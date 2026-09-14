Aspinall se vzdal titulu UFC. Další poranění oka zastavilo jeho návrat do klecePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Aspinall se vzdal titulu UFC. Další poranění oka zastavilo jeho návrat do klece
Radek Roušal v prvním hlavním zápase OKTAGONu nestačil na Jonase Mågårda. Ondřej Novotný po porážce...
Dvacet šest sekund. Tolik trval první titulový zápas Vana s Pantojou. V Los Angeles dostanou oba šanci na...
Karlos Vémola se zatím nechystá vrátit do důchodu. Po zářijovém souboji s Fredericem Vosgrönem počítá ještě...
OKTAGON 98 dostal dvě výrazné slovenské bitvy. Ivan Buchinger po více než roce vyzve šampiona Mateusze...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →