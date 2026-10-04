Apple si za zálohy iPhonu v iCloudu účtuje každý měsíc. Program DearMob to zvládne za 731 Kč jednou provždy

Nejlevnější rozšíření stojí 25 Kč měsíčně za 50 GB a na první pohled nikoho nezruinuje. Úložiště ale roste s každou další fotkou, s většími zálohami a s každým členem rodiny, který se k účtu přidá. O stupeň výš nabízí Apple 200 GB za 79 Kč. Nejvyšší tarif má 2 TB a stojí 249 Kč. V ročním součtu tak střední tarif vychází na 948 Kč a největší na 2 988 Kč, a to každý rok, dokud uživatel platí. Lokální správa dat na vlastním disku tyhle poplatky obchází. Jedním z nástrojů, které ji umožňují, je desktopový program DearMob iPhone Manager od firmy Digiarty.
Po zapnutí iCloud Photos přijdete ve Finderu o ruční synchronizaci
Celý systém iPhonu počítá s iCloudem jako s výchozí volbou. Zálohy odcházejí do cloudu automaticky, fotky se synchronizují přes iCloud Photos a dokumenty přes iCloud Drive. Apple přitom nabízí i vlastní lokální cestu. Na Macu je to Finder, na Windows aplikace Apple Devices. Obě jsou ovšem citelně omezené.
Kdo má zapnuté iCloud Photos nebo Apple Music, nenajde ve Finderu možnost ručně synchronizovat fotky a hudbu s počítačem. Sdílení souborů přes Finder funguje jen u aplikací, které funkci File Sharing výslovně podporují.
Největší mezera se týká obnovy dat. Plnou lokální zálohu Finder vytvoří, jednotlivé kategorie z ní ale obnovit neumí. Když člověk potřebuje vrátit do telefonu jen kontakty, musí obnovit celou zálohu.
Přes patnáct druhů dat z iPhonu do počítače, včetně šifrovaných záloh
DearMob běží na Windows i na Macu a s telefonem se spojuje kabelem USB nebo přes Wi-Fi. Fotky a videa exportuje v původním rozlišení a s metadaty EXIF, zvládá formát Apple ProRAW a na přání převádí snímky z HEIC do JPG. Hudbu, podcasty a vyzvánění umí do telefonu nahrát i z něj stáhnout, aniž by při synchronizaci mazal obsah, jak to dělával iTunes. Pracuje také s kontakty, zprávami, kalendáři, záložkami a hlasovými poznámkami.
Pro srovnání s Finderem jsou podstatné zálohy. DearMob dělá plné i selektivní, umí je zašifrovat a uložit na externí disk, takže řeší přesně tu obnovu jednotlivých kategorií, kterou Apple nenabízí. Při výměně telefonu přenese data ze starého iPhonu na nový v poměru 1:1, bez cloudu.
Podle technických specifikací výrobce program podporuje iOS 26 a celou řadu iPhone 17 včetně modelů Pro, Pro Max a Air. Produktová stránka zmiňuje i chystanou podporu iOS 27 a iPhonu 18, což ukazuje, že se na programu dál pracuje. Českou lokalizaci DearMob nemá. Rozhraní je k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, japonštině, korejštině a čínštině.
Necelé tři měsíce: tolik stačí 2TB tarifu, aby licenci dorovnal
DearMob se prodává ve dvou podobách. Premium 365 je roční předplatné, takže varianta bez opakovaných plateb je jen licence Lifetime. Za ni se platí jednou a zahrnuje plné funkce i budoucí aktualizace. Stojí 29,95 €, což při kurzu ECB z 28. září 2026 (24,397 Kč za euro) odpovídá zhruba 731 Kč. V košíku se k ceně může připočíst místní daň.
Proti iCloudu vychází licence Lifetime nejlépe u nejdražšího tarifu. Za 249 Kč měsíčně se částka 731 Kč nasbírá za necelé tři měsíce. U tarifu za 79 Kč to trvá zhruba devět měsíců, takže licence ušetří už v prvním roce a rozdíl proti ročnímu předplatnému iCloudu dělá 217 Kč. Majitel nejmenšího tarifu za 25 Kč by na ni potřeboval zhruba 29 měsíců, tedy skoro dva a půl roku. Pro něj je finanční argument slabý.
Bezplatná verze funguje na kreditech. Každý den jich přidělí 100 a za jednotlivé úkony je odečítá. Záloha stojí 50 bodů, takže denně vyjdou nanejvýš dvě. Export jedné fotky stojí 2 až 4 body, za den se tedy dá přenést 25 až 50 snímků. Video do 100 MB spotřebuje až 30 bodů. Knihovnu s tisícem fotek by bezplatná verze přenášela 20 až 40 dní.
Kterých pět funkcí bez iCloudu ztratíte a co program posílá výrobci
DearMob iCloud nahrazuje jen v jedné roli, totiž jako místo pro zálohy a archiv. Průběžnou synchronizaci fotek mezi iPhonem, iPadem a Macem obstará pouze cloud. Rodinné sdílení úložiště, funkce Skrýt můj e-mail, HomeKit Secure Video a iCloud Drive jako sdílený pracovní prostor jsou součástí předplatného iCloud+. Kdo některou z nich používá, platit bude dál. Program tak dává smysl hlavně lidem, kteří chtějí pravidelné zálohy na vlastní disk, hromadný export fotek do počítače a stěhování dat na nový telefon bez cloudu.
Ani lokální program není úplně bez sběru dat. Podle zásad ochrany soukromí Digiarty nesbírá přenášené soubory ani hesla k šifrování. Sbírá webovou analytiku a registrační údaje a při aktivaci odesílá v šifrované podobě identifikátory hardwaru a licence. Fotky a zálohy přitom zůstávají na disku uživatele.
Slabým místem je samotná doživotnost licence. Platí vždy pro jeden počítač a při přechodu na nový stroj se musí znovu aktivovat přes internet. Co by se stalo, kdyby Digiarty skončila, dokumentace neuvádí. Zálohy uložené na disku by zůstaly, nová aktivace by ale mohla být problém. Na vyzkoušení placené verze dává výrobce 30denní garanci vrácení peněz.