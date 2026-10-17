Apple roky odmítal dotykový displej u MacBooku a říkal, že nedává smysl. Teď ho chystá sám a rovnou přidává OLED

Ještě před pár lety by podobná zpráva zněla absurdně. Phil Schiller, Craig Federighi i John Ternus, tři klíčové tváře Applu, opakovaně a důrazně vysvětlovali, proč dotykový displej na Macu nedává smysl. Zmiňovali ergonomii, odlišnou filozofii obou platforem i únavu z natahování ruky k obrazovce. A přesto teď Apple podle dostupných informací připravuje přesně to, co dříve odmítal: dotykový MacBook Pro. Navíc s přechodem z mini-LED podsvícení na tandemový OLED panel, tedy technologii, kterou firma zatím nasadila pouze v iPadu Pro. Nemá ale jít o kopii notebookových hybridů s Windows. Mark Gurman celý koncept popisuje jako „touch-friendly, not touch-first“: dotyk má být doplňkem, nikoli hlavním způsobem ovládání.
Co přesně Apple proti dotyku říkal
Historické výroky jsou překvapivě ostré. Phil Schiller v rozhovoru pro The Independent v listopadu 2016 prohlásil, že Mac a iPad představují dvě zcela odlišné uživatelské zkušenosti. Předělat Mac na dotykové zařízení by podle něj znamenalo přestavět celé rozhraní kolem ovládání prstem, což by vedlo ke „špatnému zážitku“.
O dva roky později Craig Federighi v rozhovoru pro Wired mluvil o únavě z neustálého zvedání ruky k vertikálnímu displeji. Dotykové notebooky označil za nepřesvědčivé experimenty. A v říjnu 2021 John Ternus v rozhovoru pro The Wall Street Journal uzavřel debatu slovy, že iPad je „nejlepší dotykový počítač na světě“, zatímco Mac je optimalizovaný pro nepřímé ovládání pomocí trackpadu, myši a kurzoru.
Tři různí lidé, tři různá období, v zásadě stejný postoj. Mac se prstem ovládat nemá.
Jak se z odmítání stal projekt
První trhlina přišla v lednu 2023. Mark Gurman na Bloombergu napsal, že Apple na dotykovém Macu aktivně pracuje. Tehdy se spekulovalo o uvedení kolem roku 2025. Jenže v říjnu 2025 Apple představil 14palcový MacBook Pro s čipem M5, který měl klasický Liquid Retina XDR displej bez dotykového ovládání. Hned následující den, 16. října 2025, Gurman posunul očekávaný termín na konec roku 2026 nebo začátek roku 2027.
Aktuální stav k říjnu 2026 vypadá následovně: podle MacRumors, které cituje Gurmanovu zprávu z Bloombergu, Apple chystá oznámení kolem 27. října 2026. Testování údajně probíhá s macOS 27.2. Oficiální pozvánka ani potvrzení od Applu ale zatím nejsou k dispozici.
Klíčová formulace z března 2026 zní: nový MacBook Pro má být „touch-friendly“, nikoli „touch-first“. Dotyk má fungovat jako třetí způsob ovládání vedle klávesnice a trackpadu. Po klepnutí na displej se mají zobrazit větší ovládací prvky přizpůsobené prstům, podporována má být gesta pinch-to-zoom i rychlé posouvání obsahu. macOS ale zůstane macOS, nikoli iPadOS v jiném kabátě.
Proč zrovna tandemový OLED
Současný MacBook Pro používá Liquid Retina XDR displej s mini-LED podsvícením. Nabízí kontrastní poměr 1 000 000 : 1, jas až 1 000 nitů při zobrazení obsahu přes celou plochu a špičkový jas 1 600 nitů při HDR obsahu. To jsou solidní parametry. Tandemový OLED ale funguje na jiném principu.
Apple tuto technologii poprvé nasadil v iPadu Pro s čipem M4 v květnu 2024. Princip spočívá ve dvou vrstvách OLED panelu umístěných na sobě, odtud název „tandem“. Výsledkem jsou samosvítící pixely bez potřeby samostatného podsvícení, dokonale černá barva a přesnější řízení jasu. Apple u iPadu Pro uvádí stejné hodnoty maximálního jasu jako u MacBooku Pro s mini-LED: 1 000 nitů při zobrazení obsahu přes celou plochu a 1 600 nitů ve špičce HDR. OLED však nabízí také jemnější vykreslení tmavých odstínů a lepší kontrolu kontrastu.
Pro notebook má tandemový OLED ještě jednu výhodu. Podle LG Display, která vyvíjí variantu Tandem ATO pro notebooky, tato technologie umožňuje tenčí konstrukci a až o 40 % vyšší energetickou účinnost oproti konvenčním OLED panelům. Dotyková vrstva sice sama spotřebovává určitou energii, celková energetická bilance nového displeje ale nemusí být horší než u současného řešení. Konkrétní údaje pro připravovaný MacBook Pro zatím neznáme.
Co to znamená pro české zákazníky
Přesnou českou cenu dotykového MacBooku Pro s OLED displejem zatím neznáme, a to ani z neoficiálních úniků. Jako orientační vodítko ale poslouží současný ceník. MacBook Pro 14″ s M5 Pro startuje na 59 990 Kč, šestnáctipalcová verze na 74 990 Kč. Modely s M5 Max začínají na 99 990 Kč, respektive 109 990 Kč. Pokud Apple nový dotykový OLED model zařadí nad současnou řadu Pro, jak naznačují dostupné informace, český zákazník se pravděpodobně bude pohybovat alespoň v tomto cenovém pásmu, spíše však výše.
Pozitivní zprávou je, že poslední modely MacBooku Pro s čipy M5 Pro a M5 Max dorazily do Česka už v první vlně. Objednávky se otevřely 4. března 2026 a doručování začalo 11. března. Pokud Apple zopakuje stejný postup, české zákazníky by nemělo čekat výrazné zpoždění.
A co MacBook Air? Podle Gurmana Apple zatím nerozhodl, zda dotykové ovládání rozšíří i na levnější modely. OLED displej pro MacBook Air se podle 9to5Mac očekává nejdříve kolem roku 2028. Dotykový displej by tak v dohledné době mohl zůstat výsadou dražšího modelu.
Obrat, nebo evoluce?
Apple nikdy veřejně neřekl „mýlili jsme se“. A pravděpodobně to neřekne ani teď. Místo toho může nový produkt prezentovat jako zařízení, u něhož dotyk není kompromisem, ale doplňkovou možností ovládání. Nejde tedy o hybridní tablet a notebook jako Microsoft Surface, ale o klasický notebook s výklopným displejem, kterého se můžete dotknout, kdykoli vám to dává smysl.
Je to pokrytectví? Staré výroky Schillera a Federighiho dnes znějí až příliš kategoricky. Apple ale nemusí nutně kopírovat to, co před deseti lety kritizoval. Nemusí vytvářet notebookový hybrid ani slučovat Mac s iPadem. Podle Gurmana má chystaný stroj zůstat „MacBookem Pro, jaký znáte z posledních dvou dekád“, pouze s jedním způsobem ovládání navíc.
Kdo potřebuje MacBook Pro už dnes, může sáhnout po současném modelu s M5 Pro nebo M5 Max. Kdo naopak touží po dotykovém OLED displeji a s nákupem nespěchá, může vyčkat na očekávané oznámení na konci října 2026. Zatím však jde o neoficiální informace, nikoli o potvrzený termín uvedení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda