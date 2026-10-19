Apple TV+ zlevní o polovinu jen těm, kdo se chystají odejít. Skrytou nabídku na iPhonu ověříte za minutu bez rizika

Na snímku obrazovky z českého účtu zveřejněném 11. října 2026 nabídl Apple předplatiteli, který se pokoušel Apple TV+ zrušit, cenu 99 Kč měsíčně na dva měsíce. Taková cena se nikde neinzeruje a k jejímu získání není potřeba žádný kód. Apple jí říká retenční nabídka a zobrazuje ji lidem, kteří už mají prst na tlačítku pro zrušení.
O 5,5 procentního bodu víc věrných předplatitelů díky slevě na rozloučenou
Mechanismus má oficiální název Retention Messaging a Apple ho popsal ve vývojářské prezentaci na WWDC 2026. Vývojáři díky němu mohou uživateli během rušení předplatného zobrazit zprávu nebo cenovou nabídku. Jde o funkci zabudovanou přímo do App Storu. Zahraniční média o stejném postupu psala už v srpnu 2025. Částky se tehdy lišily, sleva se ale stejně jako teď objevovala až v okamžiku odchodu.
Logika je prostá. Spokojený zákazník, který každý měsíc platí, slevu nepotřebuje, a Apple ji proto schovává pro ty, kdo odchod vážně zvažují.
Kolik to firmě přináší, ukazují čísla z téže prezentace. Samotná retenční zpráva zvedla míru udržení předplatitelů v průměru o 1,4 procentního bodu. Když zpráva obsahovala i cenovou nabídku, nárůst činil 5,5 procentního bodu, tedy téměř čtyřikrát víc.
Pět klepnutí v Nastavení, po kterých uvidíte, jestli máte nárok
Apple mluví o „způsobilých zákaznících“, veřejně ale neuvádí, podle čeho účty vybírá. Neznámá je i minimální doba předplatného nebo jiné podmínky, které by o zobrazení slevy rozhodovaly. Jestli nabídku dostanete, zjistíte tedy jedině tím, že to zkusíte.
Celý postup zabere zhruba minutu. Nejdřív na iPhonu otevřete Nastavení a nahoře klepněte na své jméno, tedy na Apple ID. Potom zvolte Předplatná a v seznamu vyberte Apple TV+. Nakonec klepněte na Zrušit předplatné a sledujte obrazovku. Pokud na retenční nabídku máte nárok, objeví se před konečným potvrzením zrušení cena 99 Kč měsíčně na dva měsíce. Můžete ji přijmout, nebo pokračovat v rušení.
Předplatné zůstává aktivní, dokud zrušení definitivně nepotvrdíte. Podle návodu Podpory Apple lze proces kdykoli předtím opustit. Když se nabídka neukáže, neudělali jste žádnou chybu, váš účet ji jen tentokrát nedostal.
Datum obnovení si zapište hned, jinak naskočí zase 199 Kč
Po dvou zvýhodněných měsících se Apple TV+ automaticky vrátí na běžnou cenu 199 Kč měsíčně a další platba se strhne sama. Za oba levnější měsíce zaplatíte dohromady 198 Kč místo 398 Kč. Úspora tak dělá 200 Kč a jedno zapomenuté obnovení za plnou cenu z ní ukrojí skoro všechno. Retenční nabídka se proto vyplatí hlavně tomu, kdo si ohlídá termín.
Podle promo podmínek Applu je nutné předplatné zrušit nejméně jeden den před datem obnovení. To najdete v sekci Předplatná, takže si ho po přijetí slevy rovnou přepište do kalendáře i s připomínkou. Na další retenční nabídku při příštím pokusu o zrušení nemáte nárok, Apple ji nezaručuje.
Kde Apple TV+ získáte levněji než přes retenční nabídku
Noví zákazníci dostávají standardně sedm dní zdarma a pak platí plných 199 Kč měsíčně. Kdo si koupí nový iPhone, iPad nebo Mac, může získat tři měsíce zdarma, což odpovídá 597 Kč. To je zhruba trojnásobek úspory z retenční nabídky. Stávajícím předplatitelům se ale tahle výhoda obvykle nenabízí.
Pro lidi, kteří už u Applu platí víc služeb zvlášť, může dávat větší smysl balíček Apple One. Individuální varianta stojí 339 Kč měsíčně a obsahuje Apple TV+, Apple Music, iCloud+ a Apple Arcade.
U konkurence se srovnatelná sleva při odchodu hledá těžko. Disney+ veřejně nabízí zvýhodněné půlroční tarify, většina nových a vracejících se předplatitelů se k němu však nemůže přihlásit přes fakturaci Applu. Stejné omezení platí u Netflixu. Ve veřejně dostupném popisu rušení předplatného přitom ani jedna z obou služeb v Česku podobnou protinabídku neuvádí.