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Aplikační místnost pro závislé v Brně funguje tři roky, zájem o ni roste

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Počet aplikací drog v mobilní aplikační místnosti v Brně v posledních letech výrazně vzrostl. Zatímco v prvních měsících po jejím spuštění v roce 2023 jich pracovníci zaznamenali 29, loni už jich bylo téměř 400 a letos zatím 416.
Aplikační místnost pro závislé v Brně funguje tři roky, zájem o ni roste

Aplikační místnost pro závislé v Brně funguje tři roky, zájem o ni roste

Zdroj: Tereza Pulgretová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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