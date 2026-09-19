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Arménská náhorní plošina ukrývá záhadný kamenný komplex. Jeho skutečný účel vědci stále neznají

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Stovky bazaltových kamenů trčí z trávy v nadmořské výšce 1 770 metrů. Některé mají hladké otvory, které míří k obzoru, a nikdo s jistotou neví proč.
Arménská náhorní plošina ukrývá záhadný kamenný komplex. Jeho skutečný účel vědci stále neznají

Arménská náhorní plošina ukrývá záhadný kamenný komplex. Jeho skutečný účel vědci stále neznají

Zdroj: Foto: Rita Willaert - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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