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Apple roky odmítal dotykový displej u MacBooku a říkal, že nedává smysl. Teď ho chystá sám a rovnou přidává OLED

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Podle čerstvých informací Marka Gurmana z Bloombergu se Apple chystá představit MacBook Pro s dotykovým tandemovým OLED displejem.
Notebook MacBook se svítícím displejem

Notebook MacBook se svítícím displejem

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 20:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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