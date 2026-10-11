Assane sedí ve vězení, přesto ho kamery zachytí při loupeži. Lupin se vrací s pořádně zamotanou záhadou

Francouzský hit, který dobyl svět
Když Netflix v roce 2021 vypustil do světa první řadu
francouzského krimi thrilleru Lupin (na Kinoboxu dosahuje 75 %), zrodil se z něj celosvětový fenomén, který se hravě zařadil mezi jeho nejúspěšnější neanglicky mluvené tituly. Povedený seriál si okamžitě získal diváky kombinací promyšlených loupeží, svižného humoru a charismatického Omara Syho.
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Tři dosavadní řady seriálu inspirovaného literární postavou Arsèna Lupina dohromady nasbíraly mezi lety 2023 a 2025 úctyhodných 711,9 milionu hodin sledování, což odpovídá přibližně 154,9 milionu zhlédnutí. Sy se navíc do role vrací s očividným nadšením.
„Často říkám, že Lupin je mimořádná hračka. Pokaždé mi přináší obrovskou radost,“ svěřil se herec v rozhovoru pro Tudum. A podle nového traileru si svou oblíbenou roli tentokrát užije opravdu naplno.
Co jsme zatím v seriálu Lupin mohli vidět?
Všechno začalo velkou loupeží v pařížském Louvru.
Assane Diop se tehdy zaměřil na vzácný náhrdelník Marie Antoinetty, který pro něj nebyl jen cenným šperkem. Právě kvůli němu byl totiž kdysi neprávem obviněn jeho otec Babakar, který následně skončil ve vězení a zemřel. Za celým případem stál mocný Hubert Pellegrini. Assane se proto rozhodl využít svou inteligenci a inspiraci slavným Arsènem Lupinem k odhalení pravdy a pomstě. Jenže jeho hra na kočku a myš brzy začala ohrožovat i jeho nejbližší. V patách mu navíc byl detektiv Youssef Guédira, který jako jeden z prvních pochopil, odkud Assane čerpá inspiraci.
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Ve druhé řadě
krimi thrilleru se Assane musel vypořádat především s únosem svého syna Raoula. Na chvíli proto spojil síly právě s Guédirou a zároveň dál pracoval na tom, aby definitivně odhalil Pellegriniho zločiny. Nakonec se mu podařilo protivníka dostat za mříže, jenže tím jeho problémy zdaleka neskončily. Třetí série přivedla Assana zpět k odvážným husarským kouskům. Nejenže ukradl legendární Černou perlu, ale aby všem unikl, neváhal předstírat vlastní smrt. Po záchraně své odcizené matky si ale uvědomil, že jeho život plný převleků a nebezpečných akcí ohrožuje také jeho rodinu. Rozhodl se proto udělat něco, co bychom od něj možná čekali ze všeho nejméně – obětoval svobodu a dobrovolně se vydal policii. Na konci trojky tak skončil za mřížemi. A jedinou společnost mu dělaly knihy o Arsènu Lupinovi. Jenže vězení a klidný život? U Assanea by bylo naivní věřit, že to vydrží dlouho. Foto: Emmanuel Guimier/Netflix Co čeká legendárního zloděje ve 4. řadě?
Čtvrtá řada seriálu
Lupin naváže na události předchozí trojky. Assane zůstává ve vězení a zdá se, že tentokrát chce skutečně přijmout trest. Myslí především na slib, který dal synovi, a to, že se jednou vydají za rodinou do Senegalu. Jeho plány však překazí záhadné oznámení podepsané jménem Lupin. Několik muzeí má být v jednu chvíli terčem loupeží. Navzdory přísným bezpečnostním opatřením se všechny krádeže podaří.
Podezření samozřejmě okamžitě padne na Assanea. Dokonce se objeví záznam, který ho zachycuje na místě jedné z loupeží, při níž je vážně zraněna kapitánka Belkacem. Assane tvrdí, že je nevinný. Aby očistil své jméno, musí se znovu dostat na svobodu a odhalit tajemného napodobitele. Čeká ho tak další hra plná převleků a nečekaných zvratů.
Očekávaná čtvrtá řada Lupina dorazí na Netflix už 23. října, přičemž nabídne osm epizod, z nichž každá má mít přibližně 45 minut. Foto: Emmanuel Guimier/Netflix Foto: Emmanuel Guimier/Netflix Foto: Emmanuel Guimier/Netflix Foto: Selly Sy/Netflix Foto: Emmanuel Guimier/Netflix Foto: Emmanuel Guimier/Netflix Foto: Emmanuel Guimier/Netflix
Zdroje: Tudum, What´s on Netflix, TV Insider, Deadline, Kinobox
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Kinoboxu: 75 %