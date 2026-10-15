Apple dá iPadu mini OLED, ale ošidí ho v klíčovém parametru. Fanoušci nechápou, 60Hz displej je krok zpátky

Osmá generace iPadu mini, jejíž premiéru Bloomberg podle serveru 9to5Mac očekává na konci října 2026, má přinést první zásadní změnu displeje v historii této řady: přechod z IPS LCD na OLED. Jenže podle leakera yeux1122, jehož informace rozebírají servery AppleInsider i 9to5Mac, půjde o LTPS OLED panel bez technologie ProMotion. V praxi to znamená, že obnovovací frekvence zůstane na 60 Hz, stejně jako u dosavadního modelu. Kritika tedy nesměřuje na samotný OLED, ale na absenci vyšší obnovovací frekvence. Kdo čekal, že prémiovější panel přinese i plynulejší obraz, bude zklamaný. A fanoušci na Redditu to dávají hlasitě najevo. Na subredditech r/apple a r/ipadmini se 60 Hz a očekávaná vyšší cena opakovaně objevují jako hlavní důvody, proč nový mini nepovažují za smysluplný upgrade. Část komunity to označuje za zásadní překážku, jiní namítají, že samotný OLED za výměnu stojí. Názory se rozcházejí, ale jedno je jasné: očekávaná kombinace vyšší ceny a zachované obnovovací frekvence vyvolává mezi fanoušky rozpaky.
Proč je 60 Hz problém, když ani předchozí mini víc neuměl
Označení „krok zpátky“ vyžaduje upřesnění. Dosavadní iPad mini s čipem A17 Pro používá 8,3palcový Liquid Retina displej, tedy IPS LCD s LED podsvícením, a technologii ProMotion nikdy nenabízel. V samotné obnovovací frekvenci tedy nový model oproti předchůdci neklesne. Problém je jinde: v očekáváních. OLED představuje významný posun v kvalitě obrazu, zejména díky hlubší černé a vyššímu kontrastu. Plynulost posouvání obsahu, animací, kreslení perem i hraní her ale zůstane na stejné úrovni. Kdo přejde ze staršího iPadu mini, změnu kvality obrazu pravděpodobně ocení. Kdo je zvyklý na iPhone Pro nebo iPad Pro s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz, může při pohybu na displeji zaznamenat rozdíl.
iPad Pro přitom ukazuje, co Apple umí: nabízí tandemový OLED panel s technologií LTPO, variabilní obnovovací frekvencí a jasem přes 1 000 nitů při zobrazení HDR obsahu. iPad mini má podle Macworld dostat jednodušší OLED panel typu single-stack LTPS, který má být levnější, ale také méně jasný a bez variabilní obnovovací frekvence. Výsledkem by měl být lepší obraz, nikoli plynulejší pohyb.
Záměrná segmentace, ne technická nutnost
Apple zatím nic oficiálně nevysvětlil. Pokud se úniky potvrdí, může jít o součást produktové strategie: Apple nechce z iPadu mini udělat malý iPad Pro. ProMotion zůstává jedním z prvků, jimiž se řada Pro odlišuje od levnějších modelů. Pokud by technologii dostal i mini, část této odlišnosti by se mohla vytratit.
Argument, že 120 Hz by více zatěžovalo menší baterii, zní logicky, ale není úplně přesvědčivý. Adaptivní ProMotion dokáže obnovovací frekvenci snížit až na 10 Hz, takže při statickém obsahu může spotřebovávat méně energie než displej s pevně nastavenými 60 Hz. Pravděpodobnější je, že Apple volí jednodušší a levnější panel, který pomáhá udržet náklady pod kontrolou a zároveň zachovává rozdíly mezi jednotlivými řadami iPadů.
Konkurence přitom ukazuje, že vyšší obnovovací frekvence není v podobné cenové třídě ničím výjimečným. Samsung Galaxy Tab S10 FE se v Česku prodává od 14 499 Kč a nabízí 90Hz displej. OnePlus Pad má panel se 144 Hz. Honor u vybraných tabletů nabízí OLED displeje s obnovovací frekvencí až 165 Hz. Apple si může dovolit na tato čísla příliš nehledět díky síle ekosystému iPadOS a Apple Pencilu, pro zákazníky porovnávající specifikace ale jde o rozdíl, který se nedá snadno přehlédnout.
