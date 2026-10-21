Aplikace Můj Albert nejede už 7 dní a firma neví, kdy naskočí. Zákazníkům to proto vynahradí tímhle

Kdo v posledních dnech stál u pokladny v Albertu s telefonem v ruce a chtěl načíst věrnostní kartu, nejspíš marně ťukal do displeje. Aplikace Můj Albert je mimo provoz a řetězec zatím nedokáže říct, kdy se vrátí.
Zákazníci, kteří na ní mají postavené týdenní nakupování, ale nemusejí smutnit. Albert přišel s náhradou, ze které mají radost i lidé, kteří si aplikaci nikdy nestáhli.
Akční cena z letáku bez mobilu
Albert sáhl k plošné slevě. Ceny, které byly dosud vyhrazené majitelům aplikace, dostane každý, kdo s akčním zbožím přijde k pokladně. Slevu odečte pokladna automaticky, takže není potřeba nic skenovat ani ukazovat. Kdo si v letáku vyhlédne třeba zlevněný sýr nebo prací prášek, zaplatí za něj stejně jako stálý uživatel aplikace.
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Podle oficiálního oznámení řetězce sleva naskočila prakticky okamžitě po začátku potíží. Skončit má teprve tehdy, až se aplikace naplno vrátí do provozu. Samotné prodejny přitom zůstávají otevřené a běžný nákup v nich funguje dál.
Pro lidi, kteří digitální kartu nikdy nepoužívali, je to nečekaný bonus. Ušetří na akčních položkách, přestože se nikde neregistrovali.
Co bez aplikace zatím nejde
Plošná sleva ovšem nepokryje všechno, co věrnostní program nabízí. K osobním kuponům na míru, nasbíraným bodům ani kreditům se zákazníci teď nedostanou. Tyto kupony aplikace vybírala podle toho, co kdo dřív nakupoval, a plošná sleva je proto nahradit nedokáže. Řetězec ale slibuje, že nasbírané body ani kredity nepropadnou a zákazníci je budou moci využít, jakmile se systémy znovu rozjedou.
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Web Peníze.cz navíc zjistil, že nefunguje ani Albert Scan, tedy samoobslužné skenování zboží během nákupu. Služba totiž potřebuje digitální kartu z aplikace, a to i u ručních skenerů na prodejně.
Kdo chce mít jistotu, může si mezitím schovávat papírové účtenky. Radila to i zákaznická podpora řetězce.
Bez aplikace se zákazníci Albertu nedostanou k osobním kuponům, bodům ani kreditům a zákaznická podpora radí schovávat si papírové účtenky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Co v Albertu teď funguje a co zatím ne, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Služba Dostupné teď Co k tomu platí Nákup v prodejnách ano prodejny zůstávají otevřené Akční ceny z letáku ano, pro každého pokladna slevu odečte automaticky, opatření skončí až s plným návratem aplikace Osobní kupony na míru, nasbírané body a kredity ne body a kredity podle řetězce nepropadnou, využít je bude možné po rozjezdu systémů Albert Scan ne potřebuje digitální kartu z aplikace, a to i u ručních skenerů na prodejně Za výpadkem stojí útok na mateřskou skupinu
Problém vznikl o patro výš. Nizozemská skupina Ahold Delhaize, pod kterou český Albert patří, zachytila podezřelou aktivitu ve svých systémech a část z nich raději odpojila. Potíže s českou aplikací se objevily 12. října, tedy v den, kdy skupina incident ohlásila, a Albert ji pak z opatrnosti vypnul. Neobvykle dlouhou odstávku vysvětluje tím, že chce mít údaje zákazníků i zaměstnanců v naprostém bezpečí.
Z tiskové zprávy skupiny z pondělí 19. října vyplývá, že incident záměrně způsobil někdo zvenčí. Firma proto věc oficiálně ohlásila nizozemské policii. Zatím podle ní nic nenasvědčuje tomu, že by se útočníci zmocnili citlivých údajů o zákaznících, zaměstnancích či obchodních partnerech. Vyšetřování ale pořád běží, takže definitivní slovo k bezpečnosti dat přijde až s jeho závěrem.
Přečtěte si také: Odborníci varují před plastovými okny z 90. let. Češi je mají v každém paneláku a platí za ně tisíce ročně navíc Jinde v Evropě je obnova o krok napřed
Výpadek zasáhl většinu značek skupiny v Evropě i ve Spojených státech a obnova postupuje u každé jinak rychle. Nizozemský Albert Heijn znovu spustil web i aplikaci v neděli 18. října, rozvoz nákupů domů se tam má vracet od pátku 23. října. Nizozemští nakupující tak mají zpátky přístup k věrnostnímu programu i k nastřádaným kreditům a většina slev v aplikaci jim už zase funguje. Podle skupiny navíc v regionu střední a jihovýchodní Evropy znovu běží weby i mobilní aplikace u většiny jejích obchodních značek.
Český Albert mezi ně zatím nepatří. Ještě v úterý 20. října byla aplikace Můj Albert vypnutá. Řetězec už před několika dny na sociálních sítích napsal, že „v tuto chvíli nejsme schopni sdělit termín obnovení plné funkčnosti aplikace“, a žádný termín od té doby neoznámil. Než se aplikace vrátí, platí tedy jednoduché pravidlo: na akční ceny z letáku stačí přijít do prodejny.
Zdroje: https://www.albert.cz/news-room/tiskove_zpravy_cele/vupadek-aplikace-muj-albert-slevy-plati-dal, https://www.albert.cz/news-room/tiskove_zpravy_cele/aktualni-upozorneni, https://newsroom.aholddelhaize.com/ahold-delhaize-update-on-status-of-cybersecurity-incident, https://www.penize.cz/nakupy/498527-albert-je-uz-pres-tyden-bez-aplikace-odstavka-omezuje-i-nakupy-v-prodejnach, https://www.penize.cz/nakupy/498148-majitel-retezce-albert-resi-kyberneticky-incident-v-zahranici-nefunguji-e-shopy-ani-aplikace, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/49302-albert-problemy-s-aplikaci, https://www.lupa.cz/aktuality/albertu-kvuli-kyberutoku-uz-dele-nez-tyden-nefunguje-aplikace-v-zahranici-vypadly-i-rozvozy/, https://www.denik.cz/ekonomika/albert-nefunkcni-aplikace-akcni-ceny/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/659408-aplikace-albertu-uz-tyden-nefunguje-retezec-jako-omluvu-zavadi-specialni-slevy
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