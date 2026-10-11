Apple roky tvrdil, že dotykový MacBook nedává smysl. Teď ho chystá na letošní podzim a mění pravidla, která sám stanovil

Příběh je výjimečný právě tím kontrastem. Craig Federighi v roce 2014 v rozhovoru pro Macworld popisoval Mac jako zařízení „vybroušené za třicet let“ pro klávesnici a myš. Phil Schiller o dva roky později vysvětloval, že „připlácnout dotykový displej“ na notebook ještě neznamená dobrý zážitek. A Federighi v roce 2018 dodal, že natahovat ruku k vertikální obrazovce je únavné a ergonomicky špatné. Apple tyhle výroky neříkal mimochodem, stavěl na nich celou identitu Macu jako protipólu iPadu. Mac měl zůstat strojem pro nepřímý vstup, iPad nejlepším dotykovým počítačem. Dva světy, dvě filozofie, žádné kompromisy. Teď podle Bloombergu chystá high-end 14″ a 16″ MacBooky Pro s dotykovým OLED panelem, tenčím a lehčím tělem a úpravami macOS pro přímý dotyk. Nejde o neurčité „někdy v budoucnu“, Gurman 1. října 2026 upřesnil termín na říjen nebo listopad letošního roku.
Tři pravidla, která Apple sám stanovil
Aby šlo pochopit váhu toho, co se děje, je potřeba pojmenovat konkrétní hranice, které Apple kolem Macu roky budoval.
Pravidlo první: Mac a iPad nemají splývat. Apple opakovaně říkal, že konvergence obou produktů by vedla ke kompromisu a k nejmenšímu společnému jmenovateli, jak to formuloval Schiller. Každé zařízení mělo být nejlepší ve své kategorii, ne průměrné ve dvou.
Pravidlo druhé: Mac je stroj pro nepřímý vstup. Klávesnice, trackpad, kurzor. Když v roce 2016 Apple představil Touch Bar, šlo o záměrný kompromis: dotyk ano, ale na doplňkovém proužku pod displejem, ne na hlavní obrazovce. Tehdy to Federighi a Schiller prezentovali jako „chytrý způsob, jak přidat dotyk“.
Pravidlo třetí: Vertikální dotyk je špatná ergonomie. Federighi přímo mluvil o únavě z natahování ruky k obrazovce notebooku. Právě tenhle argument Apple používal nejčastěji, když novináři opakovaně pokládali otázku, proč Mac nemá dotykový displej.
Všechna tři pravidla teď Apple podle dostupných informací narušuje jediným produktem.
Co přesně se chystá, a co zatím nevíme
Gurmanovy zprávy, které se v průběhu posledního roku postupně zpřesňovaly, popisují high-end generaci MacBooků Pro s těmito rysy:
- Dotykový OLED displej ve 14″ a 16″ variantě, první OLED v historii MacBooku Pro, který dosud používá Liquid Retina XDR (miniLED).
- Tenčí a lehčí tělo oproti současné generaci. Konkrétní úbytek hmotnosti veřejně známý není; pro srovnání, dnešní 14″ MacBook Pro s M5 Pro váží 1,60 kg a 16″ verze 2,14 kg.
- Průstřel místo notche, tedy Dynamic Island namísto současného výřezu.
- Čipy M5 Pro a M5 Max a testování na macOS 27.1 a 27.2.
- Vyšší pozice v portfoliu, Gurman výslovně mluví o modelech nad běžným MacBookem Pro, což naznačuje i vyšší cenu.
Důležité je, co z toho je oficiální: nic. Apple žádný dotykový MacBook neoznámil. Všechny informace pocházejí z reportingu Marka Gurmana pro Bloomberg, který se ale u produktů Applu opakovaně ukázal jako spolehlivý.
Dotyk jako bonus, ne jako nový základ
Nejzajímavější detail celého příběhu není samotný dotykový displej, ten má konkurence už roky. Surface Laptop 13,8″ od Microsoftu nabízí HDR dotykový displej při hmotnosti kolem 1,36 kg, Dell XPS 14 v OLED konfiguraci začíná zhruba na 1,74 kg. Apple by vstupem do dotykových notebooků neotevíral novou kategorii. Měnil by sám sebe.
A právě proto je klíčová Gurmanova formulace: „přátelský k dotyku, ne postavený na dotyku“. Podle dostupných zpráv má macOS reagovat různě podle typu vstupu: při dotyku prstem zvětší ovládací prvky, nabídne gesta jako přiblížení sevřením prstů a rychlé posouvání, ale při práci s trackpadem a kurzorem se bude chovat jako dosud. Apple se zjevně pokouší přidat dotyk na Mac bez toho, aby z Macu udělal iPad.
To je podstatný rozdíl oproti tomu, čeho se Apple roky obával. Nejde o „připlácnutí dotykového displeje“ na notebook. Jde o systém, který rozlišuje, jakým způsobem ho uživatel právě ovládá.
Český kontext: cena, dostupnost, načasování
Softwarový základ už běží. macOS 27 Golden Gate Apple vydal 14. září 2026 a je kompatibilní se všemi Macy s čipem Apple Silicon od roku 2020. Čeština je mezi podporovanými systémovými jazyky, byť vybrané AI funkce zůstávají jazykově omezené.
Co se týče dostupnosti nového hardwaru v Česku: u posledních dvou generací MacBooků Pro Apple spustil české předobjednávky v první vlně zároveň s globálním oznámením. Stalo se to 15. října 2025 u 14″ M5 i 3. března 2026 u 14″/16″ M5 Pro a M5 Max. Pokud dotykový OLED model dorazí letos na podzim, Česko má vysokou šanci být opět v první vlně.
Cena potvrzená není. Protože ale Gurman mluví o výše postavených modelech nad běžným MacBookem Pro, základ by logicky mířil nad dnešních 59 990 Kč u 14″ M5 Pro a 74 990 Kč u 16″ M5 Pro. Podle nás je realistické počítat s nástupní cenou přes 70 000 Kč u menší varianty.
Čekat, nebo kupovat teď?
Pokud MacBook Pro potřebujete dnes, současná generace s M5 Pro a M5 Max je bezpečná volba: ověřený výkon, jasná cena, okamžitá dostupnost. Čekat dává smysl hlavně tehdy, když je pro vás zásadní OLED, dotyk a potenciálně nižší hmotnost a zároveň akceptujete, že jde stále o neoficiální produkt s nejistým termínem a pravděpodobně vyšší cenou.
Apple za poslední rok aktualizoval řadu MacBook Pro už dvakrát. Pokud na podzim opravdu dorazí dotykový OLED redesign, půjde o třetí zásah do jedné produktové řady během dvanácti měsíců. Žádné veřejné „mýlili jsme se“ od Applu nečekejte, ten obrat přichází tiše, přes produktovou roadmapu, ne přes tiskovou konferenci.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda