Artur Štaidl slaví třicetiny. Po Ivetě Bartošové zdědil miliony, teď chystá předělávku jedné z jejích písní

Artur Štaidl v říjnu 2026, FOTO: NextFoto.cz Artur Štaidl v říjnu 2026, FOTO: NextFoto.cz Artur Štaidl v říjnu 2026, FOTO: NextFoto.cz Artur Štaidl v říjnu 2026, FOTO: NextFoto.cz Artur Štaidl v říjnu 2026, FOTO: NextFoto.cz Artur Štaidl v říjnu 2026, FOTO: NextFoto.cz
Artur Štaidl slaví v neděli 11. října třicáté narozeniny. Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla rozjel podnikání s nemovitostmi a vrátil se k muzice s novou rockovou kapelou. Před veřejností se dnes už tolik neskrývá a s odstupem času mluví otevřeně o dětství pod dohledem médií i těžkostech ve škole. Návrat k hudbě a chystaná předělávka
se po letech znovu naplno věnuje hudební tvorbě. Společně s dalšími potomky známých umělců založil skupinu Bananazz. V kapele působí syn hudebního producenta Františka Janečka Filip, vnuk frontmana Olympiku Petr Janda nejmladší nebo Josef Abrahám Mikulka. Skupina hraje rock a ve svých textech se zaměřuje na společenskou satiru. Zpívají o problémech se závislostí na lécích nebo o vlivu sociálních sítí. Artur Štaidl
S kapelou teď zvažují hudební poctu Štaidlově matce Ivetě Bartošové. Záměrem je nahrát novou verzi jedné z jejích písní. S myšlenkou původně přišel moderátor Aleš Cibulka. Konkrétní skladbu zatím hudebníci drží v tajnosti.
„Asi to nebudu úplně spoilovat lidem a počkám, až to začneme dělat,“ vysvětlil hudebník. Upřesnil pouze, že se nebudou navážet přímo do jeho matky, část své satiry si ale do písně přenesou.
Muzika ho provázela odmalička, v rodině ale panoval na poslech odlišný názor. Otec Ladislav Štaidl vyžadoval v autě ticho, protože byl podle synových slov hudbou z práce naprosto přesycený. Artur naopak poslouchá hudbu neustále a v autě si občas přehraje i hity své matky.
Obchod s byty a pivní recenze
Vedle hudby se Artur Štaidl živí marketingem a loni se ponořil do byznysu s pražskými nemovitostmi. S přáteli nakupuje starší byty, které kompletně zrekonstruují a následně prodají. O samotné stavební práce se starají kolegové, on zodpovídá za propagaci a úspěšný prodej nemovitostí. K podnikání využil i majetek, který zdědil po rodičích a jehož celková hodnota dosahuje odhadem desítek milionů korun.
Před rokem si pořídil byt na pražském Spořilově za více než devět milionů korun. Plánoval v něm společné bydlení s partnerkou, která na sociálních sítích vystupuje pod uměleckým jménem Mořská panna Morana. Letos v říjnu se ale na křtu charitativního kalendáře objevil sám a ze sítí zmizely společné fotografie páru. Zdroj z jeho okolí však redakci webu eXtra potvrdil, že dvojice stále tvoří pár.
Ve volném čase se naplno věnuje také projektu Pivní Pupci. Se třemi kamarády natáčí youtubová videa z hospod, minipivovarů i z obyčejných nádražních restaurací. Cílem kanálu je divákům ukázat rozmanitost českého piva. Sám nejvíce vyhledává kyselá piva, ostatní členové formace preferují tradiční ležáky nebo piva typu IPA.
Zpráva o tragédii uprostřed vyučování
Na své dětství vzpomíná vždy jen v dobrém. Vadila mu jen chybějící anonymita a ve škole se bohužel setkal i s opakovanou šikanou ze strany starších žáků. Situaci se tehdy rozhodl potichu snášet, aby případné stížnosti neudělaly jeho pozici ještě horší.
„To jsou věci, kterými si člověk asi musí projít. Každý syn nebo dcera někoho slavného mi to potvrdí,“ uvedl dříve k tématu dětství. Rodiče se rozešli, když mu byly čtyři roky. Následně žil s matkou a otce vídal o víkendech jednou za čtrnáct dní, k němu se natrvalo přestěhoval v patnácti letech.
O matčině smrti na konci dubna 2014 se tehdy sedmnáctiletý Artur dozvěděl během vyučování z Facebooku. Zprávu zpočátku považoval za fámu. Učitelka mu dovolila odejít si zatelefonovat a po neúspěšném pokusu dovolat se Josefu Rychtářovi se spojil se známým rodinným fotografem. Ten mu událost potvrdil slovy, že nechce být tím, kdo mu smutnou zprávu oznámí.
„Držet v sobě zášť je zbytečné. Jediný, koho to ničí, jsem já sám. Těm lidem je to nakonec stejně jedno,“ řekl letos v srpnu deníku Blesk k tématu hledání viníků. Bývalé partnery své matky Romana Hankeho, Jiřího Pomeje nebo Zdeňka Podhůrského hodnotí s odstupem pozitivně. Se Zdeňkem Macurou se nikdy nesetkal a Josefa Rychtáře označil za kapitolu samu pro sebe. V kontaktu není v současnosti s žádným z nich. Během sedmi let navíc přišel i o otce, který zemřel na začátku roku 2021. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií.