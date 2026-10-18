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Ara z filmu Rio vyhynul ve volné přírodě v roce 2000. Pokus o návrat zhatil virus

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Ara Spixův, skutečný předobraz modrého Blu z animovaného Ria, zmizel z brazilské divočiny v roce 2000. Návrat po roce 2022 zastavil smrtící papouščí cirkovirus.
Ara z filmu Rio vyhynul ve volné přírodě v roce 2000. Pokus o návrat zhatil virus

Ara z filmu Rio vyhynul ve volné přírodě v roce 2000. Pokus o návrat zhatil virus

Zdroj: Foto: Rüdiger Stehn / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 18.10.2026 05:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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