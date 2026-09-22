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Apple prodává dva Studio Display naráz: za plynulejších 120 Hz si připlatíte 42 000 Kč a potřebujete k tomu novější MacPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Externí monitor k Macu se u Applu čtyři roky neměnil. Od 11. března 2026 se prodává nová generace, jenže rovnou ve dvou podobách, které se jménem skoro neliší. Ta dražší stojí 84 990 Kč.
Apple prodává dva Studio Display naráz: za plynulejších 120 Hz si připlatíte 42 000 Kč a potřebujete k tomu novější Mac
Zdroj: Foto: AzureSaturn - licence CC0
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
- Microsoft slibuje svižnější Windows 11, testeři zrychlení cítí: ve čtyřech dokumentech ale chybí jediné číslo
- Po zářijové aktualizaci Windows 11 zmizel z počítačů zvuk. Microsoft chybu uznal, plnou opravu stále nemá
- Tři hodiny bez internetu kvůli jednomu poškozenému kabelu: O2 se zákazníkům ozvalo až po 90 minutách mlčení
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