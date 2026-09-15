Aspinall uvolnil titul těžké váhy v UFC. Neporažený Hokit okamžitě požaduje zápas o pás s Ganem

Aspinall zveřejnil na Instagramu prohlášení, které neznělo jako obvyklé „vracím se silnější“. Britský šampion popsal opakované operace, infekce a další poškození pravého oka při návratu do sparingu. Lékařský souhlas s návratem nedostal. Termín návratu nezná. A tak udělal to, co divize potřebovala: pustil pás, aby se kolo konečně roztočilo. Než stačil jeho příspěvek nasbírat první tisíce reakcí, ozval se Josh Hokit. Osmadvacetiletý Američan s bilancí 10-0 napsal na X jedinou větu, která stačila: „Fanoušci si zaslouží zápas já vs. Gane…“
Rok, který Aspinallovi vzal víc než titul
Všechno začalo 25. října 2025 na UFC 321. Titulový duel s Cyrilem Ganem skončil v prvním kole jako no contest po neúmyslném zasažení očí. Aspinall po přerušení řekl, že nevidí. Jeho otec Andy později potvrdil, že syn ztratil zrak v jednom oku a ve druhém viděl rozmazaně.
Diagnóza přišla o měsíc později a byla tvrdší, než kdokoli čekal. BBC Sport zveřejnila lékařský report: traumatický Brownův syndrom v obou očích, přetrvávající dvojité vidění, omezená hybnost očí, redukovaná vizuální funkce a výpadek zorného pole. Na konci prosince 2025 šel Aspinall na několik operací.
Měsíce rehabilitace. Pak návrat do sparingu, a blíže nespecifikovaná nehoda, která znovu poškodila pravé oko. V pondělním prohlášení Aspinall napsal, že nechce divizi dál držet jako rukojmí. Oznámil také, že se stahuje ze sociálních sítí a komunikaci přenechá svému mediálnímu týmu.
Hokit: víc než hlasitý nováček
Hokitova reakce přišla ve stejný den. Nebyla to obecná žádost o titulový zápas, cílila konkrétně na Ganea, interim šampiona po červnovém TKO nad Alexem Pereirou. A přihodila podmínku: pokud Pereira vyhraje jeden zápas v těžké váze, Hokit mu dá šanci začátkem roku 2027.
Na první pohled drzost. Na druhý pohled čísla, která ji podepírají:
- Profesionální bilance: 10-0 (6 KO/TKO, 3 submise, 1 rozhodnutí)
- Bilance v UFC: 4-0, včetně výher nad Derrickem Lewisem a Curtisem Blaydesem
Devět z deseti výher ukončil před limitem. To není showman, který jen mluví do kamery. Hokit ale zároveň nemá proti absolutní špičce takový vzorek jako třeba Alexander Volkov se svými 40 profi zápasy. Šířka zkušeností je jeho nejslabší místo, ne schopnost ukončovat zápasy.
Už po červnové kartě na trávníku Bílého domu, kde knockoutoval Lewise ve druhém kole, veřejně komentoval Pereiru. Podle Sherdogu řekl, že Brazilec přibral pro těžkou váhu příliš a že by stále dávalo smysl se s ním utkat. Hokit si tedy buduje dvě linie najednou: Gane okamžitě, Pereira jako další velké jméno.
Záleží na vedení UFC
Ciryl Gane je po Aspinallově odstoupení středem celé rovnice. Interim pás získal 14. června 2026 na UFC Freedom 250 ve Washingtonu, když knockoutem zastavil Pereiru. Logika říká, že by měl být povýšen na plnohodnotného šampiona, precedent v UFC existuje. Jenže organizace k pondělí 14. září 2026 oficiálně neoznámila ani povýšení, ani nový titulový zápas.
A právě tady je prostor pro kalkulaci, která přesahuje sportovní zásluhy. UFC má po měsících čekání na Aspinallovo uzdravení konečně volné ruce. Může sáhnout po sportovní spravedlnosti a dát Hokitovi šanci, kterou si výsledky vydobyl. Nebo může sáhnout po komerčnější zkratce.
Pereira sice v červnu prohrál, ale jeho jméno prodává jako málokteré jiné. Média zmiňují odvetu s Ganem jako reálnou variantu. Hokit je sice neporažený, ale pro běžného diváka zatím neznámý. Podle nás bude rozhodující, jak rychle UFC potřebuje zaplnit hlavní zápas na některé z nadcházejících karet.
Aspinall se stáhl do ticha. Gane čeká na telefon z Las Vegas. A Hokit mluví nahlas za všechny, kdo chtějí, aby se těžká váha konečně hýbala. Jestli mu UFC zvedne telefon, nebo vytočí jiné číslo, záleží na tom, co organizace zrovna víc potřebuje: příběh neporaženého vyzyvatele, nebo jistotu kasovního jména.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka