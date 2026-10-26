Archeologové prošli 67 tisíc kostí ze smetiště Staré Ladogy. Nejstarší město Ruska živili jeseteři dlouzí přes tři metry

Kosti z kuchyňského odpadu pocházejí z vykopávek petrohradského Institutu dějin hmotné kultury (IIMK RAN) na břehu řeky Volchov. Zachycují vrstvy od 8. do 17. století a nejvíc toho prozradila ta nejstarší. Její obyvatelé lovili ryby v množství, které vlastní spotřebu sídla daleko převyšovalo, a největší díl úlovků tvořili jeseteři.
Sběr po centimetrech prozradil, že ryby daly až 83 % zvířecích kostí
Všech 67 tisíc kostních fragmentů pochází z výkopů v letech 2011 až 2013. Tým, který vedly Natálie Grigorjevová, Olga Bačura a Taťána Lobanovová, při nich provedl úplný sběr, vrstvu po vrstvě a po centimetrech. Dřívější výzkumy ve Staré Ladoze braly kosti jen výběrově. První souvislou časovou řadu hospodářských změn v místě proto přinesl až tenhle soubor, vyhodnocený díky grantu na roky 2023 až 2025.
V nejstarší fázi sídla, od 8. do poloviny 9. století, připadalo na ryby 63 až 83 % všech zvířecích kostí. Samotný jeseter tvoří 27 až 34 % veškerých zbytků. Jeho kostra je chrupavčitá a uchovává se hůř než kosti ostatních ryb, takže jeho skutečný podíl byl vyšší a rybí převaha v nejstarší Ladoze ještě výraznější, než ukazují čísla.
Od poloviny 9. století podíl ryb klesá. V 10. století přibývá kostí prasat a krav chovaných na mléko a Ladoga přechází ke smíšenému hospodářství.
Co všechno dal jeseter vážící kolem 300 kilogramů
U některých jeseterů archeologové rekonstruovali délku přes tři metry a hmotnost kolem 300 kilogramů. Taková ryba dala desítky kilogramů masa, k tomu kaviár a viziku, kterou lidé ještě v novověku používali jako pojivo a k čiření. Stopy filetování na kostech ukazují, že se úlovky na místě zpracovávaly, aby vydržely.
Ladoga ležela na křižovatce vodních cest mezi Baltem a Kaspickým mořem. Studie vydaná nakladatelstvím Cambridge University Press ji řadí mezi raná obchodní emporia, kam patří i skandinávské Hedeby nebo Birka. Kostní soubor tuto klasifikaci podpírá daty: hospodářství nejstarší Ladogy stálo na rybolovu a zpracování úlovku, nikoli na orbě. Kosti zároveň dokládají přebytek. Že z něj Ladoga financovala svůj růst v plnohodnotné středověké město, je možný výklad, přímý doklad pro něj ale nalezené kosti nedávají.
Pro pokles rybího podílu od poloviny 9. století mají autoři dvě vysvětlení, která se navzájem nevylučují. Velké jesetery mohl vybít nadměrný lov, nebo se zpracování ryb přesunulo do jiné části rostoucího sídla. Dnes jeseter v soustavě Ladožského jezera a Volchova jako funkční populace neexistuje a regionální ochranářské zdroje ho v Leningradské oblasti vedou jako vyhynulého.
Nejstarší stavby datuje dřevo do roku 753, tedy hluboko před Rurika
Pověst nejstaršího města Ruska stojí na dvou oporách. Dendrochronologie řadí nejstarší odkryté stavby nejpozději do roku 753, tedy o více než sto let před rok 862, kdy kronika zaznamenává příchod varjažského knížete Rurika. Letopisná tradice k tomu označuje Ladogu za jeho první sídlo.
Sami archeologové upozorňují, že nápis „zde byl Rurik“ se ve Staré Ladoze nikdy nenajde. Doložená je skandinávská přítomnost v 9. století. Otázku Rurika kostní analýza neřeší vůbec, posiluje ovšem výklad, že Ladoga fungovala jako obchodní centrum s přebytkem od samého počátku.
Kolem roku 1153 vyrostl asi 60 metrů od zkoumané plochy kamenný kostel sv. Klimenta a s ním administrativní areál, který dokládá soubor olověných pečetí. Chov zvířat i vyhazování kuchyňského odpadu se tehdy přesunuly jinam. Mladší vrstvy s odpadem proto na zkoumaném úseku chybějí.
Po víc než třech stoletích kopání vydala Ladoga vzácný dirham
První vykopávky proběhly ve Staré Ladoze už roku 1708. Stálá expedice IIMK tu pracuje od roku 1973, takže jde o jednu z nejdéle zkoumaných lokalit v Rusku.
V roce 2025 tu archeologové našli mimořádně vzácný ruský dirham z 10. století a nové doklady řemeslné zóny.
Souběžně vzniká archeologická mapa, která zahrnuje 55 památek v okruhu 3,5 kilometru. Lidarové snímkování k ní přidává dosud neznámé objekty a digitalizace se týká téměř 20 000 starších nálezů.