor s vysokou spotřebou do tří litrů vyžaduje agresivní chlazení. Asus nasadil tři ventilátory a dvojitý vapor chamber. Podle měření Tweakers se GPU pod zátěží dostala maximálně na 70 °C, procesor na 96 °C. Teploty tedy nejsou dramatické. Hlučnost ano: 36 decibelů z půl metru při GPU zátěži znamená, že o sobě stroj dá vědět. Není to řev serverovny, ale tichý desktop to není.
Dalším kompromisem je upgradovatelnost. Asus sice mluví o beznástrojovém přístupu k vnitřku a nabízí dva sloty na RAM (až 96 GB DDR5-6400) a dva M.2 sloty (jeden PCIe 5.0, druhý PCIe 4.0), ale procesor ani grafiku vyměnit nelze. Kdo chce za dva roky přejít na další generaci GPU, musí koupit celý nový stroj. Napájecí 330W adaptér je externí, takže část hmotnosti „žije“ mimo šasi. I proto se samotný počítač vejde na 3,12 kilogramu.
Na druhou stranu konektivita patří k nejbohatším v kategorii mini-PC: dva HDMI 2.1, dva DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4, šest USB-A portů, jedno USB-C a 2,5Gb ethernet. ROG NUC zvládne obsloužit až pět 4K displejů současně.
Kolik stojí a pro koho to dává smysl
V českých e-shopech se model RNUC15JNK9X28AA2 s RTX 5080 pohybuje v rozpětí od zhruba 84 000 do 106 500 Kč podle obchodu. Na Heurece je několik nabídek se stavem „skladem“, na TSBohemia je tentýž model vyprodán. Dostupnost tedy kolísá. K ceně samotného počítače je třeba připočítat monitor, klávesnici a myš; v balení je jen adaptér a dokumentace.
Pro koho to dává smysl? Pro hráče nebo tvůrce, který chce stacionární výkon v minimálním objemu, třeba vedle televize v obýváku nebo na malém stole, kde by klasická věž nepřipadala v úvahu. Proti notebooku nabízí ROG NUC lepší konektivitu a snadnější výměnu RAM a SSD. Proti klasickému desktopu nabízí výrazně menší rozměry. Nedává smysl pro toho, kdo hledá nejlepší poměr cena/výkon nebo počítá s budoucí výměnou grafické karty.
Asus ROG NUC (2025) není levná náhrada za herní věž. Je to jeden z nejpřesvědčivějších argumentů pro to, že špičkový herní výkon se dá vtěsnat do objemu menšího než krabice od bot, pokud jste ochotni zaplatit prémii za každý ušetřený centimetr.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda