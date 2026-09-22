Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Apple prodává dva Studio Display naráz: za plynulejších 120 Hz si připlatíte 42 000 Kč a potřebujete k tomu novější Mac

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Externí monitor k Macu se u Applu čtyři roky neměnil. Od 11. března 2026 se prodává nová generace, jenže rovnou ve dvou podobách, které se jménem skoro neliší. Ta dražší stojí 84 990 Kč.
Apple prodává dva Studio Display naráz: za plynulejších 120 Hz si připlatíte 42 000 Kč a potřebujete k tomu novější Mac

Apple prodává dva Studio Display naráz: za plynulejších 120 Hz si připlatíte 42 000 Kč a potřebujete k tomu novější Mac

Zdroj: Foto: AzureSaturn - licence CC0
Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
Microsoft slibuje svižnější Windows 11, testeři zrychlení cítí: ve čtyřech dokumentech ale chybí jediné číslo
Microsoft slibuje svižnější Windows 11, testeři zrychlení cítí: ve čtyřech dokumentech ale chybí jediné číslo
Po zářijové aktualizaci Windows 11 zmizel z počítačů zvuk. Microsoft chybu uznal, plnou opravu stále nemá
Po zářijové aktualizaci Windows 11 zmizel z počítačů zvuk. Microsoft chybu uznal, plnou opravu stále nemá

Nejde o plošný výpadek, ale o jednu konkrétní třídu hardwaru: starší USB sluchátka, mikrofony a DAC...

Tři hodiny bez internetu kvůli jednomu poškozenému kabelu: O2 se zákazníkům ozvalo až po 90 minutách mlčení
Tři hodiny bez internetu kvůli jednomu poškozenému kabelu: O2 se zákazníkům ozvalo až po 90 minutách mlčení

Tisíce hlášení během jediné hodiny, od Prahy přes Brno a Plzeň až po Ostravu. V pondělí ráno nefungoval...

Tablet za 14 tisíc přežil jednu aktualizaci a pak zhasl: Galaxy Tab 10.1 stál majitele důvěru v Samsung
Tablet za 14 tisíc přežil jednu aktualizaci a pak zhasl: Galaxy Tab 10.1 stál majitele důvěru v Samsung

V roce 2011 to byl nejtenčí tablet na světě a vypadal jako nejlepší, co Android nabízel. Jeho majitel u něj...

IKEA má okenní senzor za 199 korun a centrálu za 1 990 k němu nepotřebujete: rozhoduje reproduktor v kuchyni
IKEA má okenní senzor za 199 korun a centrálu za 1 990 k němu nepotřebujete: rozhoduje reproduktor v kuchyni

Podle průzkumu Horowitz Research si sedm z deseti majitelů několika chytrých zařízení přeje doma jednu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.