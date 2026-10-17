Aston Villa rozebrala Fenerbahce na součástky! Šestigólovou demolici sledoval i princ William, Greenwooda fanoušci vypískali

Za oceánem našel trofej, ale ztratil fotbalovou vášeň. Giroud vysvětlil svůj rychlý návrat
-
Aston Villa zvítězila 6:0 a zaznamenala nejvyšší výhru své historie v evropských pohárech.
-
Jackson a Barkley skórovali dvakrát, prosadili se také Manzambi a Abraham.
-
Domácí fanoušci při každém kontaktu s míčem vypískali Masona Greenwooda.
Fotbalisté Aston Villy si na začátku sezony s góly příliš nerozuměli. V úvodních čtyřech zápasech se trefili pouze jednou, proti Fenerbahce však veškeré střelecké trápení hodili za hlavu. Tureckému soupeři nasázeli rovnou šest branek a předvedli nejlepší evropský výsledek v klubové historii.
Gólový účet otevřel mladý švýcarský záložník Johan Manzambi, který si lepší dárek k jednadvacátým narozeninám snad ani nemohl přát. Při svém debutu v Lize mistrů skóroval po centru Johna McGinna, který nešťastně prodloužil Matteo Guendouzi.
Ještě do přestávky pak dvakrát udeřil Nicolas Jackson. Letní posila z Chelsea, za kterou Villa zaplatila 65 milionů liber, tak zvýšila svůj střelecký účet v novém působišti na pět branek.
Jackson a Barkley řádili, Greenwood schytal pískot
Po změně stran pokračovala domácí dominance. Manzambi vybojoval penaltu, kterou proměnil Ross Barkley, a zkušený záložník vzápětí přidal další trefu tečovanou střelou. Konečnou podobu výsledku dal Tammy Abraham po přihrávce Alyssona.
Aston Villa tak prodloužila vítěznou sérii v domácích evropských zápasech na jedenáct utkání. Od začátku minulé sezony navíc žádný tým nevyhrál v evropských soutěžích více zápasů než birminghamský celek, který jich zvládl patnáct.
Vedle střeleckého představení domácích na sebe poutal pozornost také Mason Greenwood. Bývalý útočník Manchesteru United nastoupil k prvnímu soutěžnímu zápasu v Anglii od ledna 2022 a fanoušci mu návrat výrazně znepříjemnili. Pískot provázel prakticky každý jeho dotek s míčem i následné střídání.
Spokojený mohl být naopak trenér Unai Emery, jehož svěřenci se po nepovedeném vstupu do sezony dostávají do formy. "Jsme ambiciózní. Chceme hrát v Lize mistrů hlavní roli," prohlásil španělský kouč.
Další evropský duel čeká Villu příští středu proti Vikingu. Pokud uspěje, bude mít po třech zápasech devět bodů a výrazně se přiblíží postupu z ligové fáze.
V Birminghamu tak konečně padla i pověra o prokleté tribuně North Stand, jež kvůli přestavbě zůstává prázdná. Aston Villa před ní tentokrát skórovala hned třikrát.