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Antisemitismus je slabina Západu. Rusko to ví a využívá toho, říká hebraista Tarant

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Dennívýzva
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ROZHOVOR. Po 7. říjnu 2023 se podle hebraisty Zbyňka Taranta začala vytrácet česká „disciplína“ v rozlišování mezi kritikou Izraele a antisemitismem. Mluví o propalestinské šikaně na některých univerzitách, o rozdílech v antisemitismu mezi Východem a Západem i o tom, proč jsou české weby s antisemitským obsahem obráceny k Moskvě. „Antisemité se neshodnou na tom, proč
profimedia-0820108951

profimedia-0820108951

Zdroj: Ohořelé a zničené budovy kibucu Kfar Aza po brutálním útoku teroristické skupiny Hamás 7. října 2023. Foto: Profimedia
Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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