Astronomové žasnou nad novou kometou. Obsahuje kov, který ještě ve vesmíru neviděli

Nikl bez železa? To vědci ještě neviděli
Od svého objevu v létě 2025 kometa 3I/ATLAS nepřestává překvapovat. Astronomové potvrdili, že přiletěla z mezihvězdného prostoru, a od té doby se chová způsobem, který odporuje všem očekáváním. Když se letos přiblížila ke Slunci, nová pozorování debatu znovu roznítila.
Pomocí spektrografu Keck Cosmic Web Imager na Havaji vědci detekovali v proudu plynů z komety silnou stopu niklu – ale žádné železo. Takovou kombinaci dosud nikdo u žádné komety nezaznamenal. Teprve pozdější měření po průletu kolem Slunce přítomnost železa potvrdila, což odborníci vysvětlují tím, že se kometa více zahřála a začaly sublimovat i méně těkavé sloučeniny.
Průmyslová látka z vesmíru budí kontroverze
Ještě podivnější je objev stop nikl-tetrakarbonylu – sloučeniny, která na Zemi nevzniká přirozeně. Jde o průmyslový produkt používaný především v leteckém a kosmickém průmyslu. Právě tento nález okamžitě upoutal pozornost harvardského astrofyzika Aviho Loeba, známého svými kontroverzními teoriemi o mimozemském životě.
Loeb svým příznivcům vzkázal: „Před 29. říjnem si vezměte dovolenou.“ Naznačil tím, že až se 29. října kometa dostane do nejbližší vzdálenosti vůči Slunci, možná z ní vyskáčou zelení mužíčci. Většina astronomů však zůstává skeptická. Podle nich může sloučenina vzniknout přirozeným procesem poblíž jádra komety, kde je koncentrace niklu neobvykle vysoká.
Výtrysk plynů směřující ke Slunci vyvolal spekulace
Další záhadu přineslo pozorování ze španělského dvoumetrového dvojitého teleskopu TTT. Astronomové zachytili, jak 3I/ATLAS vyvrhuje masivní proud plynů a prachu směrem ke Slunci. Některé internetové diskuse okamžitě začaly spekulovat o „výfukových plynech motoru“.
Odborníci však rychle upozornili, že u komet jde o běžný jev. Když se zahřívají, uvolňují plyn a prach gejzírovými výtrysky. Při rotaci komety se tyto proudy rozšiřují a mohou vypadat jako ohon směřující ke hvězdě. Podobné chování předvedla i kometa Neowise. U 3I/ATLAS mohl výtrysk dosáhnout délky téměř 10 000 kilometrů.
Pozdější snímky z Nordického optického teleskopu na Kanárských ostrovech ukázaly, že ohon komety se otočil opačným směrem – což na internetu vyvolalo další vlnu dohadů. Pro Loeba to bylo „přesně to, co byste čekali od mimozemského plavidla zpomalujícího poblíž Slunce“. Pro ostatní vědce jde jen o fyziku: velká zrna prachu se pohybují pomalu a potřebují čas, než zareagují na tlak slunečního záření, což může změnit zdánlivý směr kometárního ohonu.
NASA bedlivě sleduje její dráhu
NASA zařadila 3I/ATLAS na seznam Mezinárodní sítě pro varování před asteroidy (IAWN) – ne kvůli podezření na mimozemský původ, ale proto, že nepředvídatelná trajektorie objektu představuje jedinečnou výzvu. V období od 27. listopadu 2025 do 27. ledna 2026 proto teleskopy po celém světě zaměřily pozornost na upřesnění její dráhy.
Kometa stará 12 miliard let vznikla v extrémním chladu
Analýza izotopů provedená pomocí Vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST) odhalila, že 3I/ATLAS je mimořádně stará – její věk se odhaduje až na 12 miliard let. To znamená, že vznikla v raných fázích naší galaxie, kdy se formovaly první hvězdné systémy.
Výzkumy publikované v roce 2026 navíc ukázaly, že kometa musela vzniknout v extrémně chladném prostředí s teplotou pod -240 °C, pravděpodobně na samotném temném okraji svého domovského hvězdného systému. Takové podmínky by vysvětlovaly její unikátní chemické složení.
Ať už je 3I/ATLAS neobvyklou mezihvězdnou kometou, nebo něčím skutečně mimořádným, svět ji sleduje s napětím.
Zdroje článku: futura-sciences.com, economictimes.com, iflscience.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý