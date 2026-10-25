Antonelli vyhrál kvalifikaci v Austinu. Verstappen mu dýchá na záda a Ferrari ztratilo páteční převahuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Antonelli vyhrál kvalifikaci v Austinu. Verstappen mu dýchá na záda a Ferrari ztratilo páteční převahu
Článek byl publikován 25.10.2026 09:00
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