Co dalšího nový mini přinese
Displej nebude jedinou změnou. Únik informací z kódu Applu, o kterém v září informoval MacRumors, naznačil několik dalších novinek:
- Čip A20 Pro – nástupce A17 Pro, který by měl nabídnout vyšší výkon i energetickou efektivitu
- FaceTime kamera přesunutá na šířku – praktická změna pro videohovory při používání tabletu naležato, kterou uživatelé mini dlouho požadovali
- OLED panel – lepší kontrast, hlubší černá a potenciálně tenčí konstrukce
- Zachovaná 8,3palcová úhlopříčka – kompaktní formát zůstane zachován
Pro uživatele, kteří iPad mini používají především ke čtení, sledování videí nebo jako kompaktní pracovní nástroj, by mohlo jít o smysluplný balík vylepšení. OLED nabídne lepší podání černé a vyšší kontrast, což ocení zejména při sledování videí a používání tmavého režimu. Dopad na výdrž baterie bude záviset na konkrétním panelu a způsobu používání. Kamera umístěná na delší straně tabletu zase usnadní videohovory v orientaci na šířku, při níž dnes může být její poloha méně praktická.
Cena v Česku může být nepříjemné překvapení
Právě cena může rozhodnout o tom, jak bude novinka přijata. Současný iPad mini s A17 Pro se při uvedení v říjnu 2024 prodával od 15 490 Kč. V českém e-shopu Applu se nyní nabízí od 17 490 Kč, tedy o dva tisíce korun dráž než při uvedení. Nová generace by mohla cenovou laťku posunout ještě výš.
Informace citované Bloombergem naznačují, že americká cena by se mohla přiblížit 799 dolarům, zatímco současný základní model se při uvedení prodával za 499 dolarů. Při orientačním přepočtu podle dosavadních českých cen by novinka mohla stát zhruba 23 000 Kč. Jde však pouze o redakční odhad, nikoli o potvrzenou českou cenu. Apple může zvolit jinou cenovou strategii a výslednou částku ovlivní také kurz a místní daně. Pokud se ale odhad potvrdí, OLED iPad mini bude výrazně dražší než současný model.
Právě v takové cenové hladině se 60 Hz stává podstatně větším problémem. U kompaktního tabletu za 17 490 Kč lze obnovovací frekvenci 60 Hz považovat za přijatelný kompromis. U zařízení za hypotetických 23 000 Kč už zákazník může oprávněně očekávat víc. Dostane sice kvalitnější obraz, ale nikoli plynulejší pohyb na displeji. Právě tento rozpor fanoušci kritizují nejvíce.
Čekat, nebo koupit teď
Odpověď závisí na prioritách. Kdo chce OLED, výkonnější čip a kameru umístěnou na šířku a nevadí mu 60 Hz ani případná vyšší cena, má důvod počkat na očekávané říjnové představení. Kdo hledá kompaktní tablet za rozumnou cenu a vyšší obnovovací frekvence pro něj není důležitá, může sáhnout po současném iPadu mini za 17 490 Kč. Pokud se úniky potvrdí, v tomto ohledu by se nová generace neposunula. Jednoduché pravidlo zní: čekat kvůli kvalitě obrazu, ne kvůli vyšší obnovovací frekvenci.
Celý příběh má ale jednu důležitou výhradu. Leaker yeux1122, z jehož informací úniky vycházejí, nemá v komunitě Applu pověst bezchybného zdroje. Server 9to5Mac jeho tvrzení označuje za „pochybná“ a AppleInsider hodnotí jeho dosavadní přesnost jako průměrnou. Dokud Apple nový iPad mini oficiálně nepředstaví, zůstává varianta s 60Hz OLED panelem nepotvrzená. Přesto už samotná možnost takové kombinace vyvolává mezi fanoušky značné rozpaky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík