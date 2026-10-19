Artis Brno probděl noc na záchodě a ligový zápas padl. Viróza složila 18 hráčů, když tým konečně chytil formu

Ve čtvrtek večer se v Brně ještě řešila sestava na víkend. V pátek ráno už Nádvorník počítal nemocné. Střevní viróza podle jeho odhadu vyřadila zhruba devět mužů z deseti v kabině a nevyhnula se ani části realizačního týmu. Domácí utkání 11. kola Chance Ligy, naplánované na sobotu 17. října 2026 od 15:00, tak zůstalo bez hráčů, kteří by ho odehráli. „Po sportovní stránce je to tragédie,“ řekl trenér serveru iSport.
Viróza minula jediného člena realizačního týmu. S hráči nejedl
Podle Nádvorníka hráči celou noc nespali a střevní potíže se jim opakovaně vracely až do rána. Za jediný den zhubli o dvě až tři kila a kouč popsal, že je „úplně opustila síla“. S osmnácti nemocnými by klub stěží poskládal základní jedenáctku, natož lavičku.
Z realizačního týmu zůstal zdravý jen asistent Jiří Lerch, který se s mužstvem nestravoval. Na otázku, jestli za nákazou stojí společné jídlo, odpověděl trenér: „Asi ano, ale nevíme to přesně.“ Zároveň připustil, že se viróza mohla šířit i běžnou cestou přes ruce, kliky, lahve a další věci, na které sahá celá kabina. Klub žádnou konkrétní restauraci ani konkrétní jídlo neoznačil, takže vinit z dostupných informací kohokoli je předčasné.
Nákaza se vyhnula také rezervě. Ta měla po středečním zápase se Zbrojovkou vlastní režim a s áčkem se připravovala odděleně. V sobotu odpoledne, v době, kdy mělo áčko hrát s Bohemians, nastoupila ve Vsetíně a vyhrála gólem Vukadinoviće. Udržela se tak v čele nejvyšší moravské soutěže.
Dvě výhry z deseti zápasů, obě ve východních Čechách
Do sezony vstoupil Artis špatně. Z deseti odehraných kol vyhrál jen dvakrát a šestkrát prohrál. Osm bodů mu stačí na 14. místo, které ho od sestupových starostí nijak neodděluje. Před Slováckem drží jediný bod a na poslední Zlín má náskok sedmi bodů, takže každé kolo bez bodů ho posouvá blíž ke dnu.
Přesto měl tým poprvé za podzim důvod věřit si. Těsně před reprezentační pauzou remizoval bez gólů s Libercem a 10. října vyhrál v Hradci Králové 4:2. Byla to druhá ligová výhra sezony a obě přišly na hřištích ve východních Čechách, ta první v Pardubicích. Před vlastními fanoušky Brno dosud nevyhrálo. Pro mužstvo s takovou bilancí nemohla viróza přijít v horší chvíli.
Nádvorník tvrdí, že přestávku tým konečně využil k pořádnému tréninku a vyladění formy. Náladu z Hradce chtěl přenést na domácí stadion a poprvé v sezoně tam zvítězit. Podle svých slov měl mužstvo na „určitém vrcholu“ a přiznal, že neví, co s ním nemoc udělá.
Návod CDC pro kabinu: dvacet sekund mýdla a chlorová dezinfekce
Původce nákazy v Artisu zatím nikdo nepotvrdil. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ale u noroviru, nejčastějšího viníka podobných hromadných nákaz, uvádí zotavení obvykle během jednoho až tří dnů a za hlavní riziko považuje dehydrataci. Pro profesionálního fotbalistu ovšem zotavení ještě neznamená formu. Kdo za den shodí dvě až tři kila, přišel hlavně o vodu a minerály a jeho svaly na zátěž připravené nejsou. Americká národní asociace sportovních trenérů (NATA) proto sportovcům s gastroenteritidou doporučuje vůbec netrénovat, vrátit se až po odeznění potíží, doplnit tekutiny a zatížení přidávat postupně.
Trenér počítal s tím, že hráči dostanou přes víkend volno a od začátku dalšího týdne budou normálně trénovat. Nejvíc se bojí právě dní, kdy mužstvo „nebude nic dělat“. Z formy se podle něj vypadává rychle, zpátky nahoru se tým dostává mnohem hůř.
Sdílené toalety, sprchy, masérna, lavice, lahve i společný stůl dávají viru v kabině spoustu příležitostí. Podle CDC je člověk nakažlivý i po odeznění příznaků a virus přežívá na površích. Ruce je proto potřeba mýt mýdlem aspoň dvacet sekund, protože samotný dezinfekční gel na norovirus nestačí. Nemocní mají zůstat izolovaní a k přípravě jídla nesmějí ještě 48 hodin po odeznění příznaků. Toalety, kliky a lavice se dezinfikují chlorovým přípravkem nebo prostředkem účinným proti noroviru a zasažené textilie se perou na nejvyšší teplotu.
Kdy se s Bohemians dohraje, zatím neřekla ani liga
Ligová fotbalová asociace zápas odložila, a ne kontumovala, takže Artis body neztrácí. Brněnský klub hromadné onemocnění doložil lékařskou zprávou. Rozpis celostátních soutěží LFA 2026/2027 dává lize možnost změnit termín kvůli hromadnému onemocnění hráčů, karanténě nebo doporučení hygieny. O odkladu tedy rozhoduje liga podle vlastního uvážení poté, co klub situaci prokáže. V profesionálních soutěžích pak náhradní termín nařizuje sama LFA a kluby se na něm domlouvat nemusejí.
Volné okno se hledá těžko. Dohrávka nesmí kolidovat s mezinárodním kalendářem FIFA ani s termíny Poháru FAČR a nejbližší víkend mají oba týmy obsazený. Pro Bohemians je to už třetí odložený zápas sezony. Nejdřív se kvůli evropským pohárům posouval duel s Jabloncem, potom 29. srpna odpadl domácí zápas s Mladou Boleslaví, kterou také vyřadila hromadná střevní viróza. Ten se dohrál až ve středu 14. října a Pražané vyhráli 1:0. Odklad je připravil o šanci narazit na oslabeného soupeře, který by možná ani nesložil kompletní sestavu. Po středeční dohrávce ale mají Bohemians, kteří mají po deseti zápasech 15 bodů, několik dní navíc na odpočinek. Artis přišel o domácí zápas i o rytmus.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i pro náhradní termín a případné vracení řeší Artis individuálně přes svůj prodejní systém. Bohemians hrají příští sobotu u Zbrojovky. Artis čeká 24. října zápas v Teplicích, první příležitost zjistit, kolik formy z Hradce hráčům po viróze zůstalo.