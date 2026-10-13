Apple chce iPhone Air 2 ještě ztenčit o 0,4 mm, a přesto do něj nacpat větší baterii. Řekl, jak to hodlá udělat

Současný iPhone Air měří 5,64 mm a jeho baterie má typickou kapacitu 3 149 mAh. Druhá generace, kterou analytik Jeff Pu i další zdroje očekávají na jaře 2027, má podle úniku korejského leakera yeux1122 na platformě Naver ztenčit přibližně na 5,2 mm. Rozdíl činí 0,44 mm, což odpovídá zhruba 7,8% zmenšení tloušťky. Jak je možné telefon ještě zeštíhlit a zároveň mu dát větší baterii? Z dosavadních úniků se rýsují čtyři hlavní předpoklady: bateriové články s vyšší energetickou hustotou, procesor A20 Pro vyráběný 2nm procesem, nový bezdrátový čip N2 a vlastní 5G modem C2. K tomu se přidávají dřívější informace o tenčím OLED panelu s technologií CoE, který by mohl uvnitř těla uvolnit další cenné desetiny milimetru. Apple zatím nic z toho oficiálně nepotvrdil, ale podobný scénář se objevuje ve více zdrojích, od MacRumors přes Bloomberg až po Notebookcheck.
Proč první Air nestačil
Když Apple loni představil iPhone Air, šlo o nejtenčí iPhone v historii. Recenzenti ale rychle upozornili na dvě slabiny: fotoaparát s jediným zadním objektivem a výdrž baterie. Notebookcheck ve své recenzi kritizoval průměrné fotografické schopnosti a výdrž, která může náročnějším uživatelům docházet už kolem poledne. Oficiální specifikace slibují až 27 hodin přehrávání videa, ale běžné používání s mobilními daty, navigací a sociálními sítěmi představuje podstatně náročnější scénář. Apple na problém částečně reagoval příslušenstvím. S baterií MagSafe lze podle výrobce prodloužit výdrž až na 40 hodin přehrávání videa. Jenže nutnost řešit výdrž externím doplňkem u telefonu za 31 990 Kč působí jako přiznání, že samotná baterie má své limity.
Právě na tyto nedostatky míří úniky o druhé generaci. Zadní fotoaparát mají nově tvořit dva 48Mpx snímače, přičemž druhý modul má nabídnout ultraširokoúhlý záběr. Baterie má zároveň překonat hranici 3 500 mAh, což by oproti současným 3 149 mAh znamenalo nárůst o více než 11 %.
Čtyři pilíře tenčího těla s větší baterií
Klíčem k celému řešení je, že Apple podle úniků nepracuje pouze na baterii, ale na energetické efektivitě celého telefonu:
- Hustší bateriové články – více energie ve stejném objemu. Právě vyšší energetická hustota umožňuje zvýšit kapacitu, aniž by baterie zabírala více místa. Proč Apple tuto technologii nenasadil už v první generaci? Zdroje to výslovně nevysvětlují. Roli mohla hrát dostupnost článků, výrobní náklady i konstrukční omezení, která Apple při návrhu prvního Airu řešil jinými způsoby, například úpravou vnitřního uspořádání a přechodem na konstrukci využívající výhradně eSIM.
- A20 Pro na 2nm procesu – pokročilejší výrobní proces může snížit spotřebu při stejném nebo vyšším výkonu. Konkrétní parametry čipu A20 Pro ani jeho nasazení v iPhonu Air 2 ale Apple zatím nepotvrdil.
- Bezdrátový čip N2 – nástupce čipu N1, který v současném Airu zajišťuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a funkce jako AirDrop. Nová generace má podle úniků přinést další zlepšení energetické efektivity.
- 5G modem C2 – současný iPhone Air používá modem C1X, u kterého Apple uvádí až o 30 % nižší spotřebu oproti předchozímu C1. C2 by měl na tuto úsporu navázat, jeho konkrétní parametry ale zatím neznáme.
Další možností je tenčí OLED panel s technologií CoE. Pokud se Applu podaří zmenšit tloušťku samotného displeje, uvolní uvnitř těla prostor, který může využít pro větší baterii. Výsledkem by mohl být telefon, v němž se každá komponenta podílí na tom, aby tloušťka 5,2 mm neznamenala další kompromisy ve výdrži.
Jak si Air 2 stojí proti konkurenci i vlastnímu Pro
Pro představu je užitečné zasadit údajnou tloušťku 5,2 mm do kontextu. Samsung Galaxy S25 Edge měří 5,8 mm a má baterii s kapacitou 3 900 mAh. Motorola Razr 2025 dosahuje v otevřeném stavu tloušťky 7,25 mm a nabízí baterii s kapacitou 4 500 mAh. iPhone Air 2 by tedy byl podle úniků tenčí než oba telefony, ale i s baterií o kapacitě přes 3 500 mAh by za nimi kapacitou zaostával. Výdrž proto nebude záviset jen na počtu miliampérhodin, ale také na efektivitě celého zařízení.
Pak je tu srovnání s vlastní řadou Applu. iPhone 18 Pro má tloušťku 8,75 mm, používá čip A20 Pro a nabízí menší Dynamic Island i až 34 hodin přehrávání videa. Jeho cena začíná na 34 990 Kč. Air 2 má podle úniků převzít stejný procesor i zmenšený Dynamic Island, jeho zaměření ale zůstane jiné: extrémně tenké tělo a elegantní design místo kompletní výbavy vlajkového modelu. Druhý 48Mpx fotoaparát by znamenal výrazný posun, plnohodnotnou fotosoustavu řady Pro by však nenahradil.
Zajímavá je také shoda údajné tloušťky 5,2 mm s rozměrem rozloženého chystaného iPhonu Ultra, někdy označovaného jako Duo. Může jít o náhodu, ale také o náznak snahy sjednotit designovou filozofii nové generace ultratenkých zařízení Applu.
Má smysl čekat, nebo koupit Air teď?
Kdo chce nejtenčí iPhone už dnes a dokáže se smířit s jedním zadním fotoaparátem i omezenější výdrží, může dát přednost první generaci Airu. Pokud jsou ale fotoaparát a baterie zásadními kritérii, dosavadní úniky naznačují, že jaro 2027 by mohlo přinést podstatně méně kompromisní zařízení. A kdo nechce čekat a zároveň nechce dělat ústupky ve výbavě, může sáhnout po iPhonu 18 Pro.
Důležité je ale oddělit očekávání od potvrzených informací. Česká cena iPhonu Air 2 zatím není známá. Vzhledem k přidanému fotoaparátu, novějším čipům a baterii s vyšší energetickou hustotou nelze vyloučit zdražení oproti současným 31 990 Kč. Všechny uvedené parametry navíc vycházejí z úniků, takže zatím můžeme více věřit naznačovanému směru vývoje než přesným číslům.
Úniky o druhé generaci každopádně míří přímo na hlavní výtky vůči prvnímu Airu. Pokud Apple skutečně spojí tloušťku 5,2 mm s baterií o kapacitě přes 3 500 mAh a dvojitým fotoaparátem, mohl by z něj udělat mnohem praktičtější telefon. Zda se mu podaří zachovat extrémně tenký design bez výrazných kompromisů ve výdrži, ale ukážou až reálné testy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman