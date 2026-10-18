Apple TV ukrývá skrytou slevu 50 %, ale zobrazí ji jen ve chvíli, kdy chcete předplatné zrušit. Zkuste to sami

Řeč není o žádné veřejně inzerované akci ani o slevovém kódu. Jde o takzvanou retenční nabídku, kterou Apple může zobrazit ve chvíli, kdy se předplatitel chystá službu opustit. Na screenshotu z českého účtu, zveřejněném 11. října 2026, se při pokusu o zrušení předplatného objevila nabídka za 99 Kč měsíčně na dva měsíce, tedy za polovinu běžné ceny. Celkem tak zákazník zaplatí 198 Kč místo 398 Kč a ušetří 200 Kč. Po uplynutí zvýhodněného období se předplatné automaticky vrátí na standardní cenu 199 Kč měsíčně. Nabídka se nezobrazuje všem, ale pokud máte aktivní předplatné Apple TV+, stojí za to ověřit, zda ji váš účet dostane.
Proč Apple slevu schovává do posledního kroku
Apple nemá důvod nabízet slevu každému, kdo je se službou spokojený a pravidelně platí. Ekonomická logika je jednoduchá: sníženou cenu nabídnout především těm, kteří už zvažují odchod. V oficiální vývojářské prezentaci na WWDC 2026 Apple popisuje mechanismus nazvaný Retention Messaging, který vývojářům umožňuje zobrazit zprávu nebo cenovou nabídku ve chvíli, kdy uživatel prochází procesem rušení předplatného. Nejde o chybu systému ani o náhodně odhalenou možnost. Je to funkce zabudovaná přímo do App Storu.
Čísla ze stejné prezentace ukazují, proč se takový postup Applu vyplácí: u předplatných využívajících retenční zprávy vzrostla míra udržení zákazníků v průměru o 1,4 procentního bodu. Pokud zpráva obsahovala také cenovou nabídku, nárůst dosáhl 5,5 procentního bodu. U služby s miliony předplatitelů po celém světě může takový rozdíl znamenat výrazný nárůst tržeb.
Jak nabídku na iPhonu vyvolat krok za krokem
Postup je jednoduchý a zabere zhruba minutu. Důležité upozornění: nabídka se nemusí zobrazit každému. Apple používá označení „způsobilí zákazníci“, ale veřejně neuvádí, podle jakých kritérií jednotlivé účty vybírá. Zkusit to přesto můžete, protože předplatné zůstává aktivní, dokud jeho zrušení definitivně nepotvrdíte.
- Otevřete Nastavení na iPhonu.
- Klepněte nahoře na své jméno (Apple ID).
- Zvolte Předplatná.
- Vyberte Apple TV+.
- Klepněte na Zrušit předplatné.
- Sledujte, co se zobrazí na obrazovce. Pokud na nabídku máte nárok, může se před konečným potvrzením zrušení objevit zvýhodněná cena 99 Kč měsíčně na dva měsíce.
- Nabídku buď přijměte, nebo pokračujte ve zrušení předplatného.
Pokud se nabídka neobjeví, neznamená to, že děláte něco špatně. Apple veřejně nespecifikuje minimální dobu předplatného ani další podmínky, které by zobrazení slevy ovlivňovaly. Podle oficiálního návodu Podpory Apple je možné proces zrušení opustit, dokud ho definitivně nepotvrdíte.
Co hlídat po přijetí slevy
Dva měsíce za 99 Kč zní lákavě. Důležité ale je, co přijde potom. Předplatné Apple TV+ se automaticky obnovuje, takže po skončení zvýhodněného období se cena vrátí na 199 Kč měsíčně a další platba se strhne automaticky. Podle oficiálních promo podmínek je nutné předplatné zrušit nejméně jeden den před datem obnovení.
Praktický tip: hned po přijetí nabídky si zapište datum dalšího obnovení do kalendáře a nastavte si připomínku. Najdete ho v sekci Předplatná. Kdo na zrušení zapomene, začne znovu platit plnou cenu. Další retenční nabídka přitom není zaručená.
Jak si stojí Apple TV+ vedle konkurence
Srovnání s ostatními streamovacími službami v Česku ukazuje, že Apple má u retenčních nabídek specifický přístup:
- Disney+ veřejně nabízí zvýhodněné půlroční tarify, ale noví a vracející se předplatitelé se obvykle nemohou zaregistrovat prostřednictvím fakturace Applu. Z veřejně dostupných informací nevyplývá, že by Disney+ v Česku nabízel srovnatelnou odchodovou slevu.
- Netflix rovněž u většiny nových a vracejících se zákazníků nepodporuje registraci prostřednictvím fakturace Applu. Ve veřejně popsaném procesu rušení předplatného navíc neuvádí podobnou protinabídku.
- Apple TV+ pro nové zákazníky standardně nabízí sedm dní zdarma a poté plnou cenu 199 Kč měsíčně. Při nákupu nového iPhonu, iPadu nebo Macu mohou zákazníci získat tři měsíce zdarma. Taková nabídka je výhodnější než retenční sleva, ale pro stávající předplatitele se obvykle neuplatní.
Za zmínku stojí také Apple One. Individuální balíček za 339 Kč měsíčně zahrnuje Apple TV+, Apple Music, iCloud+ a Apple Arcade. Pro uživatele, kteří už platí více služeb Applu samostatně, může jít o výhodnější řešení než snaha získat retenční slevu.
Nejde o výlučně český fenomén. Zahraniční média informovala o stejném mechanismu už v srpnu 2025. Částky se lišily, princip však zůstal stejný: sleva se objeví až ve chvíli, kdy chcete odejít. Apple tím testuje, kolik zákazníků si udrží nižší cenou. A pokud proces zrušení alespoň neotevřete, nemusíte se nikdy dozvědět, zda se podobná nabídka objeví i u vás.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík