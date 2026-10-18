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Antihmota není vynález Dana Browna. Existuje, umíme ji vytvořit a skrývá jednu z největších záhad vesmíru

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V románu Andělé a démoni se antihmota mění v látku schopnou rozpoutat katastrofu. Ve skutečnosti ji fyzikové běžně zkoumají a její princip se uplatňuje i v medicíně. Zároveň jde o jeden z největších problémů moderní kosmologie: pokud při vzniku vesmíru vznikaly hmota a antihmota společně, proč dnes kolem sebe vidíme téměř výhradně hmotu?
Antihmota není vynález Dana Browna. Existuje, umíme ji vytvořit a skrývá jednu z největších záhad vesmíru

Antihmota není vynález Dana Browna. Existuje, umíme ji vytvořit a skrývá jednu z největších záhad vesmíru

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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