Aronie, goji a beztrnné ostružiny zasazené na podzim zakoření ještě před mrazy a na jaře vyraší o týdny dřív než jarní sazenice

Polovina října 2026. Javory shazují listí, rajčata dávno skončila na kompostu a zahrada vypadá, že se chystá k zimnímu spánku. Pod povrchem ale trvá něco jako babí léto: země si drží letní teplo déle než vzduch a vlhkosti má po deštích dost. Právě do tohoto prostředí patří aronie, kustovnice čili goji a beztrnné ostružiny. Nadzemní část už zpomaluje, takže rostlina téměř nepřichází o vodu a sílu může věnovat kořenům. Ty se v příštích týdnech rozrůstají do okolní zeminy. Keřík zasazený teď proto na jaře vstupuje do sezony usazený. Jarní sazenice musí totéž dohánět v době, kdy už chce rašit. Na pohled se rozdíl nijak neprojeví. Ukáže se v dubnu a potom znovu v prvním suchém červenci.
Proč kořeny aronie a goji pracují, i když nad zemí všechno usíná
Pupeny a kořeny mají každý svůj kalendář. Pupeny reagují na kratší dny a chladnější noci a přecházejí do klidu. Kořeny se podle odborníků z
Utah State University do stejného vegetačního klidu neukládají. Rostou, pokud mají u svých špiček vlhko a půda drží zhruba nad 4 °C.
Vědecky to dokládá i americká lesnická služba (USDA Forest Service). Kořeny dubu vrbolistého se prodlužovaly ještě dlouho poté, co stonek přestal růst, a to při teplotě půdy kolem 5 °C a výš. Chlad jejich tempo zpomaloval, úplně je však nezastavil. Dub se sice od aronie hodně liší, princip u opadavých dřevin je ale stejný.
Poradenská služba Univerzity v New Hampshiru k tomu přidává další důležitý kus skládačky. Chladný vzduch omezuje odpařování vody z listů, takže energie neodtéká do nových výhonů a zůstává pro kořenový systém. Univerzita doporučuje nechat dřevinám ideálně aspoň šest týdnů mírného počasí, než přijdou mrazy. Kdo sází v polovině října v nížině, takovou rezervu obvykle má.
Pro zahrádkáře z toho plyne praktický důsledek. Podzimní sazenice má celou zimu a začátek jara na to, aby kořeny pevně prorostly do zeminy. Když v květnu udeří první vedro, čerpá vláhu z hloubky. Jarní keřík ve stejnou chvíli teprve hledá kontakt s půdou a bez konve se neobejde.
Kalendář výsadby: od poloviny října do prvních zmrzlých hrud
Český rámec dává metodický list
VŠÚO Holovousy. Ovocné stromky a keře se podle něj vysazují od poloviny října do doby, než půda promrzne. V našich podmínkách to při příznivém počasí vychází někdy až na začátek prosince. Podmínkou jsou teploty nad nulou a přiměřeně vlhká zemina.
Ovocnářský ústav podzimní termín pro keře výslovně upřednostňuje. V chladném počasí sazenice nevysychají a lépe zakořeňují. Jaro je použitelné hned po rozmrznutí půdy, vyžaduje ale častější a důkladnější zálivku.
Kontejnerované rostliny mají období pro výsadbu ještě delší. Časopis Naše krásná zahrada připomíná, že keře v květináčích lze sázet už od září až do pozdního podzimu. Jejich kořenový bal zůstává při přesazení neporušený.
Kdy raději počkat:
půda je zmrzlá a nedá se zpracovat, zemina mlaská pod botou a voda stojí v jamce, zahrada leží ve vyšší poloze a předpověď hlásí trvalé mrazy.
Ve vyšších polohách a na exponovaných místech se vyplatí sázet spíš na začátku tohoto období. Kořeny tak dostanou víc času, než se půda ochladí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Aronie Nero, goji Amber Sweet a No.1, beztrnné ostružiny: koho pozvat na záhon
Slovinský zahradnický portál Zeleni svet řadí aronii, goji a beztrnné ostružiny mezi typické podzimní kandidáty. Na stejný seznam patří i rakytník, muchovník, japonská vinná malina, klanopraška nebo kiwi. Pro české zahrádky se nejlépe hodí tyto odrůdy:
Aronie Nero je samosprašná, takže úrodu dá i jediný keř. Čeští prodejci ji popisují jako dobře mrazuvzdornou a odolnou vůči chorobám a škůdcům. Černé plody dozrávají většinou od září do října. Na zahradě je to nejméně náročná rostlina z celé trojice.
Goji Amber Sweet nese jantarově žlutooranžové plody, sladší než u klasické kustovnice. Sklízí se od července do října. Goji No.1 má červenooranžové bobule, sklizeň připadá na srpen až říjen a prodejce ji uvádí jako plně mrazuvzdornou v celé ČR, běžně zhruba do −25 °C. Plody se tvoří na mladém jednoletém a dvouletém dřevě, takže pravidelný řez úrodu podpoří. Goji je v první řadě chutné a vytrvalé ovoce do zahrady. Zázračné zdravotní účinky, jež se kolem něj nabalují, univerzitní zdroje nepotvrzují.
Beztrnné ostružiny nabízejí nejpestřejší výběr. Black Satin je spolehlivě mrazuvzdorná, plodí od poloviny července do srpna a úrodu nese na loňských výhonech. Dále se běžně nabízejí Loch Ness, Navaho, Chester, Arapaho nebo Dirksen Thornless; Zeleni svet jmenuje i Triple Crown či Thornless Evergreen. Kombinací ranějších a pozdějších odrůd se dá sklizeň natáhnout do září.
Sazenice Orientační cena (Zahradnictví Spomyšl) Sklizeň Dostupnost při ověření Aronie Nero od 99 Kč září až říjen část variant v předobjednávce na podzim 2026 Goji Amber Sweet 349 Kč červenec až říjen vyprodáno Goji No.1 349 Kč srpen až říjen skladem Kustovnice cizí (běžná) 99 Kč léto až podzim předobjednávka na podzim 2026 Ostružiník Black Satin od 119 Kč polovina července až srpen skladem
Ceny ostružiníků se v nabídce obecně pohybují zhruba od 69 Kč po stovky korun. Dostupnost se během podzimu mění; Amber Sweet může zmizet ze skladu dřív, než se zahrádkář rozhodne.
Jamka, zálivka, mulč: postup, který rozhoduje o jarním startu
Před výsadbou se kořenový bal důkladně zalije, ostružiny je dobré na chvíli namočit. Jamka má být spíš široká než hluboká. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) varuje před přílišným zahloubením, protože kořeny zasypané hluboko trpí nedostatkem vzduchu.
Ostružiny mají vlastní pravidla. Zeleni svet doporučuje půdu zpracovat do větší hloubky, vyhloubit jámu širokou 60 až 70 cm a hlubokou nanejvýš 40 cm. V řadě se sází s rozestupy 1 až 1,5 m, mezi řadami se počítá s 2,5 až 3 m. Sazenice ostružin se dávají asi o 5 cm hlouběji, než rostly v květináči, což podpoří zakořenění.
U hnojení se postupy rozcházejí. Agronom Davor Špehar, vedoucí portálu Zeleni svet, dává na dno jamky ovocnářské hnojivo s vyšším podílem draslíku, překryje ho zeminou a kolem kořenů přimíchá organiku. RHS je zdrženlivější a upozorňuje, že hnojivo při výsadbě stromům a keřům nemusí prospět. Podle nás na zahradě s živnou půdou stačí kvalitní kompost. Na chudé a písčité zemině má smysl přidat i draselné hnojivo.
Péče po zasazení:
Zálivka: vydatně prolít a zeminu jemně přitlačit, nikoli udusat na kámen. Při suchém podzimu zalévat opakovaně. Kopeček: VŠÚO Holovousy doporučuje po podzimní výsadbě nahrnout ke keři zeminu, která chrání před mrazem i vysycháním. Mulč: vrstva kompostu, listí nebo kůry udrží vláhu a zmírní výkyvy teplot. Ke kmínku ji nepřihrnovat. Ochrana proti okusu: kde chodí zajíci nebo srnky, pomůže spirála, pletivo či chránič kmínku.
U Black Satin a dalších ostružin rozhoduje o budoucí úrodě i řez. Po sklizni se odstraňují dvouleté výhony a nechávají se nejsilnější letošní šlahouny, které se přivážou k opoře. Jarní start je tedy jen polovinou výhry, druhou zajistí nůžky.
Sazenice z e-shopu i od zahradníka: jak nenaletět
Kvalitní keřík poznáte podle pevného, nepoškozeného kořenového balu, zdravých výhonů a jasně uvedené odrůdy.
ÚKZÚZ připomíná, že u sazenic ovocných plodin prodávaných přes e-shopy je povinný rostlinolékařský pas. Ten zaručuje dohledatelnost původu a kontrolu na choroby a škůdce. Úřad zároveň varuje před nákupy přes anonymní inzeráty a sociální sítě.
A co nálepka „bio“? Pro hobby zahrádku podle nás víc rozhoduje zdravá sazenice s doloženým původem a správnou odrůdou. Certifikovaný ekologický původ ocení ten, kdo o něj výslovně stojí. Běžnou kvalitní rostlinu ale lze pěstovat bez chemie stejně dobře.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková