Arteta podepsal novou smlouvu a Rice má být další v řadě. Arsenal připravuje plat, který ho zařadí mezi elitu klubu

Ve středu 7. října Arsenal oznámil, že Mikel Arteta zůstává na lavičce do června 2030. Ještě týž den přišla BBC Sport s druhou částí zprávy: Declan Rice je blízko dohody o nové dlouhodobé smlouvě a jednání jsou v pokročilé fázi. Podpis zatím oficiálně potvrzený není a datum chybí. Směr je ale jasný. Rice si má polepšit z uváděných zhruba 6,9 milionu Kč týdně až k hranici kolem 10 milionů Kč, tedy na úroveň Bukaya Saky, nejlépe placeného hráče klubu. Podle nás nejde o odměnu za jednu povedenou sezonu. Je to druhý hřebík do konstrukce, na které Arsenal staví další éru: Arteta, Rice, Saka.
Trenér do roku 2030, záložník na řadě
Artetovo prodloužení potvrdila i Premier League. Klubové vedení podle agentury Europa Press mluví o snaze vybudovat s Baskem „vítěznou éru“ a dlouhodobě naplňovat ambice klubu. Po titulu, kterým Arsenal ukončil 22 let čekání, je to logický krok. Udržet se na vrcholu bývá těžší než se na něj vyšplhat.
Rice zapadá do téhož plánu. O otevření jednání informovala BBC Sport už 13. března. Rozhovory tehdy byly v rané fázi a bez termínu dokončení, klub ale už tehdy dával najevo, že chce svého záložníka udržet v jeho nejlepších letech. Riceovi je 27 let, tedy přesně ve věku, kdy se fyzická kondice a herní zkušenost potkávají v optimu.
BBC zároveň připomíná, že Arsenal během posledních dvanácti měsíců řešil smlouvy celé řady opor týmu. Prodlužovali Saka, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Nwaneri, Raya i Trossard. Rice je v tomto seznamu nejdražší a možná i nejdůležitější položkou, která ještě chyběla.
Z defenzivního štítu motor celého týmu
Když Rice v létě 2023 přicházel z West Hamu, stál Arsenal zhruba 3 miliardy Kč. Byl to klubový rekord s velkou rezervou: předchozí nejdražší posila Nicolas Pépé vyšla zhruba na 2,1 miliardy. Sky Sports tehdy navíc upozorňoval, že šlo o nejdražší přestup mezi dvěma britskými kluby vůbec. Taková cenovka bývá pro hráče závažím.
Rice ji proměnil v argument. Podle BBC odehrál za Arsenal 165 zápasů a byl jednou z hlavních postav mistrovské sezony. Zajímavější než počet startů je ale to, jak se během nich proměnil.
Začínal jako klasický defenzivní štít před obranou. Zlom přišel po zimním soustředění v lednu 2024, kdy ho Arteta posunul do role záložníka mezi oběma vápny. Ofenzivní čísla vyskočila a Rice si připsal kariérní maximum 9 gólů a 10 asistencí. Analýza BBC Sport z loňského října ukazovala, že v některých fázích sezony vedl Arsenal v kategoriích, které se s defenzivním záložníkem obvykle nespojují: v průnicích s míčem, přihrávkách do vápna i vytvořených šancích.
Sám Rice se dnes označuje za „osmičku“ a všestranného záložníka. Pro BBC řekl, že mu Arteta upravil pozici a dal volnost jak si zacouvat pro míč, tak nabíhat do vápna. Pomohl i příchod Martína Zubimendiho, který převzal část defenzivní práce a Riceovi uvolnil cestu dopředu.
Tady je jádro celé smlouvy. Arsenal neplatí jen za hráče, kterého koupil, ale i za hráče, kterého si z něj sám vychoval. Takový hráč by na trhu stál víc než před třemi lety.
Kolik by bral a kam by se zařadil
Přesná částka nové smlouvy oficiální není a klub ji zveřejňovat nebude. BBC mluví o výrazném navýšení a srovnání se Sakou, Flashscore i Livesport pracují se směrem k úrovni kolem 10 milionů Kč týdně. Pokud by se jednání zastavila právě tam, vypadal by Riceův příjem takto:
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|Týdně
|Ročně
|Současná smlouva (odhad)
|cca 6,9 mil. Kč
|cca 359,5 mil. Kč
|Nová smlouva (horní odhad)
|cca 10,1 mil. Kč
|cca 524,3 mil. Kč
|Rozdíl
|cca 3,2 mil. Kč
|cca 164,8 mil. Kč
Jde o hrubou mzdu přepočtenou podle kurzu ČNB z 8. října, bez bonusů.
