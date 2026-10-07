Antisemitismus je slabina Západu. Rusko to ví a využívá toho, říká hebraista Tarant

ROZHOVOR. Po 7. říjnu 2023 se podle hebraisty Zbyňka Taranta začala vytrácet česká „disciplína“ v rozlišování mezi kritikou Izraele a antisemitismem. Mluví o propalestinské šikaně na některých univerzitách, o rozdílech v antisemitismu mezi Východem a Západem i o tom, proč jsou české weby s antisemitským obsahem obráceny k Moskvě.
„Antisemité se neshodnou na tom, proč mají Židy nenávidět, ale shodnou se na tom, že je mají nenávidět,“ říká antropolog a hebraista Zbyněk Tarant ze Západočeské univerzity. Ve své práci propojuje dějiny moderního Izraele, česko-židovské vztahy, kolektivní paměť holokaustu. Dlouhodobě například sleduje antisemitismus na českém internetu a po 7. říjnu 2023 provedl k tématu i průzkum na českých vysokých školách.
Zatímco ve východní Evropě převládá spíše ten klasický antisemitismus, jehož součástí jsou konspirační teorie o mezinárodním židovském spiknutí či rituálních vraždách, na Západě jsou hlavním zdrojem antisemitismu komunita přistěhovalců a krajně levicová hnutí, napsal jste před třemi lety. Změnilo se na tom něco?
Do určité míry to platí dodneška a jsou na to statistiky, o jejichž srovnání se můžeme opřít, například když porovnáme údaje britské Community Security Trust, která je bezpečnostním oddělením britských židovských obcí, a naší domácí Federace židovských obcí. V tom našem prostředí je stále dominantním zdrojem prokremelská dezinformační scéna následovaná různými příchutěmi krajní pravice – od pravicového populismu po dnes již relativně marginální neonacismus. Teprve v závěsu za nimi se ve statistikách pro Českou republiku objevují incidenty vycházející z prostředí levice nebo islámského extremismu. Třeba v té Velké Británii je to skoro přesně naopak. K tomu pak musíme dodat, že u poměrně velké části zaznamenaných incidentů není motiv pachatelů dohledatelný. Když někde najdete nakreslenou Davidovu hvězdu na šibenici, bez dalšího kontextu neurčíte přesně motiv – nevíte, jestli to namalovalo nějaké dítě, které ani nevědělo, co kreslí, nebo zda to byl příznivec Hamásu nebo neonacista.
[caption id="attachment_150650" align="alignleft" width="338"] Zbyněk Tarant. Foto: Robert Břešťan / HlídacíPes.org[/caption]
Ta data Federace židovských obcí se tedy týkají specificky České republiky?
Ano. A pokud jde o levicové a islamistické skupiny, ty u nás v minulosti historicky představovaly spíše marginální část těchto projevů, třeba v roce 2020 to bylo skoro na hraně statistické chyby. Dlouho platilo, že čeští odpůrci Izraele uměli dobře rozlišit, kde končí legitimní kritika Izraele a kde začínají antisemitské konspirační teorie, a i domácí propalestinská scéna byla v tomto ohledu disciplinovaná. Tahle disciplína se po říjnu 2023 začala vytrácet. Ze Západu k nám pronikají určitě strategie a taktiky extremistických hnutí a i u nás vznikly platformy, v nichž jsou i umírnění progresivní levičáci najednou vystavováni myšlenkám militantů, kteří umí výborně prezentovat svoje islamistické teze jazykem zdánlivého progresivismu. Takže i u nás vidíme určitou radikalizaci a ten trend je bohužel negativní. Rétorika se stupňuje a hesla, která by si propalestinští demonstranti ještě koncem roku 2023 netroufli ani vyslovit, najednou zaznívají otevřeně.
Nicméně bych se ještě vrátil k té původní otázce, k rozdílu v pojímání antisemitismu na ose Východ–Západ.
Ten rozdíl platí dodneška, a to do té míry, že když jezdím na mezinárodní odborné konference, mám občas svým západním kolegům potíže vysvětlit, že naše problémy ve vztahu k antisemitismu jsou jiné, než jejich. My tu nemáme tak velké přistěhovalecké komunity ovlivněné islamistickými strukturami. Naši muslimové jsou spíše lidé ze zemí bývalého SSSR nebo z Balkánu; jsou umírněnější, neprojevují se tak radikálně. A jak jsem říkal, i levicová propalestinská hnutí u nás historicky měla větší disciplínu, zatímco v USA měla tendenci se chovat opravdu militantně, mimo jiné i kvůli financování aktivistických skupin ze zemí jako Katar. Bohužel ale ten toxický aktivismus už proniká i k nám.
Z dvojky minus na tři minus
Co přesně myslíte toxickým aktivismem?
Představme si, že se někdo stane veganem a začne najednou všechny peskovat s tím, že i oni musí přestat jíst maso, protože „maso je vražda“, nebo když protipotratový aktivista začne násilně prosazovat svoji agendu způsobem, který už zasahuje do práv ostatních. Původní myšlenka může být i chvályhodná, ale v takové extrémní formě to může přerůst až ve zničená přátelství, nátlak nebo šikanu. Proto „toxický“ aktivismus. Na amerických univerzitách měli problém s toxickým propalestinským aktivismem; u nás vznikla například Iniciativa za kritickou akademii (IZKA). Řada z jejích signatářů to myslí i dobře a mezi nimi jsou i uznávaní odborníci. A chápu, že řada z nás má obavy z toho, co se děje v Gaze; ty obrázky a zprávy jsou skutečně znepokojivé a obě strany konfliktu za to nesou svůj díl viny. Problém některých těchto aktivistických platforem je, že není jasné, kdo za nimi skutečně stojí, kdo je financuje a jestli tam nejsou postranní cíle, o kterých ani někteří členové nemusí vědět. Vidíme ale, že tam, kde se taková platforma na akademických pracovištích etabluje, vede její toxický aktivismus ke zhoršení atmosféry mezi studenty i akademickými kolegy a v některých případech až k otevřené šikaně nebo rozpadu výzkumných kolektivů.
V zahraničí jsou dokonce známy kauzy z Británie, Austrálie a USA, kdy lékař odmítl ošetřit židovského pacienta. To nás, doufejme, nečeká.
Vy jste dělal šetření o dopadech útoků ze 7. října 2023 a následné izraelské reakce na českou akademickou sféru. Tohle z ní tedy plyne?
Když přišla zmíněná iniciativa IZKA, tak vznikla i protipetice „Proti akademickému antisemitismu“ a nasbírala násobně více podpisů. Já jsem se proto snažil zjistit, co vedlo více než tisíc lidí k tomu, že podepsali petici, která varuje před nárůstem antisemitismu, a zda s tím oni sami mají nějaké zkušenosti. Požádal jsem proto hlavního organizátora té petice o možnost oslovit její signatáře s dotazníkovým šetřením. Sešlo se mi asi 140 odpovědí z řad studentů i akademiků napříč obory, což je na kvalitativní mikrosondu už celkem zajímavý vzorek. V otevřených otázkách jsem se ptal i na konkrétní projevy šikany a nátlaku, s nimiž se v této souvislosti setkali. Respondenti uváděli příklady nevhodných poznámek, nátlaku ze strany studentských iniciativ, narušování přednášek na univerzitách i veřejných místech, a objevily se i stížnosti na individuální případy bossingu nebo cílené brždění kariérního postupu kvůli ideovým neshodám. Když jsem se ptal zpětně na vnímání intenzity antisemitismu před 7. říjnem a po něm, tak když to zjednoduším do podoby školní známky, předtím to byla tak známka dva, až dva minus, zatímco poté už to bylo spíše tři, tři minus. K podpisu petice tyto konkrétní akademiky skutečně vedl osobní pocit nebo i konkrétní zkušenost se zhoršováním atmosféry na pracovišti. Nejhorší výsledky pak byly v uměleckých oborech. V tom mém výzkumu jsem to bral trochu s rezervou, protože vzorek v této podkategorii byl příliš malý, ale to, co mi respondenti popisovali, se hodně krylo se zkušenostmi ze zahraničí.
Dá se tedy říct, že nejviditelnější propalestinský aktivismus je u nás na vysokých školách uměleckého zaměření?
Já jsem vědec a jsem opatrný před rezolutními konstatováními. Stížnosti na incidenty zrovna v té umělecké sféře jsou bohužel časté, ale určitě se to neomezuje pouze na umělecké nebo humanitní obory. Setkáváme se s tím i v přírodních vědách a dokonce v lékařských oborech, kde třeba nevhodně aplikovaná postkoloniální ideologie proniká i do lékařského výzkumu. V zahraničí jsou dokonce známy kauzy z Británie, Austrálie a USA, kdy lékař odmítl ošetřit židovského pacienta. To nás, doufejme, nečeká.
Ono ale nejde jen o krajní levici, ale i o různé zahraniční influencery včetně amerických krajně pravicových konspiračních teorií. Není to zvláštní, jak se tyhle vlivy na tom jednom tématu potkávají?
Antisemitismus má takový paradox, že je to jedna z věcí, na níž se shodne krajní pravice i krajní levice. Neshodnou se na tom, proč mají Židy nenávidět, ale shodnou se na tom, že je mají nenávidět. Už za studené války bylo běžné, že zatímco v Sovětském svazu byli Židé nazýváni kapitalisty a imperialisty, v USA byli nazýváni komunisty. Je to tedy dlouhodobý fenomén. Ale u té americké krajní pravice je zajímavé, jak se oklikou vrací některé antisemitské konspirace vzniklé původně v Rusku – typicky Protokoly sionských mudrců – ale i některé další původně z Evropy, třeba iluminátský mýtus a krevní pověra. Antisemité se shodnou na tom, že židé jsou důvodem, proč se něco nedaří, a pak si k tomu nabalí vlastní symboliku a druhotné mýty. Třeba česká konspiratistická scéna hodně čerpá z Ruska a naopak mnohé ruské weby si zase vypůjčují narativy z USA od Tuckera Carlsona, Candace Owense, kteří sami čerpají z Ruska, takže se to točí v kruhu. A třeba americké hnutí QAnon je v podstatě novodobou verzí krevní pověry, kterou známe z evropského středověku nebo české Hilsneriády
Česká SPD je výborná případová studie zapadající do vzorce pravicově populistických stran, které sice podporují Izrael, ale jsou motivovány jejich antimigračním postojem a pragmatickým očekáváním, že za to něco dostaneme zpátky.
A přitom se část evropské krajní pravice prezentuje jako obránce Izraele a Židů proti islamismu.
Populistické pravici může imponovat právě to, že je Izrael tvrdý, nekompromisní, někdy až brutální vůči muslimům. Podporují jej, ale vlastně ze špatného důvodu. Ve svých textech a přednáškách zkouším varovat některé izraelské partnery, aby si na to dávali pozor. Řada evropských stran se totiž navenek staví jako velcí přátelé Izraele, ale směrem dovnitř jsou stále antisemitští. Což se projevuje třeba snahou zakazovat košer a halal porážky, nebo tendencemi ke konspirativnímu myšlení – to jsou ty různé výroky o takzvaných „globalistech“, což je v některých těch hnutích kódové označení pro Židy. V Maďarsku jsme viděli antisorosovské kampaně v době, kdy Maďarsko bylo navenek velkým podporovatelem Izraele, který tomu paradoxně ještě přizvukoval. Marine Le Penová, která je dnes známá jako podporovatelka Izraele, zároveň prosazuje zákony proti košer a halál porážkám nebo dvojímu občanství, což je pro Židy ve Francii velmi negativní politika. Podobný rozpor vidíme u AfD, která sice vystupuje jako podporovatel Izraele, ale také má tendenci relativizovat zločiny nacismu a šířit konspirační narativy. A tendence uvažovat v konspirativních vzorcích sice přímo Židy začínat nemusí, ale většinou u nich končí.
Vidíte tyhle tendence i na české politické scéně?
Třeba česká SPD je výborná případová studie zapadající přesně do vzorce pravicově populistických stran, které sice podporují Izrael, ale jsou hodně motivovány jejich antimigračním postojem a pragmatickým, transakčním očekáváním, že za to něco dostaneme zpátky.
Řetěz krizí a hranice kritiky Izraele
Platí, že míra antisemitismu obecně narostla po 7. říjnu 2023?
Určitě ano, ale postupně narůstala už předtím. Je to dáno řetězem různých po sobě jdoucích spouštěčů. Zažili jsme covidovou pandemii, která byla obrovským zdrojem konspiračních teorií, a jen jsme se z ní vyhrabali, začaly ruská invaze na Ukrajinu a s ní spojená vlivová kampaň a uprchlická vlna. Do toho najednou přišel 7. říjen a válka v Gaze. Což je mimochodem nejhorší eskalace blízkovýchodního konfliktu v celé jeho historii. Ten prudký vzestup projevů antisemitismu, který tenhle krutý konflikt vyvolal, už vyrůstal ze základu předchozích rekordních čísel.
Rusko antisemitismus využívá jako účinnou zbraň psychologického boje, kdykoli se mu to hodí, nezávisle na tom, jaká je jeho skutečná politika vůči Židům. Proto odolnost vůči antisemitismu výrazně posílí odolnost Západu jako takového.
Když jsme opakovaně narazili na Gazu, není to tak, že se legitimní kritika kroků Izraele někdy záměrně zaměňuje za antisemitismus?
