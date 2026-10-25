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Antonelli vyhrál kvalifikaci v Austinu. Verstappen mu dýchá na záda a Ferrari ztratilo páteční převahu

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Kimi Antonelli udělal další krok k titulu mistra světa Formule 1. Na okruhu v Austinu vyhrál kvalifikaci časem 1:34,035, druhého Maxe Verstappena porazil o 179 tisícin sekundy a získal už sedmou pole position sezony. Přitom ještě v pátek se zdálo, že nejlépe má nakročeno Ferrari. V rozhodujících minutách však nestačilo ani na oba Red Bully. A pro dnešní závod se rýsuje mimořádně napínavá první zatáčka.
Antonelli vyhrál kvalifikaci v Austinu. Verstappen mu dýchá na záda a Ferrari ztratilo páteční převahu

Antonelli vyhrál kvalifikaci v Austinu. Verstappen mu dýchá na záda a Ferrari ztratilo páteční převahu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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