V klubovém žebříčku by šlo o výrazný posun. Deník The National letos v srpnu sestavil přehled platů Arsenalu pro sezonu 2026/27, opět z neoficiálních odhadů:
- Bukayo Saka: cca 8,6 mil. Kč týdně
- Kai Havertz: cca 8,1 mil. Kč
- William Saliba: cca 7,2 mil. Kč
- Martin Ødegaard a Declan Rice: shodně cca 6,9 mil. Kč
BBC ve své říjnové zprávě uvádí Saku už kolem 10 milionů Kč týdně. Zdroje se tedy rozcházejí, závěr ale zůstává stejný: s novou smlouvou by Rice patřil minimálně na Sakovu úroveň, tedy na úplnou špičku klubové výplatní pásky.
V celé lize by stále zůstal výrazně pod Erlingem Haalandem, kterého mzdové databáze odhadují zhruba na 15,1 milionu Kč týdně. Zařadil by se ale k hráčům typu Virgila van Dijka nebo Enza Fernándeze. Podle nás je to férové místo. Rice dnes patří mezi nejlepší záložníky Evropy a jeho plat by to konečně odrážel.
Proč teď, když smlouva ještě běží
Na první pohled nic nehoří. Riceův současný kontrakt podle BBC vyprší až po příští sezoně. Původní přestupová smlouva byla pětiletá do roku 2028 s opcí na další rok. V dostupných zdrojích není ani náznak, že by se Rice chtěl stěhovat nebo že by o něj aktivně usiloval konkurent.
Právě to je podle nás na celém kroku nejchytřejší. Kluby obvykle začínají panikařit ve chvíli, kdy hráči zbývají poslední dva roky smlouvy. Agent získá páku, média začnou spekulovat o odchodu a každý slabší výkon se čte jako znamení. Arsenal tenhle scénář nechce. Mistr ligy, který plánuje na několik let dopředu, si nemůže dovolit drama kolem smlouvy hráče, přes kterého jde většina jeho hry.
Druhý důvod je ekonomický. Hodnota Ricea je dnes na vrcholu a smlouva podepsaná v sedmadvaceti ji zakonzervuje na léta, kdy by měl hrát nejlépe. Délka nové smlouvy zatím potvrzená není, zdroje mluví jen o dlouhodobém kontraktu. Pokud by se kryla s Artetovou, Arsenal by měl trenéra i klíčového záložníka zajištěné na stejný cyklus.
Rice zároveň není poslední položkou. BBC už v březnu psala, že klub otevřel jednání i s Jurrienem Timberem. Web TeamTalk tento týden doplnil, že na řadu má přijít i kapitán Ødegaard. To je citlivější případ. Norský tvořitel byl podle odhadů dosud na stejné úrovni jako Rice, a pokud jeho spoluhráč poskočí skoro o polovinu výš, otázka vnitřní hierarchie se otevře sama. Přímé reakce hráčů zatím známé nejsou. Dá se ale čekat, že Riceova smlouva nastaví novou laťku, se kterou budou počítat agenti dalších opor.
Na hřišti se nezmění nic, mimo něj hodně
Pro nejbližší zápasy nová smlouva nic neznamená. Rice má být podle BBC k dispozici na sobotní ligové utkání s Leedsem, které začíná ve 13:30 našeho času. V Česku ho vysílá CANAL+ Sport, který má práva na všech 380 zápasů Premier League v sezoně.
Taktická role se Riceovi měnila už dřív, ne podpisem. Arteta mu svěřuje stále víc volnosti a podle Flashscore chce být klub připravený v dalších sezonách dominovat anglickému fotbalu. Pro takový plán potřebuje stabilitu. Smlouvy jsou její nejpevnější formou.
Arteta do roku 2030, Saka s dlouhodobým kontraktem, Saliba a Gabriel s prodlouženými smlouvami. Teď Rice. Arsenal si skládá mistrovské jádro dřív, než by ho mohl začít někdo rozebírat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle