Armia Krajowa vyvraždila ve vsi Lasków víc než 300 Ukrajinců. Po 82 letech smí ukrajinský tým hledat jejich hrob

Kolik lidí v hrobě leží, nikdo přesně neví. Seznamy, které prošli historici z obou zemí, obsahují 327 jmen obětí útoku z 10. března 1944. Statistika historika Igora Hałagidy, kterou vydal polský Institut národní paměti (IPN), se od nich liší o jediného člověka. Část badatelů odhaduje počet mrtvých až na 350. Nejistota ohledně skutečného počtu je jedním z důvodů, proč na hřbitově teď pracuje tým ukrajinského podniku Dolia.
Proč se vesnice mimo Volyň počítá k volyňské tragédii
Lasków leží na Lubelszczyzně ve východní části dnešního Polska, tedy za hranicí historické Volyně. Polsko-ukrajinské násilí se sem z Volyně rozšířilo v roce 1944 a vesnice patřila k místům, kde bylo nejkrutější. IPN proto do volyňské tragédie, kterou polské instituce nazývají „Zbrodnia Wołyńska“, zahrnuje i východní Lubelszczyznu. Počítá s ní ve vzdělávacích materiálech i v komuniké k 80. výročí a vlnu vzájemného etnického násilí ohraničuje lety 1943 až 1945.
Desátého března 1944 zaútočila Armia Krajowa, hlavní ozbrojená složka Polského podzemního státu, spolu s Bataliony Chłopskimi na několik ukrajinských vsí. IPN dnes mluví o „plánované odvetné akci“. Podle něj ji vyvolala obava z chystaného ukrajinského úderu na polská centra na Hrubieszowsku. Odborné texty téhož institutu přitom uvádějí, že mezi mrtvými v Laskówě a sousedních vesnicích převažovaly ženy, děti a staří muži. Jeden úřad tak útok vykládá jako odvetu a zároveň přiznává, že jeho oběťmi byli hlavně civilisté. Tento dvojí výklad patří k důvodům, proč se o zdejších hrobech desítky let nijak nepostoupilo.
V české odborné debatě se celý spor čte hlavně jako otázka výkladu dějin a politiky paměti. Recenze vydaná v Historickém ústavu AV ČR rozebírá střet mezi označeními „genocida“ a „etnická čistka“. Upozorňuje také, že na obě strany tlačí současná politika paměti.
Povolení zní na pátrání. Spor o to slovo už jednou vypukl
Polská strana vydala povolení 31. srpna 2026, jak oznámil Ukrajinský institut národní paměti. Týká se pravoslavného hřbitova v Laskówě a vztahuje se výslovně na pátrací práce. Tým podniku Dolia má hrob najít, ověřit jeho přesnou polohu a zdokumentovat, co z obětí v zemi zůstalo. Otázka exhumace a důstojného pohřbu přijde na řadu až potom.
Rozdíl mezi pátráním a exhumací je právní kategorie, o kterou se obě země už jednou přely. Na podzim 2025 vyrazila první ukrajinská expedice do Jureczkowé. Ukrajinská strana ji označovala za pátrací a exhumační, IPN ale zdůraznil, že z právního hlediska šlo výhradně o pátrání.
Archeologové tam vyhloubili 19 sond a hledanou mohylu nenašli. Že tým v Laskówě hrob skutečně objeví, tedy předem jisté není.
Kdo z mrtvých dostane zpět jméno, závisí na DNA i na příbuzných
Lasków je po dlouhé přestávce teprve druhou ukrajinskou expedicí v Polsku. Pokud tým ostatky najde, má postupovat podle zavedeného standardu. Ten počítá s archeologickou dokumentací a antropologickým ohledáním. Z ostatků se odebírají vzorky pro genetické testy a zvlášť se zajišťují osobní předměty, které se u mrtvých najdou.
Jmenný seznam s 327 položkami už existuje. Aby se jméno dalo spojit s konkrétními ostatky, musí se v nich zachovat DNA, a to po 82 letech samozřejmé není. Druhou podmínkou je, aby se přihlásili příbuzní, kteří mohou dodat srovnávací materiál.
Polské týmy mezitím na Ukrajině pracovaly už na sedmi místech
Cestu do Laskówa otevřel podpis ve Varšavě 26. listopadu 2024. Ministři zahraničí Polska a Ukrajiny tehdy podepsali společné prohlášení a z něj vzešla pracovní skupina pro důstojné pohřby. Skupina se v roce 2025 sešla pětkrát. Obě strany si vyměnily seznamy lokalit, polská strana dodala procedurální memorandum a ukrajinská návrhy, jak práce vést i za stanného práva.
Na ukrajinském území se v roce 2025 exhumovaly polské oběti v Puźnikách a ve Starých Zboiskách. Jejich ostatky byly znovu pohřbeny v září a v listopadu. V roce 2026 následovaly polské práce v Ugłech, Ostrówkách, Woli Ostrowiecké a Hutě Pieniacké. Na lvovském Hołosku se ještě v srpnu a září 2026 exhumovali vojáci z roku 1939, a to s plným archeologickým a genetickým standardem.
Bilance je zatím nerovná. Sedmi lokalitám na ukrajinské půdě odpovídají v Polsku dvě ukrajinské expedice a ta první skončila bez nálezu. Seznam lokalit, o které obě strany žádají, je přitom delší než počet míst, kde se už pracovalo. V Laskówě teď tým Dolia musí hrob nejdřiv najít a určit jeho polohu. O pohřbu obětí se bude jednat až potom.