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Armáda smetla ze stolu nákup 185 obrněných vozidel pět dní před uzávěrkou. Zdravotníci i ženisté dál jezdí bez pancíře

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Ministerstvo obrany zastavilo projekt Univerzální kolová platforma, na který se armáda připravovala od roku 2018. Nový tendr ani termín zatím nikdo neohlásil a jednotky, pro které byla vozidla určena, dál jezdí v technice bez balistické ochrany.
Armáda smetla ze stolu nákup 185 obrněných vozidel pět dní před uzávěrkou. Zdravotníci i ženisté dál jezdí bez pancíře

Armáda smetla ze stolu nákup 185 obrněných vozidel pět dní před uzávěrkou. Zdravotníci i ženisté dál jezdí bez pancíře

Zdroj: Foto: Kevin Quihuis Jr. - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 21:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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