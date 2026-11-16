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Aš buduje na vrchu Háj geologickou relaxační zónu s menhiry, lehátky a pyramidou

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Na vrchu Háj v Aši buduje město relaxační a turistickou zónu za zhruba milion korun. Podle mluvčího radnice Milana Vrbaty budou v geologicko-spirituálním areálu kamenné menhiry, kovová pyramida či relaxační lehátka. Bezbariérový areál doplní nabídku sportovního i volnočasového vyžití v oblasti.
Aš buduje na vrchu Háj geologickou relaxační zónu s menhiry, lehátky a pyramidou

Aš buduje na vrchu Háj geologickou relaxační zónu s menhiry, lehátky a pyramidou

Zdroj: město Aš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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