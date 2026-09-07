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Arsenal loni vyhrál titul tím, že soupeřům skoro nedával náskok. Letos už ukazuje, že umí vyhrát i ve chvíli, kdy ho dostane

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Loňský Arsenal vyhrál titul hlavně tím, že soupeřům skoro nedával šanci dostat se před něj. Proti Chelsea tentokrát inkasoval už po 77 sekundách a přesto otočil zápas, což nabízí první konkrétní známku, že obhájce možná přidává další způsob, jak vyhrávat.
Arsenal loni vyhrál titul tím, že soupeřům skoro nedával náskok. Letos už ukazuje, že umí vyhrát i ve chvíli, kdy ho dostane

Arsenal loni vyhrál titul tím, že soupeřům skoro nedával náskok. Letos už ukazuje, že umí vyhrát i ve chvíli, kdy ho dostane

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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