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Assane sedí ve vězení, přesto ho kamery zachytí při loupeži. Lupin se vrací s pořádně zamotanou záhadou

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Paříž, převleky, geniální podrazy a Omar Sy v roli zloděje, který dokáže obelstít téměř každého. Francouzský krimi thriller Lupin se konečně vrací na Netflix se svou čtvrtou řadou, ve které tentokrát půjde opravdu do tuhého. Assane Diop sice skončil za mřížemi, jenže jeho příběh k našemu potěšení zd
Assane sedí ve vězení, přesto ho kamery zachytí při loupeži. Lupin se vrací s pořádně zamotanou záhadou

Assane sedí ve vězení, přesto ho kamery zachytí při loupeži. Lupin se vrací s pořádně zamotanou záhadou

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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