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Apple One v Česku opět zdražilo, aniž byste za víc peněz dostali cokoliv navíc. Rodinám se ročně prodraží o 360 Kč

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Rodinný tarif Apple One v Česku stoupl z 449 na 479 Kč měsíčně. Obsah balíčku zůstává beze změny, Apple jen zmenšil slevu.
Apple TV

Apple TV

Zdroj: Raimond Spekking / Creative Commons / CC BY-SA (doupraveno pomocí AI)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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