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Astronomové žasnou nad novou kometou. Obsahuje kov, který ještě ve vesmíru neviděli

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Mezihvězdná kometa 3I/ATLAS překvapuje vědce jedním objevem za druhým. Obsahuje nikl bez stop železa a průmyslovou látku, která na Zemi nevzniká přirozeně. Harvardský astrofyzik Avi Loeb tvrdí, že by mohlo jít o mimozemskou kosmickou loď.
Astronomové žasnou nad novou kometou. Obsahuje kov, který ještě ve vesmíru neviděli

Astronomové žasnou nad novou kometou. Obsahuje kov, který ještě ve vesmíru neviděli

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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