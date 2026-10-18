Ara z filmu Rio vyhynul ve volné přírodě v roce 2000. Pokus o návrat zhatil virus

V suchých křovinách severní Bahie, nedaleko městečka Curaçá, poletoval na konci 90. let jediný modrý papoušek svého druhu. Byl to poslední volně žijící samec ary Spixova, česky též ary škraboškového (
Cyanopsitta spixii). V roce 2000 zmizel a s ním skončila přítomnost druhu v brazilské přírodě. Zachránily ho jen voliéry chovatelů. O dvaadvacet let později se modří ptáci do Curaçá vrátili, vyvedli první mláďata a ochránci začali věřit, že se příběh, který svět zná z filmu Rio, dočká šťastného konce. V listopadu 2025 ale přišly výsledky testů: všech jedenáct volně žijících arů z programu neslo papouščí cirkovirus. Vypouštění se zastavilo a záchrana se znovu přesunula za mříže karantény. Blu z filmu Rio měl předobraz v suché caatinze, daleko od Copacabany
Animovaná komedie z roku 2011 a její pokračování udělaly z ary Spixova celosvětovou celebritu. Postavy Blu a Jewel, poslední samec a samice vzácného modrého druhu, vycházejí přímo z tohoto papouška, jak připomíná agentura
Associated Press. Filmový děj je volná fikce, motiv posledních jedinců ovšem odpovídá skutečnosti až mrazivě přesně.
Geograficky se ale film s realitou rozchází. Ara Spixův nikdy neobýval deštné pralesy Amazonie ani okolí Ria de Janeira. Jeho domovem je caatinga, řídký trnitý porost suchého vnitrozemí Bahie. Klíčovou roli v něm hraje strom caraibeira, v jehož dutinách ptáci hnízdí a jehož plody je živí.
Konec v divočině přišel postupně. Podle AP druh desítky let decimovali pytláci, kteří odchytávali ptáky pro nelegální obchod, a zároveň mu ubývalo prostředí kvůli nadměrné pastvě dobytka. Organizace BirdLife International k příčinám přidává odlesňování a další proměny krajiny. Ptáka ojediněle pozorovaného v roce 2016 považovali odborníci spíš za uprchlíka z chovu.
Kategorie „vyhynulý ve volné přírodě“ podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) znamená, že taxon přežívá výhradně v lidské péči nebo mimo původní areál. Právě takový osud ara Spixův po roce 2000 potkal. Jeho budoucnost tak plně závisela na chovatelích.
Návrat z Evropy: 52 papoušků, radiové obojky a první mláďata v divočině
Většina chovné populace se mezitím soustředila v Německu, v zařízení organizace ACTP. V roce 2020 odtud do Brazílie zamířilo 52 arů Spixových. O dva roky později nastal okamžik, na který ochranáři čekali dvě desetiletí: do caatingy vylétlo 20 arů Spixových a spolu s nimi 15 arů marakán. Příbuzní papoušci měli sloužit jako průvodci, protože divočinu znali a mohli nováčky naučit létat, vyhýbat se nebezpečí a hledat potravu.
Každý vypuštěný pták nesl radiový obojek a terénní tým ho sledoval několikrát denně. Výsledky byly smíšené. Zhruba polovina vypuštěných jedinců do roku 2024 uhynula nebo zmizela, nejčastěji v drápech predátorů. Přeživší se drželi v okruhu asi pěti kilometrů od vypouštěcího areálu. Přesto se v přírodě vylíhla mláďata, první volně narození arové Spixovi po více než dvaceti letech.
Do nadějného vývoje ale vstoupila politika. V květnu 2024 brazilská strana oznámila, že neprodlouží dohodu s ACTP. Brazilský úřad pro ochranu biodiverzity ICMBio jako hlavní důvod uvedl prodej a přesun 26 arů Spixových z Německa do Indie bez svého vědomí či souhlasu. Spor podle AP zmrazil ambiciózní plán vypouštět 20 papoušků ročně po dobu dvaceti let. Program tak přišel o institucionální oporu právě ve chvíli, kdy ji nejvíc potřeboval.
VIDEO Cirkovirus v Curaçá: jedenáct ptáků, jedenáct pozitivních testů
Původcem pohromy se stal cirkovirus psitacidů, který vyvolává nemoc zobáku a peří. ICMBio ji popisuje bez příkras: léčba neexistuje, nemoc většinou končí smrtí a projevuje se poruchami opeření, vypadáváním peří a deformacemi zobáku.
Zdravotní pohotovost začala nálezem příznaků u mláděte narozeného ve volné přírodě. V létě 2025 deník Folha de S.Paulo psal o čtrnácti pozitivních ptácích a pozastaveném vypouštění. V listopadu 2025 pak ochranáři odchytili všech jedenáct zbývajících volně žijících arů. Výsledek zněl jednoznačně: pozitivní byli všichni, včetně ptáků vylíhnutých v divočině.
Odkud nákaza přišla, zůstává předmětem vyšetřování. ICMBio opakovaně označuje původ za nejistý. Provozovatelé projektu z organizací Blue Sky a ACTP naznačovali, že virus mohl kolovat v okolní přírodě. Odborníci oslovení listem Folha považovali za pravděpodobnější zavlečení přes chov nebo převozy ptáků, protože dřívější průzkumy ICMBio virus v regionu nezachytily. Pokud by se šíření u Curaçá prokázalo, šlo by podle nich o první doložený výskyt viru ve volné přírodě v historii Brazílie.
Úřad zároveň zveřejnil seznam pochybení, za která uložil pokuty. Denní čištění a dezinfekce byly podle něj nedostatečné, krmítka pro volně žijící ptáky byla extrémně špinavá a pokrytá vrstvou zaschlého trusu a zaměstnanci pracovali bez ochranných pomůcek. Virus se přitom přenáší právě peřím, trusem a prachem z kontaminovaného prostředí. Australské ministerstvo životního prostředí navíc upozorňuje, že v prostředí vydrží velmi dlouho, v hnízdních dutinách i roky.
Podle nás tu vzniklo takřka ideální prostředí pro nákazu: hrstka ptáků kroužících kolem jednoho areálu a společná krmítka, kde se setkávali všichni. Jedno kontaminované místo mohlo stačit. Přímý důkaz takového mechanismu ovšem zatím chybí.
Pojistka v karanténě: 69 zdravých arů a podmínky dalšího vypouštění
Když divoká populace padla, nastoupila záložní linie. V květnu 2026 proběhla operace, při níž tým převezl 69 arů Spixových a dva ary marakány s negativním výsledkem testu do karantény v centru Cemafauna při univerzitě Univasf v Petrolině. V Curaçá zůstalo 34 pozitivních arů pod dohledem veterinářů. Stav k září 2026 potvrzuje aktuální zpráva
ICMBio. Úřad v ní mluví o pokračování konzervační a reintrodukční strategie, ovšem přes karanténu, opakované testy, izolaci a přísnou biologickou bezpečnost.
Celosvětově žilo podle AP v roce 2024 v lidské péči zhruba 360 arů Spixových. Ve volné přírodě šlo vždy jen o jednotky až nízké desítky jedinců. Právě tato nepoměrná čísla ukazují, jak křehká reintrodukce je: druh stojí na několika stovkách ptáků a jediný patogen dokáže vymazat celou volně žijící větev.
Srovnání s jinými známými druhy je výmluvné. Pandu velkou IUCN v roce 2016 přeřadila z ohrožených mezi zranitelné, ve volné přírodě jich žije přes 1 800 a ochrana stavěla na rozsáhlém dochovaném biotopu. Tučňák císařský, další hvězda animovaných filmů, se letos v dubnu ocitl mezi ohroženými kvůli úbytku mořského ledu. Ara Spixův musí přírodní populaci vybudovat téměř od nuly, a to v krajině, kterou AP zařazuje do první oficiálně vymezené aridní klimatické oblasti Brazílie.
Folha uvádí, že se vypouštění obnoví jedině s ptáky bez viru. Dá se čekat, že podmínkou budou opakovaně negativní testy, důsledné oddělení skupin, vyčištěné zázemí v Curaçá a jasná správa projektu pod brazilskými institucemi.
Hrozí nemoc zobáku a peří i papouškům v českých domácnostech?
Přímou českou stopu v záchraně ary Spixova jsme nedohledali. Databáze zoologických zahrad uvádějí evropský chov jen v belgickém parku Pairi Daiza a v Jižní Americe v zoo v São Paulu. Pozor na záměnu: Zoo Praha se angažuje u ary Learova, jiného vzácného brazilského papouška.
Samotný virus ovšem českým chovatelům cizí není.
Státní veterinární ústav Praha uvádí, že vnímavé jsou zřejmě všechny druhy papoušků a nákaza se šíří peřím, trusem a aerosolem. Ústav nabízí PCR vyšetření ze vzorků peří, trusu a krve. Majitelům andulek, korel či žako z toho plyne jednoduchá rada: nově pořízeného ptáka dát do karantény, nechat ho otestovat a pečlivě udržovat klece i krmítka. Lidem ani drůbeži virus podle ICMBio nehrozí.
V Petrolině teď sedí v karanténních voliérách 69 modrých papoušků, kteří nikdy neviděli caraibeiru zevnitř hnízdní dutiny. Na nich a na stovkách dalších v chovech po světě visí veškerá šance, že se Blu jednou znovu vznese nad caatingou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková