Apple One v Česku opět zdražilo, aniž byste za víc peněz dostali cokoliv navíc. Rodinám se ročně prodraží o 360 Kč

Začátkem října 2026 Apple bez tiskové zprávy zvýšil cenu rodinného tarifu Apple One v českém ceníku o 30 Kč měsíčně. Místo dosavadních 449 Kč teď domácnosti zaplatí 479 Kč, což za rok představuje 360 Kč navíc. Individuální tarif přitom zůstává na 339 Kč měsíčně. Obsah balíčku se nezměnil: stále zahrnuje iCloud+ s 200 GB sdíleného úložiště, Apple TV+, Apple Music Family a Apple Arcade. Žádná nová služba, větší kapacita ani bonus navíc. Apple tedy pouze snížil cenovou výhodnost balíčku. Rodiny, které dosud nemusely řešit, zda se jim předplatné vyplatí, by si teď měly znovu spočítat, jestli je pro ně stále nejlepší volbou.
Kdy přesně se cena změnila a proč „opět“
Ještě 4. září 2026 uváděl český web Applu rodinný tarif za 449 Kč měsíčně. Podle
AppleMagazínu začal Apple v pondělí 5. října rozesílat dotčeným předplatitelům e-maily s upozorněním na novou cenu. Dne 7. října už český web zobrazoval částku 479 Kč. Oficiální tiskovou zprávu Apple nevydal, změna se jednoduše objevila v ceníku.
Slovo „opět“ má oporu v historii. Předchozí doložené zdražení Apple One v Česku proběhlo v říjnu 2022. Apple veřejně nearchivuje kompletní historii cen od spuštění služby, takže nelze spolehlivě rekonstruovat každý jednotlivý cenový krok. Jisté je, že nejde o první zdražení a že tentokrát se změna týká pouze rodinné varianty.
Matematika slevy: z 327 Kč dolů na 297 Kč
Apple na
české stránce Apple One uvádí také ceny jednotlivých služeb při samostatném předplatném:
Služba Samostatná cena Apple Music Family 299 Kč Apple TV+ 199 Kč Apple Arcade 199 Kč iCloud+ 200 GB 79 Kč Součet 776 Kč
Při původní ceně 449 Kč činila měsíční úspora 327 Kč. Po zdražení na 479 Kč je to 297 Kč. Pořád jde o výraznou slevu, ale rodiny každý měsíc ušetří o 30 Kč méně, aniž by se cokoli změnilo v nabídce služeb.
Kdy se Apple One Family ještě vyplatí, a kdy už ne
Rozhodující je, které služby domácnost skutečně využívá. Spočítali jsme několik nejčastějších kombinací:
Apple Music Family + Apple TV+ + iCloud+ 200 GB = 577 Kč → Apple One vyjde o 98 Kč měsíčně levněji. Jasná výhoda. Apple Music Family + Apple TV+ = 498 Kč → Apple One je o 19 Kč levnější. Stále se vyplatí, ale rozdíl už není nijak výrazný. iCloud+ 200 GB + Apple TV+ + Apple Arcade (bez hudby) = 477 Kč → samostatné služby vyjdou o 2 Kč levněji než Apple One za 479 Kč. V tomto případě se balíček finančně nevyplatí. Apple Music Family + iCloud+ 200 GB = 378 Kč → samostatné předplatné je výrazně levnější než celý balíček.
Hlavní závěr je jednoduchý: pokud domácnost nevyužívá Apple Music Family, rodinný Apple One už zpravidla nedává finančně takový smysl. Kdo hudbu od Applu neposlouchá nebo mu vyhovuje
Spotify Premium Family za 299 Kč, může ušetřit tím, že si ponechá jen služby, které skutečně potřebuje. Výsledek samozřejmě závisí na konkrétní kombinaci předplatných. Česko není samo, zdražení zasáhlo 12 evropských zemí
Změna nepřišla izolovaně. Podle dostupných informací Apple ve stejné vlně zvýšil cenu rodinného Apple One také v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Maďarsku, Lotyšsku, na Maltě, v Portugalsku, na Slovensku, ve Slovinsku, ve Španělsku a ve Švýcarsku. Jde tedy o širší evropskou změnu, nikoli pouze o úpravu českého ceníku.
Proč Apple zdražil jen rodinnou variantu a individuální tarif ponechal beze změny, firma veřejně nevysvětlila. Jedním z možných vysvětlení je, že cena 339 Kč za individuální předplatné pomáhá přilákat nové zákazníky do ekosystému Applu. U rodinného tarifu zase firma může mít větší prostor pro snížení slevy, protože domácnosti, které už sdílejí více služeb, mohou mít méně důvodů přecházet ke konkurenci.
Třicet korun měsíčně nezní dramaticky. Pokud ale vaše rodina nevyužívá Apple Music Family, mohl pro vás balíček za 479 Kč přestat být výhodný. Vyplatí se proto znovu porovnat cenu samostatných služeb s cenou celého předplatného.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík