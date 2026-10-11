Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Artur Štaidl slaví třicetiny. Po Ivetě Bartošové zdědil miliony, teď chystá předělávku jedné z jejích písní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla Artur slaví třicáté narozeniny. Dnes podniká s byty a natáčí videa o českých pivovarech.
Artur Štaidl v říjnu 2026

Artur Štaidl v říjnu 2026

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:40

Reklama
Další články z ReadZone
Naked Attraction se vrací. Eva Toulová na předpremiéře zaujala černými popruhy a podprsenkou z medvídků
Naked Attraction se vrací. Eva Toulová na předpremiéře zaujala černými popruhy a podprsenkou z medvídků
Kam se poděla Táňa Kulíšová alias Jana z Lásky z pasáže? Prožila si tragédii jako z filmu
Kam se poděla Táňa Kulíšová alias Jana z Lásky z pasáže? Prožila si tragédii jako z filmu

Herečka Tatiana Kulíšková zažila obrovskou tragédii, která nápadně připomínala scénář jejího nejslavnějšího...

Emily Deschanel ze Sběratelů kostí slaví 50 let. Kůstka byla podivínka, její představitelka je pravý opak
Emily Deschanel ze Sběratelů kostí slaví 50 let. Kůstka byla podivínka, její představitelka je pravý opak

Americká herečka Emily Deschanel slaví padesáté narozeniny. Po světě ji proslavila role ve Sběratelích...

Princezna z pohádek slaví 60. Tina Ruland odmítá plastiky i diety a focení pro Playboy litovala
Princezna z pohádek slaví 60. Tina Ruland odmítá plastiky i diety a focení pro Playboy litovala

Tina Ruland, představitelka princezny Blanky z Kouzelného měšce, prošla proměnou. Její cesta vedla od fotek...

Jan Grolich kdysi vtipkoval o maminkách z Mimibazaru. Dnes vede lidovce a v kampani předvádí kozáčka
Jan Grolich kdysi vtipkoval o maminkách z Mimibazaru. Dnes vede lidovce a v kampani předvádí kozáčka

Jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich využívá v kampani své zkušenosti ze stand-up...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.