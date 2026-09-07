Arsenal loni vyhrál titul tím, že soupeřům skoro nedával náskok. Letos už ukazuje, že umí vyhrát i ve chvíli, kdy ho dostane

Sedmdesát sedm sekund. Tak dlouho trvalo, než Chelsea na Emirates zničila Arsenalův původní plán. Morgan Rogers skóroval prakticky z prvního velkého útoku a obhájce titulu se proti jednomu z nejsilnějších soupeřů ligy ocitl v situaci, kterou v minulé sezoně příliš často řešit nemusel.
Právě proto je výsledek 2:1 možná zajímavější než další pohodlné vítězství 3:0. Arsenal byl před nedělním zápasem ve čtrnácti předchozích ligových duelech proti Chelsea bez vítězství, pokud inkasoval první. Čtyřikrát remizoval a desetkrát prohrál. Tentokrát Kai Havertz vyrovnal a Martin Ødegaard po přestávce dokončil obrat.
Po třech kolech má Arsenal devět bodů. Ještě důležitější může být způsob, jakým získal poslední tři.
Minulou sezonu Arsenal většinu podobných problémů vůbec nevytvářel
Mistrovský Arsenal stál na mimořádné defenzivní stabilitě. Za celou ligovou sezonu inkasoval jen 26 branek, nejméně v soutěži, a mnoho zápasů vyhrál tím, že soupeři prakticky nedal šanci dostat utkání do nekontrolované fáze.
Je to velmi efektivní cesta k titulu. Má ale jeden vedlejší efekt: tým nemusí tak často ukazovat, co dokáže ve chvíli, kdy se plán rozsype.
Proti Chelsea přišla přesně taková zkouška okamžitě.
Rogers skóroval po 77 sekundách a hosté ještě v úvodních 25 minutách několikrát ohrozili branku. Podle Opta bylo v prvních 25 minutách k vidění devět střel na branku, což patří mezi nejdivočejší začátky ligového zápasu za poslední dvě desetiletí.
Arsenal nemohl utkání uklidnit způsobem, který mu tolik vyhovoval loni. Nejdřív musel přežít úsek, v němž Chelsea diktovala podmínky, a teprve potom si vzít zápas zpátky.
Havertz dal zápasu zpátky strukturu
Vyrovnávací gól měl svou symboliku. Kai Havertz skóroval proti bývalému klubu a připomněl, proč zůstává pro Artetu tak užitečným hráčem i bez toho, aby každý týden dominoval statistikám.
Jeho pohyb umožňuje Arsenalu měnit způsob útoku během zápasu. Dokáže hrát vysoko, stáhnout se mezi řady nebo uvolnit prostor pro Saku a Ødegaarda.
Právě po hektickém začátku potřeboval Arsenal někoho, kdo zápas přestane hrát jako výměnu útoků a znovu jej dostane pod kontrolu. Po vyrovnání se tempo postupně změnilo. Arsenal měl více míče, Chelsea se hůř dostávala do stejných otevřených situací jako na začátku a druhý poločas už se mnohem víc podobal utkání, které chtěl domácí tým hrát od první minuty.
Pak přišel Ødegaard.
Kapitán přidal něco, co Arsenalu loni chybělo i osobně
Ødegaard rozhodl vítězným gólem a jeho začátek sezony je zajímavý také individuálně. Ve čtyřech soutěžních zápasech už skóroval třikrát, zatímco v celé minulé sezoně dal jediný gól v 36 utkáních.
To je obrovský rozdíl.
Arsenal v titulové sezoně nepotřeboval norského kapitána jako pravidelného střelce, ale pokud se k jeho tvorbě hry přidají další góly ze střední zálohy, dostává Arteta způsob, jak vyhrávat zápasy i ve chvíli, kdy soupeř zavře tradiční cesty přes křídla.
Při vítězné brance navíc Havertz chytrým pohybem nechal míč projít k Ødegaardovi, který akci dokončil. Dva hráči, kteří měli v minulé sezoně úplně jiné individuální příběhy, tak vyřešili zápas, který Arsenal nezačal vůbec dobře.
Mistři se nepoznají jen podle toho, kolik zápasů ovládnou
Známé fotbalové klišé říká, že šampion musí umět vyhrávat i špatně. Proti Chelsea ale Arsenal nevyhrál špatně. To je právě zajímavější.
Začal špatně, potom se zlepšil a nakonec odehrál většinu zápasu způsobem, který odpovídal jeho kvalitě.
Arteta po utkání dokonce prohlásil, že současný tým může být lepší než ten mistrovský. Po třech ligových kolech je na podobný závěr samozřejmě příliš brzy, proti Chelsea se ale objevil jeden konkrétní argument.
Loni Arsenal vyhrával hlavně tehdy, když udržel zápas ve svém scénáři. Letos už jednou dokázal zvítězit i poté, co mu soupeř celý scénář roztrhal po 77 sekundách.
Jedna otočka titul neobhájí. Přidává ale možnost, kterou Arsenal potřeboval
Premier League je příliš dlouhá na to, aby tým strávil 38 kol pouze v komfortních situacích. Přijdou zápasy, kdy první střela soupeře skončí v síti, vlastní chyba vytvoří penaltu nebo jedna standardka obrátí celý plán.
Právě tam začne být důležité, jestli šampion umí zvítězit i bez své oblíbené první kapitoly.
Arsenal proti Chelsea ukázal, že takovou možnost má. Jeden zápas samozřejmě nestačí k závěru, že se z obhájce stal specialista na obraty nebo že odstranil všechny slabiny minulé sezony. Konkrétní kontrast je ale výrazný.
Čtrnáctkrát v řadě proti Chelsea nedokázal v Premier League vyhrát, když inkasoval první. Patnáctý pokus začal gólem po minutě a sedmnácti sekundách a skončil vítězstvím.
Pokud chce Arsenal titul obhájit, nebude mu stačit být stejný jako loni. Soupeři se přizpůsobí a některé zápasy se prostě odmítnou řídit plánem.
Proti Chelsea poprvé v nové sezoně ukázal, že může mít odpověď i na tohle.
DALŠÍ NOVINKY Z FOTBALU
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Arsenal pass Chelsea test in style with comeback win [1], Reuters – Arteta says Arsenal can surpass title-winning level after statement Chelsea win [2], Opta Analyst – Arsenal 2-1 Chelsea Stats: Champions Come From Behind to Maintain Perfect Start [3].