Lze se s tím určitě setkat. Stejně tak platí protiotázka, proč by každá kritika antisemitismu měla být snahou o umlčení kritiky Izraele? Jsou to takové dva póly spektra. Nicméně určitě existuje legitimní kritika. Obě strany blízkovýchodního konfliktu se dopouštějí válečných zločinů. Útok Hamásu byl největší hromadnou vraždou Židů od konce 2. světové války. Některé jeho aspekty byly natolik brutální, že je Izraelci sami s ohledem na důstojnost obětí ani nechtějí zveřejňovat. A na palestinské straně? Odhaduje se, že za celou historii blízkovýchodního konfliktu, za asi 80 let do října 2023, bylo zabito asi 80 tisíc Palestinců. Srovnejte si to s občanskou válkou v Sýrii, kde za deset let zemřelo 600 tisíc až 700 tisíc lidí. V Jemenu asi 300 tisíc. Blízkovýchodní konflikt byl tedy po dobu svého trvání spíše konfliktem nižší intenzity. Najednou ale přichází válka v Gaze, při níž se odhaduje, že zemřelo nějakých 73 tisíc lidí. To znamená, že každý druhý Palestinec,, který přišel o život v důsledku blízkovýchodního konfliktu, zemřel v posledních třech letech. Je pochopitelné, že to vyžaduje emoce a kritiku. Je nutné se dívat do zrcadla. Není ale fér činit třeba evropské židovské komunity kolektivně zodpovědnými za to, co dělá stát Izrael. A když se do toho začnou promítat konspirační narativy, zneužívání holokaustových příměrů, krevní pověra, tvrzení, že se Izrael záměrně zaměřuje jen na děti nebo tendence zlehčovat násilnou povahu Hamásu, která se přitom často obrací i vůči samotným Palestincům… Je zkrátka nutné se nenechávat strhávat extremisty ani z jedné strany.
Vy jste v letech 2006–2022 zkoumal 292 českých webů, které během své existence publikovaly některé antisemitské texty. U 70 % těchto webů jste zjistil prokremelskou orientaci. Čím to?
Antisemitismus je výrazně spojený s protizápadními tendencemi. Do té míry, že před érou Donalda Trumpa v Česku neexistoval antisemitský web, který by byl současně proamerický. Antiamerikanismus a antisemitismus šly vždycky ruku v ruce a ruská nebo sovětská propaganda na tom má svůj podíl. Rusko samotné má přitom ve vztahu k antisemitismu komplikovanou historii. Sovětský svaz se prezentoval jako internacionalistický, ale probíhaly v něm protižidovské kampaně. Putin se nechává fotografovat s čelnými představiteli ruských židovských komunit, ale zároveň Rusko antisemitismus využívá ve svých vlivových kampaních. Rusko ví, že antisemitismus je slabinou Západu, že je to naše Achillova pata, za kterou, když nás chytí, tak nás snadno zmanipuluje. Rusko antisemitismus využívá jako účinnou zbraň psychologického boje, kdykoli se mu to hodí, nezávisle na tom, jaká je jeho skutečná politika vůči Židům. Proto odolnost vůči antisemitismu výrazně posílí odolnost Západu jako takového.
Navzdory výše uvedenému zůstává Česko v mezinárodním i evropském srovnání pro Židy poměrně bezpečnou zemí. Co jsou ale podle vás potenciální varovné znaky, hlavní ukazatele, že přichází nějaká nebezpečnější fáze? Nebo v tom už jsme?
Za velké riziko považuji to, že v současné době probíhá několik aktivních mezinárodních krizí, z nichž každá je spojená s výraznými vlivovými kampaněmi zúčastněných stran konfliktu. Ať už je to válka v Gaze, v Libanonu, v Hormuzském průlivu nebo ruská invaze na Ukrajinu. Znepokojuje mě štěpení v americké politice v demokratické i republikánské straně a další dopady a ozvěny v Evropě. Americká politika a kultura u nás mají velký vliv. Do toho je tu evropská nespokojenost s nezvládnutou migrací z Afriky a Blízkého východu, posilování netolerantních forem islamismu z jedné strany, populistů a extremistů, a obecně iliberální tendence ze strany druhé. Židovské menšině se nejlépe daří v liberálních politických systémech, které chrání zranitelné skupiny obyvatel. Jakmile se objeví opačné tendence, dříve či později se to začne dotýkat židovských komunit. Ten souběh několika živých krizí považuji za problém. Není čas si vydechnout. Terry Pratchett je autorem kletby „zajímavé časy na vás!“. My bychom teď potřebovali pravý opak – takovou trochu „nudnou“ dekádu, kdy by se, s nadsázkou řečeno, nic zásadního nedělo a my se mohli hádat jen o fiskální politice, dálnicích a důchodech.