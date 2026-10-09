Armáda smetla ze stolu nákup 185 obrněných vozidel pět dní před uzávěrkou. Zdravotníci i ženisté dál jezdí bez pancíře

Rozhodnutí padlo 25. září 2026. Zadavatel ho zdůvodnil obecnou formulí o „důvodech hodných zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických“ a podrobnější vysvětlení nezveřejnil. Karta strategického projektu přitom oceňuje zakázku na 24,8 miliardy korun s DPH. Při takové částce jedna obecná věta veřejnosti nestačí: z ní se nedá poznat, jestli zakázku zastavily peníze, požadavky, nebo nezájem dodavatelů.
Osm let příprav skončilo bez jediné podepsané smlouvy
Hledání začalo v roce 2018 analýzou trhu. Ministerstvo obrany z ní vyšlo s australským Bushmasterem. Vozidlo splňovalo hmotnostní požadavky, používaly ho spojenecké armády a mělo za sebou bojové nasazení. Následovala studie proveditelnosti, technické specifikace a memorandum mezi státním podnikem VOP CZ a koncernem Thales, kterému Bushmastery patří. Pak projekt zabrzdil nedostatek peněz a v lednu 2024 byla zakázka pořád v předakviziční fázi. VOP CZ tehdy teprve aktualizoval průzkum trhu.
Samotné jednací řízení s uveřejněním vyhlásil resort v Národním elektronickém nástroji 25. března 2025. Evidence zakázky ukazuje, že se dokumentace během let 2025 a 2026 opakovaně přepracovávala. Zadání tedy nebylo hotové ani v okamžiku, kdy soutěž oficiálně běžela.
Lhůta pro předběžné nabídky měla vypršet 30. září. Zrušení ji předběhlo a otevřené řízení skončilo po osmnácti měsících. Bilance projektu UKP je nulová: armáda nemá žádné dodané vozidlo a nepodepsala žádnou smlouvu.
Komu mělo připadnout nejvíc obrněných vozidel
Největší díl, 81 vozidel, měla dostat zdravotnická služba. Měla je používat k odsunu raněných a stavět na nich základ systému ROLE 1 i alianční schopnost pozemní sanitní jednotky, kterou NATO označuje jako Ground ambulance unit. Ženijní vojsko mělo dostat 74 kusů, které by vozily ženijní družstva pod pancířem a sloužily k bojové ženijní podpoře.
Speciálním silám mělo připadnout 20 vozidel. Vojenská policie měla dostat 10 kusů pro policejní ochranu a bojovou podporu v prostředí vyšší hrozby. Projekt se tedy netýkal tanků ani bojových vozidel pěchoty. Armáda kupovala techniku pro jednotky, o které se bojové útvary v poli opírají.
Z celkové částky mělo 23,8 miliardy korun jít na vozidla a jejich příslušenství. Na jeden kus to vychází zhruba na 129 milionů korun včetně příslušenství.
Iveco a OT-90 dál zaskakují za vozidla, která armáda nekoupila
Jak to vypadá dnes, popsalo ministerstvo samo. V modernizačních materiálech uvádělo, že UKP má nahradit „nyní používané nepancéřované prostředky“, a jako příklad dosavadní techniky ukazovalo vozidlo Iveco. Zdravotníci při výcviku dál používají transportér OT-90 AMB-S. Představuje v něm evakuační vozidlo, které zatím neexistuje.
Projekt byl přímo navázaný na cíle výstavby NATO. Koncepce výstavby AČR 2035 ho řadila mezi klíčové projekty náhrady a rozvoje hlavních druhů výzbroje. Realizace měla běžet v letech 2026 až 2032 a pro tento harmonogram teď neexistuje žádná uzavřená smlouva.
Slovenská cesta ke 160 vozidlům: americký program FMF
Polsko už dlouho provozuje zdravotnické verze kolových obrněných vozidel Rosomak a k tomu pořizuje nové sanitní vozy 4×4. Maďarsko přebírá další série obrněných vozidel Gidrán. Slovensko v roce 2023 potvrdilo nákup 160 vozidel Oshkosh JLTV 4×4, která financuje americký program Foreign Military Financing (FMF).
Stejný program může využít i Česko. V roce 2022 mu USA schválily 100 milionů dolarů na modernizaci armády a v tomto režimu armáda pořídila drony ScanEagle. FMF ovšem platí americkou techniku, takže australský Bushmaster by z něj financovat nešlo. Kdyby resort chtěl jít slovenskou cestou, musel by přejít na americké vozidlo.
Nový tendr, harmonogram ani vyčíslení ztrát zatím nikdo neohlásil
Ve veřejně dohledatelných zdrojích se po zrušení neobjevil nový tendr, nový harmonogram ani jiný schválený způsob nákupu. Původní plán počítal s prvními dodávkami na konci roku 2026 a ten termín už splnit nejde. Náhradní termín ministerstvo nezveřejnilo.
Resort má v zásadě tři možnosti. Může vypsat nové řízení s přepracovanými požadavky, rozdělit projekt na menší balíky podle jednotlivých uživatelů, nebo zvolit mezivládní nákup, který potřebuje politické a právní zdůvodnění. Pro rozdělení mluví samotné zadání: jeden tendr spojoval čtyři uživatele s úkoly od odsunu raněných přes bojovou ženijní podporu po zajištění Vojenské policie.
Kolik stálo osm let příprav a zrušené řízení, ministerstvo nevyčíslilo. Nikdo za neúspěch nenesl osobní odpovědnost a veřejně není známý ani závěr auditu.